https://ria.ru/20230214/mks-1851894857.html

Стало известно время нового старта по программе перекрестных полетов на МКС

Стало известно время нового старта по программе перекрестных полетов на МКС - РИА Новости, 14.02.2023

Стало известно время нового старта по программе перекрестных полетов на МКС

"Роскосмос" назвал возможное время старта к МКС американского пилотируемого корабля Crew Dragon, на котором полетит россиянин Андрей Федяев: если пуск не будет... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T11:56

2023-02-14T11:56

2023-02-14T11:56

космос - риа наука

сша

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "Роскосмос" назвал возможное время старта к МКС американского пилотируемого корабля Crew Dragon, на котором полетит россиянин Андрей Федяев: если пуск не будет задержан, то состоится в 10.07 мск 26 февраля. Ранее уже сообщалось, что старт запланирован на 26 февраля, но не было ясно конкретное время. "Старт корабля Crew Dragon — не ранее 26 февраля в 10.07 мск", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас экипаж Crew-6, в который помимо Федяева входят американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади, ушел на двухнедельный карантин перед стартом к Международной космической станции. Изоляцию можно провести дома или в специальном комплексе в Космическом центре имени Джонсона в Техасе. Crew-6 будет уже третьим (вторым американским) кораблем, отправленным по программе перекрестных полетов на МКС. Первым стал "Союз МС-22", на котором 21 сентября 2022 года прилетели россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вместе с американцем Фрэнком Рубио. Второй корабль - Crew Dragon с экипажем Crew-5, в который вошли астронавты США Николь Манн и Джош Кассада, японец Коити Ваката и россиянка Анна Кикина. Третьим кораблем должен был стать "Союз МС-23". Однако его было решено отправить в беспилотном режиме, чтобы потом вернуть экипаж "Союза МС-22", в котором, по официальным данным, из-за микрометеорита произошла разгерметизация системы терморегулирования. Полет "Союза МС-23" планировался сначала на 16 марта, потом перенесен на 20 февраля, а после того, как разгерметизировалась система охлаждения в еще одном корабле (грузовике "Прогресс МС-21"), с пуском решили не торопиться и оставить его до выяснения причин.

https://ria.ru/20221229/kosmos-1842072169.html

https://ria.ru/20230111/soyuz-1844176252.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, сша, роскосмос, международная космическая станция (мкс), dragon spacex