https://ria.ru/20230214/gaz-1851850201.html
В МИД рассказали, как создание газового хаба в Турции отразится на рынках
В МИД рассказали, как создание газового хаба в Турции отразится на рынках - РИА Новости, 14.02.2023
В МИД рассказали, как создание газового хаба в Турции отразится на рынках
Газовый хаб в Турции окажет стабилизирующий эффект на мировые рынки, позволит обеспечить интересы поставщиков и потребителей, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T08:46
2023-02-14T08:46
2023-02-14T09:24
экономика
юрий пилипсон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
турция
россия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Газовый хаб в Турции окажет стабилизирующий эффект на мировые рынки, позволит обеспечить интересы поставщиков и потребителей, заявил РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. Президенты РФ и Турции в октябре поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан. "Исходим из того, что реализация инициативы Владимира Путина о создании газораспределительного центра в Турции не только позволит обеспечить интересы поставщиков и потребителей, но и окажет стабилизирующий эффект на международные энергетические рынки", - сказал он в интервью РИА Новости. Читайте полный текст интервью Юрия Пилипсона >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, юрий пилипсон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), турция, россия
Экономика, Юрий Пилипсон, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Турция, Россия
08:46 14.02.2023 (обновлено: 09:24 14.02.2023)
В МИД рассказали, как создание газового хаба в Турции отразится на рынках
Чиновник МИД Пилипсон: газовый хаб в Турции окажет стабилизирующий эффект на мировые рынки
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Газовый хаб в Турции окажет стабилизирующий эффект на мировые рынки, позволит обеспечить интересы поставщиков и потребителей, заявил РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
Президенты РФ и Турции в октябре поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
"Исходим из того, что реализация инициативы Владимира Путина о создании газораспределительного центра в Турции не только позволит обеспечить интересы поставщиков и потребителей, но и окажет стабилизирующий эффект на международные энергетические рынки", - сказал он в интервью РИА Новости.