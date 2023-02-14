"Пить не брошу": Лепс опроверг слухи о своем отказе от алкоголя
Певец Григорий Лепс опроверг слухи о своем отказе от алкоголя
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Григорий Лепс ответил на слухи о своем отказе от алкогольных напитков.
"Нет, а зачем? У меня всегда был здоровый образ жизни. Кто сказал, что это вредит? Я знал массу людей, которые умерли в 30 от инфаркта, не выпив ни одного бокала вина", – заявил музыкант в интервью "Пятому каналу".
Также он пошутил о том, что не собирается бросать пить.
"Некоторые считают, что я пьяница. Не хочу разочаровывать людей. Пить не брошу, курить не перестану", – добавил артист.
Однако он признался, что считает свои "трезвые" пробуждения идеальными.
"Когда не пью, мои утренние пробуждения в общем и целом идеальны", – заключил певец.
Ранее Лепс оправдался за прерванное выступление в Санкт-Петербурге. Он заявил, что приболел.
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