https://ria.ru/20230214/mchs-1851888303.html

МЧС начинает выводить группировку из Турции и Сирии

МЧС начинает выводить группировку из Турции и Сирии - РИА Новости, 14.02.2023

МЧС начинает выводить группировку из Турции и Сирии

Российские спасатели завершают поисково-спасательные работы в пострадавших от землетрясения Турции и Сирии, принято решение о выводе группировки из зоны... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T11:33

2023-02-14T11:33

2023-02-14T11:50

турция

сирия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сильное землетрясение в турции и сирии

безопасность

россия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские спасатели завершают поисково-спасательные работы в пострадавших от землетрясения Турции и Сирии, принято решение о выводе группировки из зоны бедствия. Об этом во вторник сообщил глава ведомства Александр Куренков. "Проведение поисково-спасательной операции завершается. К разбору завалов привлечена тяжелая техника. В этой связи президентом принято решение [о выводе] группировки МЧС России", - сказа он в ходе телемоста с оперативными группами МЧС в Турции и Сирии.Куренков отметил, что Россия стала одной из первых стран, которая пришла на помощь пострадавшим Турции и Сирии. По поручению президента Владимира Путина в зону чрезвычайной ситуации в кратчайший срок направили сводную группировку МЧС России. Спасатели прибыли в Турцию и Сирию 6 февраля и тут же приступили к разбору завалов и поиску пострадавших на самых сложных участках.Как доложили главе МЧС, в Турции сотрудники МЧС России спасли из-под завалов шестерых человек, оказали помощь более 830 пострадавшим. В Сирии спасатели извлекли из-под завалов троих живых. "Об этой работе я постоянно докладывал президенту. <...> Хочу поблагодарить каждого из вас за самоотверженность, готовность прийти на помощь и выполнить поставленную задачу", - заключил глава МЧС.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 одно за одним произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента Реджепа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По данным на понедельник, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.

https://ria.ru/20230213/turtsiya-1851589927.html

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сирия

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Кирилл Волков

турция, сирия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии, безопасность, россия