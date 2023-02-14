15:01 14.02.2023 (обновлено: 15:59 14.02.2023)
Арестованный в Латвии Марат Касем сообщил об улучшении самочувствия
Арестованный в Латвии шеф-редактор Sputnik Литва Касем сообщил, что чувствует себя лучше
Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Арестованный в Латвии журналист Марат Касем сообщил в письме изданию Sputnik Литва, что чувствует себя гораздо лучше.
"Восстанавливаю здоровье и нервы после недели в строгом режиме. Мне даже наконец лекарства выдали. Сейчас лишь ночные кошмары напоминают о пребывании в том аду", — приводятся его слова в публикации в Telegram.
Касем рассказал, что много читает, из последних книг — биография шефа ГУР Маркуса Вольфа, роман братьев Стругацких "Отягощенные злом" и работа Махатмы Ганди "Моя жизнь".
"Буду ждать течения, которое вынесет меня на свежий воздух. Знайте и никогда не сомневайтесь в моей способности его дождаться. Новых историй у меня относительно немного, но сам наш местный Азкабан и его быт заслуживают отдельного повествования", — добавил журналист.
Как сообщил на прошлой неделе Sputnik Литва, Касема перевели из одиночной в прежнюю камеру после жалобы адвоката. До этого его представитель указал, что состояние здоровья журналиста критическое, ему требуется медицинская помощь. У арестованного был сильнейший аллергический приступ и серьезно обострилось хроническое заболевание.
Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в конце минувшего года задержали в Латвии, куда он приехал по семейным обстоятельствам. Пятого января суд в Риге арестовал журналиста.
Касем — гражданин Латвии, последние несколько лет он живет в Москве, работает в медиагруппе "Россия сегодня".
В середине января суд Риги оставил его под стражей, отказав в апелляции.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека.
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все, что можно, для освобождения Касема". Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, произошел в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".