https://ria.ru/20230214/kharkov-1851845288.html
В ЛНР заявили о прибытии иностранцев в украинские части в Харькове
В ЛНР заявили о прибытии иностранцев в украинские части в Харькове - РИА Новости, 14.02.2023
В ЛНР заявили о прибытии иностранцев в украинские части в Харькове
Иностранцы из Западной Европы и Польши прибывают в украинские части в Харькове и области, европейцы были одеты в гражданскую одежду, но имели одинаковые... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T07:33
2023-02-14T07:33
2023-02-14T07:33
в мире
харьков
западная европа
польша
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Иностранцы из Западной Европы и Польши прибывают в украинские части в Харькове и области, европейцы были одеты в гражданскую одежду, но имели одинаковые армейские рюкзаки, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он добавил, что подвоз к воинским частям осуществляется на комфортабельных гражданских автобусах с европейскими номерными знаками. Делать выводы о принадлежности иностранцев к каким-то конкретным воинским формированиям не представилось возможным, но Марочко отметил наличие у них одинаковых элементов военной экипировки. "При разгрузке иностранцы были одеты в гражданскую одежду, но личные вещи у всех были сложены в одинаковые рюкзаки армейского типа" - рассказал он.
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в мире, харьков, западная европа, польша, андрей марочко
В мире, Харьков, Западная Европа, Польша, Андрей Марочко
В ЛНР заявили о прибытии иностранцев в украинские части в Харькове
Марочко: иностранцы из Западной Европы и Польши прибывают в украинские части в Харькове
ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Иностранцы из Западной Европы и Польши прибывают в украинские части в Харькове и области, европейцы были одеты в гражданскую одежду, но имели одинаковые армейские рюкзаки, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В пункты постоянной дислокации украинских подразделений, расположенных в Харькове и области, прибывают иностранные граждане. Отмечено прибытие англоязычных граждан, а также людей, разговаривающих на французском, немецком и польском языках", - сообщил Марочко.
Он добавил, что подвоз к воинским частям осуществляется на комфортабельных гражданских автобусах с европейскими номерными знаками. Делать выводы о принадлежности иностранцев к каким-то конкретным воинским формированиям не представилось возможным, но Марочко отметил наличие у них одинаковых элементов военной экипировки.
"При разгрузке иностранцы были одеты в гражданскую одежду, но личные вещи у всех были сложены в одинаковые рюкзаки армейского типа" - рассказал он.