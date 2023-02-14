https://ria.ru/20230214/lyubov-1851985753.html
Слуцкий предложил однопартийцам отпраздновать День всех влюбленных
Слуцкий предложил однопартийцам отпраздновать День всех влюбленных - РИА Новости, 14.02.2023
Слуцкий предложил однопартийцам отпраздновать День всех влюбленных
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил членам партии устроить свидания в День всех влюбленных, поэтому он отпустил всех однопартийцев с работы на час раньше. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:45
2023-02-14T16:45
2023-02-14T16:45
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
владимир жириновский
лдпр
день святого валентина
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил членам партии устроить свидания в День всех влюбленных, поэтому он отпустил всех однопартийцев с работы на час раньше. День святого Валентина, который также называют Днем влюбленных, отмечается 14 февраля. "Сегодня мы хотим символически поддержать влюбленных, и все сотрудники ЛДПР могут сегодня уйти с работы на час пораньше, чтобы устроить свидание со своей второй половинкой", - рассказал Слуцкий журналистам. Также он отметил, что День влюбленных появился не в России, но за последние десятилетия его полюбили и молодежь, и люди старшего поколения. Также он отметил, что празднование Дня святого Валентина не отменяет аналогичного российского праздника – Дня святых Петра и Февронии, когда отмечается День семьи любви и верности.
https://ria.ru/20221208/patriotizm-1837194290.html
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общество, россия, леонид слуцкий (политик), владимир жириновский, лдпр, день святого валентина
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Жириновский, ЛДПР, День святого Валентина
Слуцкий предложил однопартийцам отпраздновать День всех влюбленных
Лидер ЛДПР Слуцкий предложил однопартийцам устроить свидания в День святого Валентина