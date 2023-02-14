https://ria.ru/20230214/kharkov-1851845288.html

В ЛНР заявили о прибытии иностранцев в украинские части в Харькове

В ЛНР заявили о прибытии иностранцев в украинские части в Харькове - РИА Новости, 14.02.2023

В ЛНР заявили о прибытии иностранцев в украинские части в Харькове

Иностранцы из Западной Европы и Польши прибывают в украинские части в Харькове и области, европейцы были одеты в гражданскую одежду, но имели одинаковые... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T07:33

2023-02-14T07:33

2023-02-14T07:33

в мире

харьков

западная европа

польша

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Иностранцы из Западной Европы и Польши прибывают в украинские части в Харькове и области, европейцы были одеты в гражданскую одежду, но имели одинаковые армейские рюкзаки, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он добавил, что подвоз к воинским частям осуществляется на комфортабельных гражданских автобусах с европейскими номерными знаками. Делать выводы о принадлежности иностранцев к каким-то конкретным воинским формированиям не представилось возможным, но Марочко отметил наличие у них одинаковых элементов военной экипировки. "При разгрузке иностранцы были одеты в гражданскую одежду, но личные вещи у всех были сложены в одинаковые рюкзаки армейского типа" - рассказал он.

https://ria.ru/20230213/tanki-1851733941.html

харьков

западная европа

польша

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в мире, харьков, западная европа, польша, андрей марочко