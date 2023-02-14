https://ria.ru/20230214/leps-1851880819.html

"Пить не брошу": Лепс опроверг слухи о своем отказе от алкоголя

"Пить не брошу": Лепс опроверг слухи о своем отказе от алкоголя - РИА Новости, 14.02.2023

"Пить не брошу": Лепс опроверг слухи о своем отказе от алкоголя

Григорий Лепс ответил на слухи о своем отказе от алкогольных напитков. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T12:07

2023-02-14T12:07

2023-02-14T12:07

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григорий лепс

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шоу-бизнес

алкоголь

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Григорий Лепс ответил на слухи о своем отказе от алкогольных напитков. Также он пошутил о том, что не собирается бросать пить. Однако он признался, что считает свои "трезвые" пробуждения идеальными.Ранее Лепс оправдался за прерванное выступление в Санкт-Петербурге. Он заявил, что приболел.

https://ria.ru/20221212/leps-1838084923.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

григорий лепс, знаменитости, шоу-бизнес, алкоголь