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Арестованный в Латвии Марат Касем сообщил об улучшении самочувствия - РИА Новости, 14.02.2023
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Арестованный в Латвии Марат Касем сообщил об улучшении самочувствия
Арестованный в Латвии Марат Касем сообщил об улучшении самочувствия - РИА Новости, 14.02.2023
Арестованный в Латвии Марат Касем сообщил об улучшении самочувствия
Арестованный в Латвии журналист Марат Касем сообщил в письме изданию Sputnik Литва, что чувствует себя гораздо лучше. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T15:01
2023-02-14T15:59
задержание шеф-редактора sputnik литва касема
марат касем
происшествия
латвия
дмитрий киселев
союз журналистов россии
литва
в мире
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Арестованный в Латвии журналист Марат Касем сообщил в письме изданию Sputnik Литва, что чувствует себя гораздо лучше.Касем рассказал, что много читает, из последних книг — биография шефа ГУР Маркуса Вольфа, роман братьев Стругацких "Отягощенные злом" и работа Махатмы Ганди "Моя жизнь"."Буду ждать течения, которое вынесет меня на свежий воздух. Знайте и никогда не сомневайтесь в моей способности его дождаться. Новых историй у меня относительно немного, но сам наш местный Азкабан и его быт заслуживают отдельного повествования", — добавил журналист.Как сообщил на прошлой неделе Sputnik Литва, Касема перевели из одиночной в прежнюю камеру после жалобы адвоката. До этого его представитель указал, что состояние здоровья журналиста критическое, ему требуется медицинская помощь. У арестованного был сильнейший аллергический приступ и серьезно обострилось хроническое заболевание.Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в конце минувшего года задержали в Латвии, куда он приехал по семейным обстоятельствам. Пятого января суд в Риге арестовал журналиста.Касем — гражданин Латвии, последние несколько лет он живет в Москве, работает в медиагруппе "Россия сегодня".В середине января суд Риги оставил его под стражей, отказав в апелляции.Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека.Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все, что можно, для освобождения Касема". Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, произошел в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".
https://ria.ru/20230124/kasem-1847172288.html
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задержание шеф-редактора sputnik литва касема, марат касем, происшествия, латвия, дмитрий киселев, союз журналистов россии, литва, в мире, оон, махатма ганди, рига
Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема, Марат Касем, Происшествия, Латвия, Дмитрий Киселев, Союз журналистов России, Литва, В мире, ООН, Махатма Ганди, Рига
15:01 14.02.2023 (обновлено: 15:59 14.02.2023)
 
Арестованный в Латвии Марат Касем сообщил об улучшении самочувствия

Арестованный в Латвии шеф-редактор Sputnik Литва Касем сообщил, что чувствует себя лучше

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЖурналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Арестованный в Латвии журналист Марат Касем сообщил в письме изданию Sputnik Литва, что чувствует себя гораздо лучше.
"Восстанавливаю здоровье и нервы после недели в строгом режиме. Мне даже наконец лекарства выдали. Сейчас лишь ночные кошмары напоминают о пребывании в том аду", — приводятся его слова в публикации в Telegram.
Касем рассказал, что много читает, из последних книг — биография шефа ГУР Маркуса Вольфа, роман братьев Стругацких "Отягощенные злом" и работа Махатмы Ганди "Моя жизнь".
"Буду ждать течения, которое вынесет меня на свежий воздух. Знайте и никогда не сомневайтесь в моей способности его дождаться. Новых историй у меня относительно немного, но сам наш местный Азкабан и его быт заслуживают отдельного повествования", — добавил журналист.
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 18:33
Арестованный в Латвии журналист Касем поблагодарил коллег за поддержку
Как сообщил на прошлой неделе Sputnik Литва, Касема перевели из одиночной в прежнюю камеру после жалобы адвоката. До этого его представитель указал, что состояние здоровья журналиста критическое, ему требуется медицинская помощь. У арестованного был сильнейший аллергический приступ и серьезно обострилось хроническое заболевание.
Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в конце минувшего года задержали в Латвии, куда он приехал по семейным обстоятельствам. Пятого января суд в Риге арестовал журналиста.
Касем — гражданин Латвии, последние несколько лет он живет в Москве, работает в медиагруппе "Россия сегодня".
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 22:00
МИД заявил о пыточных условиях содержания журналиста Sputnik Литва Касема
В середине января суд Риги оставил его под стражей, отказав в апелляции.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека.
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все, что можно, для освобождения Касема". Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, произошел в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 11:34
МИД рассказал об ответных мерах на задержание шеф-редактора Sputnik Литва
 
Задержание шеф-редактора Sputnik Литва КасемаМарат КасемПроисшествияЛатвияДмитрий КиселевСоюз журналистов РоссииЛитваВ миреООНМахатма ГандиРига
 
 
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