https://ria.ru/20230214/gaz-1851849922.html

МИД: России не сообщали о планах Северной Македонии отказаться от газа

МИД: России не сообщали о планах Северной Македонии отказаться от газа - РИА Новости, 14.02.2023

МИД: России не сообщали о планах Северной Македонии отказаться от газа

Москва не слышала о планах Северной Македонии отказаться от российского газа, заявил РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T08:43

2023-02-14T08:43

2023-02-14T09:25

москва

северная македония

россия

нидерланды

сербия

юрий пилипсон

экономика

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Москва не слышала о планах Северной Македонии отказаться от российского газа, заявил РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон."Не слышали о планах Северной Македонии отказаться от российского газа. Ни северомакедонское руководство, ни энергокомпании страны, насколько нам известно, публично на сей счет не высказывались. Что касается контрактных отношений Скопье с российским поставщиком, то вопрос относится к компетенции ПАО "Газпром", - сказал он в интервью агентству.Ранее директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова сообщила РИА Новости, что Северная Македония, Нидерланды и Сербия могут стать следующими странами, которые откажутся от покупки газа из России.Читайте полный текст интервью Юрия Пилипсона >>

https://ria.ru/20230214/evropa-1851791143.html

москва

северная македония

россия

нидерланды

сербия

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москва, северная македония, россия, нидерланды, сербия, юрий пилипсон, экономика