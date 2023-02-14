https://ria.ru/20230214/kriminal-1851768789.html

"Дома нашли молотки". Что стоит за жестоким избиением подростков на Урале

"Дома нашли молотки". Что стоит за жестоким избиением подростков на Урале - РИА Новости, 14.02.2023

"Дома нашли молотки". Что стоит за жестоким избиением подростков на Урале

"Держали в страхе район и вымогали деньги" — так местные жители говорят об участниках массовой драки в одной из челябинских школ. Многие в городе считают, что... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T08:00

2023-02-14T08:00

2023-02-14T08:10

происшествия

курчатовский район

таджикистан

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583603_0:9:3255:1840_1920x0_80_0_0_8fa9bf99056d26f20cfa2c8cd2aea72c.jpg

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. "Держали в страхе район и вымогали деньги" — так местные жители говорят об участниках массовой драки в одной из челябинских школ. Многие в городе считают, что конфликт возник на межнациональной почве. Однако, как выяснило РИА Новости, причина, скорее всего, иная.Неравный бойКадры с массовой дракой в челябинском образовательном центре № 5 широко распространились по соцсетям. Трое подростков в капюшонах забегают на территорию школы. Их преследуют пятеро в балаклавах. В руках — бейсбольные биты.Драка продолжается около двух минут. Охранники не вмешиваются, спокойно наблюдая за происходящим. Позже уточнили, что они вызвали полицию и скорую.Двоих в капюшонах госпитализировали с сотрясением мозга и ушибами. Оперативники быстро нашли хулиганов. Изъяли пневматическую винтовку, аэрозольный пистолет и несколько молотков.СК возбудил уголовное дело по второй части статьи 213 "Хулиганство, совершенное группой лиц". Трое подростков от 15 до 17 лет — подозреваемые. Следователи взяли с них подписку о невыезде и отпустили домой.А 18-летнему Александру Стасенко предъявили обвинение и по решению райсуда отправили под домашний арест.Разные версииВ правоохранительных органах предположили банальный бытовой конфликт.По словам местных, основные участники — 17-летние Николай (имена всех несовершеннолетних изменены) и уроженец Таджикистана Фарух, студент колледжа. Оба раньше учились в школе № 2."Они враждовали, — говорит Олег, бывший ученик. — Насколько мне известно, эта драка произошла из-за одноклассницы, которую Коля постоянно задирал. Она пожаловалась Фаруху. Тот "забил стрелку". Что было дальше, все видели".В городских пабликах и некоторых СМИ Николая и его приятелей называют скинхедами, указывая на их бритые головы."Обычный парень: учится нормально, занимается спортом, на учете нигде не состоит, — возражает Александр, знакомый Николая. — Семья тоже благополучная".Фарух же, уверяют школьники, "держит в страхе" сверстников. Якобы вымогает деньги — поэтому его компанию обходят стороной.Приятели Николая считают, что именно из-за этого и возник конфликт: Фарух "поставил на деньги" одного из его друзей."Коля договорился встретиться один на один, но тот явился с двумя помощниками, да еще и с палками, — уточняет Александр. — Хорошо, что неподалеку были наши, которым Коля сразу позвонил".Сейчас знакомые Николая самостоятельно ищут пострадавших от рук Фаруха. Также собирают деньги на адвокатов."Это все бред"Фарух удалил профиль в соцсетях. Те, кто его знают, утверждают, что разговоры про вымогательство — попытка оправдать жестокое избиение."Николай и его дружки травили Фаруха еще в школе, — говорит Анвар. — Издевательства продолжились, даже когда он поступил в колледж, поскольку живут они в одном районе. Теперь Фаруха и вовсе пытаются выставить организатором какой-то банды".Опровергают версию о вымогательстве и сотрудники областного управления МВД."В ряде телеграм-каналов дают субъективную и не соответствующую действительности оценку произошедшему, — сообщили там. — Подросткам приписывают участие в группировке и совершение преступлений. Проверка же показала, что никаких заявлений и уголовных дел в отношении пострадавших в драке нет".Также, по данным полиции, никто из участников конфликта не состоит в экстремистских группировках или националистических движениях.Расследование продолжается. Дело взял на личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Если вину подозреваемых докажут в суде, им грозит до семи лет лишения свободы.

https://ria.ru/20221126/kriminal-1834198547.html

https://ria.ru/20211216/ubiystvo-1763904939.html

https://ria.ru/20220905/kriminal-1814102396.html

https://ria.ru/20220119/propazha-1768425152.html

курчатовский район

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Массовая драка подростков в школе Челябинска. Видео с камеры наблюдения Полиция в Челябинске выясняет обстоятельства инцидента с подростками около школы, одному из участников потребовалась медпомощь, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. Ранее местные СМИ написали, что в драке участвовали более пяти школьников, в руках одного из них, предположительно, видели молоток. Был избит подросток, им занялись медики. 2023-02-14T08:00 true PT1M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, курчатовский район, таджикистан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)