https://ria.ru/20230214/lyubov-1851985753.html

Слуцкий предложил однопартийцам отпраздновать День всех влюбленных

Слуцкий предложил однопартийцам отпраздновать День всех влюбленных - РИА Новости, 14.02.2023

Слуцкий предложил однопартийцам отпраздновать День всех влюбленных

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил членам партии устроить свидания в День всех влюбленных, поэтому он отпустил всех однопартийцев с работы на час раньше. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:45

2023-02-14T16:45

2023-02-14T16:45

общество

россия

леонид слуцкий (политик)

владимир жириновский

лдпр

день святого валентина

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил членам партии устроить свидания в День всех влюбленных, поэтому он отпустил всех однопартийцев с работы на час раньше. День святого Валентина, который также называют Днем влюбленных, отмечается 14 февраля. "Сегодня мы хотим символически поддержать влюбленных, и все сотрудники ЛДПР могут сегодня уйти с работы на час пораньше, чтобы устроить свидание со своей второй половинкой", - рассказал Слуцкий журналистам. Также он отметил, что День влюбленных появился не в России, но за последние десятилетия его полюбили и молодежь, и люди старшего поколения. Также он отметил, что празднование Дня святого Валентина не отменяет аналогичного российского праздника – Дня святых Петра и Февронии, когда отмечается День семьи любви и верности.

https://ria.ru/20221208/patriotizm-1837194290.html

https://ria.ru/20230214/valentinki-1851940001.html

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общество, россия, леонид слуцкий (политик), владимир жириновский, лдпр, день святого валентина