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В Польше заявили, что в НАТО договорятся о поставке Киеву истребителей F-16 - РИА Новости, 14.02.2023
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В Польше заявили, что в НАТО договорятся о поставке Киеву истребителей F-16
В Польше заявили, что в НАТО договорятся о поставке Киеву истребителей F-16 - РИА Новости, 14.02.2023
В Польше заявили, что в НАТО договорятся о поставке Киеву истребителей F-16
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак уверен, что странам НАТО удастся договориться о поставке на Украину истребителей F-16. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T18:06
2023-02-14T18:06
в мире
украина
россия
польша
мариуш блащак
йенс столтенберг
сергей лавров
нато
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ВАРШАВА, 14 фев – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак уверен, что странам НАТО удастся договориться о поставке на Украину истребителей F-16. "Давление имеет смысл. Это доказывают Patriot для Украины, Leopard для Украины. Думаю, что если уже столько раз мы пришли к консенсусу, то и сейчас такое соглашение будет заключено", - заявил Блащак журналистам в Брюсселе после встречи представителей стран НАТО на тему военной поддержки Украины, отвечая на вопрос о перспективе получения Киевом истребителей F-16. "Я настроен оптимистично. НАТО едино, оно ведет реальную политику укрепления Украины и сдерживания российского агрессора. Я считаю, что мы на хорошей дороге, чтобы реально в новом аспекте укрепить Украину", - добавил он. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее отмечал, что ожидает в Брюсселе обсуждения перспектив передачи Киеву военных самолетов, однако, по его мнению, приоритетом для стран НАТО на данном этапе остается поставка уже обещанного военного оборудования, включая бронетехнику, а также боеприпасов, запчастей и топлива. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230214/polsha-1851772552.html
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в мире, украина, россия, польша, мариуш блащак, йенс столтенберг, сергей лавров, нато, f-16
В мире, Украина, Россия, Польша, Мариуш Блащак, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, НАТО, F-16
18:06 14.02.2023
 
В Польше заявили, что в НАТО договорятся о поставке Киеву истребителей F-16

Министр обороны Польши Блащак: в НАТО договорятся о поставке Киеву истребителей F-16

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber WilliamsИстребитель F-16 Fighting Falcon
Истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber Williams
Истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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ВАРШАВА, 14 фев – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак уверен, что странам НАТО удастся договориться о поставке на Украину истребителей F-16.
"Давление имеет смысл. Это доказывают Patriot для Украины, Leopard для Украины. Думаю, что если уже столько раз мы пришли к консенсусу, то и сейчас такое соглашение будет заключено", - заявил Блащак журналистам в Брюсселе после встречи представителей стран НАТО на тему военной поддержки Украины, отвечая на вопрос о перспективе получения Киевом истребителей F-16.
Мужчина с флагом Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 08:00
Польша продолжает воевать на два фронта
"Я настроен оптимистично. НАТО едино, оно ведет реальную политику укрепления Украины и сдерживания российского агрессора. Я считаю, что мы на хорошей дороге, чтобы реально в новом аспекте укрепить Украину", - добавил он.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее отмечал, что ожидает в Брюсселе обсуждения перспектив передачи Киеву военных самолетов, однако, по его мнению, приоритетом для стран НАТО на данном этапе остается поставка уже обещанного военного оборудования, включая бронетехнику, а также боеприпасов, запчастей и топлива.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (справа) и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 08:00
Англосаксы гонят европейцев на войну
 
В миреУкраинаРоссияПольшаМариуш БлащакЙенс СтолтенбергСергей ЛавровНАТОF-16
 
 
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