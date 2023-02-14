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Слуцкий предложил однопартийцам отпраздновать День всех влюбленных - РИА Новости, 14.02.2023
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Слуцкий предложил однопартийцам отпраздновать День всех влюбленных
Слуцкий предложил однопартийцам отпраздновать День всех влюбленных - РИА Новости, 14.02.2023
Слуцкий предложил однопартийцам отпраздновать День всех влюбленных
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил членам партии устроить свидания в День всех влюбленных, поэтому он отпустил всех однопартийцев с работы на час раньше. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:45
2023-02-14T16:45
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
владимир жириновский
лдпр
день святого валентина
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил членам партии устроить свидания в День всех влюбленных, поэтому он отпустил всех однопартийцев с работы на час раньше. День святого Валентина, который также называют Днем влюбленных, отмечается 14 февраля. "Сегодня мы хотим символически поддержать влюбленных, и все сотрудники ЛДПР могут сегодня уйти с работы на час пораньше, чтобы устроить свидание со своей второй половинкой", - рассказал Слуцкий журналистам. Также он отметил, что День влюбленных появился не в России, но за последние десятилетия его полюбили и молодежь, и люди старшего поколения. Также он отметил, что празднование Дня святого Валентина не отменяет аналогичного российского праздника – Дня святых Петра и Февронии, когда отмечается День семьи любви и верности.
https://ria.ru/20221208/patriotizm-1837194290.html
https://ria.ru/20230214/valentinki-1851940001.html
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общество, россия, леонид слуцкий (политик), владимир жириновский, лдпр, день святого валентина
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Жириновский, ЛДПР, День святого Валентина
16:45 14.02.2023
 
Слуцкий предложил однопартийцам отпраздновать День всех влюбленных

Лидер ЛДПР Слуцкий предложил однопартийцам устроить свидания в День святого Валентина

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил членам партии устроить свидания в День всех влюбленных, поэтому он отпустил всех однопартийцев с работы на час раньше.
День святого Валентина, который также называют Днем влюбленных, отмечается 14 февраля.
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"Сегодня мы хотим символически поддержать влюбленных, и все сотрудники ЛДПР могут сегодня уйти с работы на час пораньше, чтобы устроить свидание со своей второй половинкой", - рассказал Слуцкий журналистам.
Также он отметил, что День влюбленных появился не в России, но за последние десятилетия его полюбили и молодежь, и люди старшего поколения.
"В нем нет никакого противоречия с базовыми ценностями нашего народа. Еще основатель ЛДПР Владимир Жириновский неоднократно говорил, что День влюбленных – это прекрасно, и желал всем найти свою любовь. И мы желаем всем влюбленным создать семьи, родить детей и воспитать их в любви к своим близким и к своей стране!" - продолжил он.
Также он отметил, что празднование Дня святого Валентина не отменяет аналогичного российского праздника – Дня святых Петра и Февронии, когда отмечается День семьи любви и верности.
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
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ОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ЖириновскийЛДПРДень святого Валентина
 
 
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