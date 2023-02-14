https://ria.ru/20230214/graffiti-1851960418.html

Бэнкси подтвердил авторство граффити с избитой домохозяйкой

Бэнкси подтвердил авторство граффити с избитой домохозяйкой - РИА Новости, 14.02.2023

Бэнкси подтвердил авторство граффити с избитой домохозяйкой

Бэнкси подтвердил авторство граффити в британском Маргите, пишет Thew Guardian со ссылкой на соцсети художника. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T18:24

2023-02-14T18:24

2023-02-14T18:24

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Бэнкси подтвердил авторство граффити в британском Маргите, пишет Thew Guardian со ссылкой на соцсети художника.Он опубликовал серию снимков работы и в подписи к кадрам призвал бороться против насилия над женщинами, в том числе и в День святого Валентина. Граффити представляет собой изображение домохозяйки 1950-х годов. На ней перчатки для мытья посуды и фартук. У женщины подбит глаз и нет зуба, но она все равно улыбается. Рядом с ней холодильник, из него словно бы торчат мужские ноги.

https://ria.ru/20221213/banksy-1838443434.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

бэнкси, новости культуры, знаменитости