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Бэнкси подтвердил авторство граффити с избитой домохозяйкой - РИА Новости, 14.02.2023
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Культура
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Бэнкси подтвердил авторство граффити с избитой домохозяйкой
Бэнкси подтвердил авторство граффити с избитой домохозяйкой - РИА Новости, 14.02.2023
Бэнкси подтвердил авторство граффити с избитой домохозяйкой
Бэнкси подтвердил авторство граффити в британском Маргите, пишет Thew Guardian со ссылкой на соцсети художника. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T18:24
2023-02-14T18:24
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Бэнкси подтвердил авторство граффити в британском Маргите, пишет Thew Guardian со ссылкой на соцсети художника.Он опубликовал серию снимков работы и в подписи к кадрам призвал бороться против насилия над женщинами, в том числе и в День святого Валентина. Граффити представляет собой изображение домохозяйки 1950-х годов. На ней перчатки для мытья посуды и фартук. У женщины подбит глаз и нет зуба, но она все равно улыбается. Рядом с ней холодильник, из него словно бы торчат мужские ноги.
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Елена Громова
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бэнкси, новости культуры, знаменитости
Культура, Бэнкси, Новости культуры, Знаменитости
18:24 14.02.2023
 
Бэнкси подтвердил авторство граффити с избитой домохозяйкой

Бэнкси подтвердил авторство граффити с избитой домохозяйкой и призвал бороться с насилием

© BanksyГраффити Banksy
Граффити Banksy
© Banksy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Бэнкси подтвердил авторство граффити в британском Маргите, пишет Thew Guardian со ссылкой на соцсети художника.
Он опубликовал серию снимков работы и в подписи к кадрам призвал бороться против насилия над женщинами, в том числе и в День святого Валентина.
Граффити представляет собой изображение домохозяйки 1950-х годов. На ней перчатки для мытья посуды и фартук. У женщины подбит глаз и нет зуба, но она все равно улыбается. Рядом с ней холодильник, из него словно бы торчат мужские ноги.
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