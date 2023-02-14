В Польше заявили, что в НАТО договорятся о поставке Киеву истребителей F-16
Министр обороны Польши Блащак: в НАТО договорятся о поставке Киеву истребителей F-16
Истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
ВАРШАВА, 14 фев – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак уверен, что странам НАТО удастся договориться о поставке на Украину истребителей F-16.
"Давление имеет смысл. Это доказывают Patriot для Украины, Leopard для Украины. Думаю, что если уже столько раз мы пришли к консенсусу, то и сейчас такое соглашение будет заключено", - заявил Блащак журналистам в Брюсселе после встречи представителей стран НАТО на тему военной поддержки Украины, отвечая на вопрос о перспективе получения Киевом истребителей F-16.
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"Я настроен оптимистично. НАТО едино, оно ведет реальную политику укрепления Украины и сдерживания российского агрессора. Я считаю, что мы на хорошей дороге, чтобы реально в новом аспекте укрепить Украину", - добавил он.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее отмечал, что ожидает в Брюсселе обсуждения перспектив передачи Киеву военных самолетов, однако, по его мнению, приоритетом для стран НАТО на данном этапе остается поставка уже обещанного военного оборудования, включая бронетехнику, а также боеприпасов, запчастей и топлива.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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