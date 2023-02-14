https://ria.ru/20230214/mks-1851894857.html
Стало известно время нового старта по программе перекрестных полетов на МКС
Стало известно время нового старта по программе перекрестных полетов на МКС - РИА Новости, 14.02.2023
Стало известно время нового старта по программе перекрестных полетов на МКС
"Роскосмос" назвал возможное время старта к МКС американского пилотируемого корабля Crew Dragon, на котором полетит россиянин Андрей Федяев: если пуск не будет... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:56
2023-02-14T11:56
2023-02-14T11:56
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "Роскосмос" назвал возможное время старта к МКС американского пилотируемого корабля Crew Dragon, на котором полетит россиянин Андрей Федяев: если пуск не будет задержан, то состоится в 10.07 мск 26 февраля. Ранее уже сообщалось, что старт запланирован на 26 февраля, но не было ясно конкретное время. "Старт корабля Crew Dragon — не ранее 26 февраля в 10.07 мск", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас экипаж Crew-6, в который помимо Федяева входят американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади, ушел на двухнедельный карантин перед стартом к Международной космической станции. Изоляцию можно провести дома или в специальном комплексе в Космическом центре имени Джонсона в Техасе. Crew-6 будет уже третьим (вторым американским) кораблем, отправленным по программе перекрестных полетов на МКС. Первым стал "Союз МС-22", на котором 21 сентября 2022 года прилетели россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вместе с американцем Фрэнком Рубио. Второй корабль - Crew Dragon с экипажем Crew-5, в который вошли астронавты США Николь Манн и Джош Кассада, японец Коити Ваката и россиянка Анна Кикина. Третьим кораблем должен был стать "Союз МС-23". Однако его было решено отправить в беспилотном режиме, чтобы потом вернуть экипаж "Союза МС-22", в котором, по официальным данным, из-за микрометеорита произошла разгерметизация системы терморегулирования. Полет "Союза МС-23" планировался сначала на 16 марта, потом перенесен на 20 февраля, а после того, как разгерметизировалась система охлаждения в еще одном корабле (грузовике "Прогресс МС-21"), с пуском решили не торопиться и оставить его до выяснения причин.
https://ria.ru/20221229/kosmos-1842072169.html
https://ria.ru/20230111/soyuz-1844176252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, сша, роскосмос, международная космическая станция (мкс), dragon spacex
Космос - РИА Наука, США, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), Dragon SpaceX
Стало известно время нового старта по программе перекрестных полетов на МКС
"Роскосмос": старт Crew Dragon с Федяевым на борту запланировали на 26 февраля в 10:07 мск
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости.
"Роскосмос" назвал
возможное время старта к МКС американского пилотируемого корабля Crew Dragon, на котором полетит россиянин Андрей Федяев: если пуск не будет задержан, то состоится в 10.07 мск 26 февраля.
Ранее уже сообщалось, что старт запланирован на 26 февраля, но не было ясно конкретное время.
"Старт корабля Crew Dragon — не ранее 26 февраля в 10.07 мск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас экипаж Crew-6, в который помимо Федяева входят американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади, ушел на двухнедельный карантин перед стартом к Международной космической станции. Изоляцию можно провести дома или в специальном комплексе в Космическом центре имени Джонсона в Техасе.
Crew-6 будет уже третьим (вторым американским) кораблем, отправленным по программе перекрестных полетов на МКС. Первым стал "Союз МС-22", на котором 21 сентября 2022 года прилетели россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вместе с американцем Фрэнком Рубио. Второй корабль - Crew Dragon с экипажем Crew-5, в который вошли астронавты США Николь Манн и Джош Кассада, японец Коити Ваката и россиянка Анна Кикина.
Третьим кораблем должен был стать "Союз МС-23". Однако его было решено отправить в беспилотном режиме, чтобы потом вернуть экипаж "Союза МС-22", в котором, по официальным данным, из-за микрометеорита произошла разгерметизация системы терморегулирования. Полет "Союза МС-23" планировался сначала на 16 марта, потом перенесен на 20 февраля, а после того, как разгерметизировалась система охлаждения в еще одном корабле (грузовике "Прогресс МС-21"), с пуском решили не торопиться и оставить его до выяснения причин.