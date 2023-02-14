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Бэнкси подтвердил авторство граффити с избитой домохозяйкой
Бэнкси подтвердил авторство граффити с избитой домохозяйкой - РИА Новости, 14.02.2023
Бэнкси подтвердил авторство граффити с избитой домохозяйкой
Бэнкси подтвердил авторство граффити в британском Маргите, пишет Thew Guardian со ссылкой на соцсети художника. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T18:24
2023-02-14T18:24
2023-02-14T18:24
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Бэнкси подтвердил авторство граффити в британском Маргите, пишет Thew Guardian со ссылкой на соцсети художника.Он опубликовал серию снимков работы и в подписи к кадрам призвал бороться против насилия над женщинами, в том числе и в День святого Валентина. Граффити представляет собой изображение домохозяйки 1950-х годов. На ней перчатки для мытья посуды и фартук. У женщины подбит глаз и нет зуба, но она все равно улыбается. Рядом с ней холодильник, из него словно бы торчат мужские ноги.
https://ria.ru/20221213/banksy-1838443434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бэнкси, новости культуры, знаменитости
Культура, Бэнкси, Новости культуры, Знаменитости
Бэнкси подтвердил авторство граффити с избитой домохозяйкой
Бэнкси подтвердил авторство граффити с избитой домохозяйкой и призвал бороться с насилием