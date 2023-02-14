https://ria.ru/20230214/gaz-1851850201.html

В МИД рассказали, как создание газового хаба в Турции отразится на рынках

В МИД рассказали, как создание газового хаба в Турции отразится на рынках - РИА Новости, 14.02.2023

В МИД рассказали, как создание газового хаба в Турции отразится на рынках

Газовый хаб в Турции окажет стабилизирующий эффект на мировые рынки, позволит обеспечить интересы поставщиков и потребителей, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T08:46

2023-02-14T08:46

2023-02-14T09:24

экономика

юрий пилипсон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

турция

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780493406_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c85e0c2c49d1d2a99d3c327009897ac.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Газовый хаб в Турции окажет стабилизирующий эффект на мировые рынки, позволит обеспечить интересы поставщиков и потребителей, заявил РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. Президенты РФ и Турции в октябре поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан. "Исходим из того, что реализация инициативы Владимира Путина о создании газораспределительного центра в Турции не только позволит обеспечить интересы поставщиков и потребителей, но и окажет стабилизирующий эффект на международные энергетические рынки", - сказал он в интервью РИА Новости. Читайте полный текст интервью Юрия Пилипсона >>

https://ria.ru/20230131/rossiya-1848537869.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, юрий пилипсон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), турция, россия