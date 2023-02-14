https://ria.ru/20230214/kasem-1851952383.html

Арестованный в Латвии Марат Касем сообщил об улучшении самочувствия

Арестованный в Латвии Марат Касем сообщил об улучшении самочувствия - РИА Новости, 14.02.2023

Арестованный в Латвии Марат Касем сообщил об улучшении самочувствия

Арестованный в Латвии журналист Марат Касем сообщил в письме изданию Sputnik Литва, что чувствует себя гораздо лучше. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T15:01

2023-02-14T15:01

2023-02-14T15:59

задержание шеф-редактора sputnik литва касема

марат касем

происшествия

латвия

дмитрий киселев

союз журналистов россии

литва

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Арестованный в Латвии журналист Марат Касем сообщил в письме изданию Sputnik Литва, что чувствует себя гораздо лучше.Касем рассказал, что много читает, из последних книг — биография шефа ГУР Маркуса Вольфа, роман братьев Стругацких "Отягощенные злом" и работа Махатмы Ганди "Моя жизнь"."Буду ждать течения, которое вынесет меня на свежий воздух. Знайте и никогда не сомневайтесь в моей способности его дождаться. Новых историй у меня относительно немного, но сам наш местный Азкабан и его быт заслуживают отдельного повествования", — добавил журналист.Как сообщил на прошлой неделе Sputnik Литва, Касема перевели из одиночной в прежнюю камеру после жалобы адвоката. До этого его представитель указал, что состояние здоровья журналиста критическое, ему требуется медицинская помощь. У арестованного был сильнейший аллергический приступ и серьезно обострилось хроническое заболевание.Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в конце минувшего года задержали в Латвии, куда он приехал по семейным обстоятельствам. Пятого января суд в Риге арестовал журналиста.Касем — гражданин Латвии, последние несколько лет он живет в Москве, работает в медиагруппе "Россия сегодня".В середине января суд Риги оставил его под стражей, отказав в апелляции.Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека.Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все, что можно, для освобождения Касема". Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, произошел в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".

https://ria.ru/20230124/kasem-1847172288.html

https://ria.ru/20230207/kasem-1850425410.html

https://ria.ru/20230130/mid-1848345490.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

задержание шеф-редактора sputnik литва касема, марат касем, происшествия, латвия, дмитрий киселев, союз журналистов россии, литва, в мире, оон, махатма ганди, рига