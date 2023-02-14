Рейтинг@Mail.ru
"Пить не брошу": Лепс опроверг слухи о своем отказе от алкоголя - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230214/leps-1851880819.html
"Пить не брошу": Лепс опроверг слухи о своем отказе от алкоголя
"Пить не брошу": Лепс опроверг слухи о своем отказе от алкоголя - РИА Новости, 14.02.2023
"Пить не брошу": Лепс опроверг слухи о своем отказе от алкоголя
Григорий Лепс ответил на слухи о своем отказе от алкогольных напитков. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:07
2023-02-14T12:07
шоубиз
григорий лепс
знаменитости
шоу-бизнес
алкоголь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802367805_0:0:2751:1548_1920x0_80_0_0_061285a5b32e5b31f079000c733e2174.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Григорий Лепс ответил на слухи о своем отказе от алкогольных напитков. Также он пошутил о том, что не собирается бросать пить. Однако он признался, что считает свои "трезвые" пробуждения идеальными.Ранее Лепс оправдался за прерванное выступление в Санкт-Петербурге. Он заявил, что приболел.
https://ria.ru/20221212/leps-1838084923.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802367805_38:0:2571:1900_1920x0_80_0_0_70ee034e234902b509b3f954022af3c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
григорий лепс, знаменитости, шоу-бизнес, алкоголь
Шоубиз, Григорий Лепс, Знаменитости, Шоу-бизнес, Алкоголь
12:07 14.02.2023
 
"Пить не брошу": Лепс опроверг слухи о своем отказе от алкоголя

Певец Григорий Лепс опроверг слухи о своем отказе от алкоголя

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Григорий Лепс ответил на слухи о своем отказе от алкогольных напитков.
"Нет, а зачем? У меня всегда был здоровый образ жизни. Кто сказал, что это вредит? Я знал массу людей, которые умерли в 30 от инфаркта, не выпив ни одного бокала вина", – заявил музыкант в интервью "Пятому каналу".
Также он пошутил о том, что не собирается бросать пить.
"Некоторые считают, что я пьяница. Не хочу разочаровывать людей. Пить не брошу, курить не перестану", – добавил артист.
Однако он признался, что считает свои "трезвые" пробуждения идеальными.
"Когда не пью, мои утренние пробуждения в общем и целом идеальны", – заключил певец.
Ранее Лепс оправдался за прерванное выступление в Санкт-Петербурге. Он заявил, что приболел.
Певец Григорий Лепс на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря 2022, 15:03Шоубиз
Пострадавший в драке с Лепсом попросил закрыть дело
 
ШоубизГригорий ЛепсЗнаменитостиШоу-бизнесАлкоголь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала