https://ria.ru/20230214/gaz-1851849922.html
МИД: России не сообщали о планах Северной Македонии отказаться от газа
МИД: России не сообщали о планах Северной Македонии отказаться от газа - РИА Новости, 14.02.2023
МИД: России не сообщали о планах Северной Македонии отказаться от газа
Москва не слышала о планах Северной Македонии отказаться от российского газа, заявил РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T08:43
2023-02-14T08:43
2023-02-14T09:25
москва
северная македония
россия
нидерланды
сербия
юрий пилипсон
экономика
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Москва не слышала о планах Северной Македонии отказаться от российского газа, заявил РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон."Не слышали о планах Северной Македонии отказаться от российского газа. Ни северомакедонское руководство, ни энергокомпании страны, насколько нам известно, публично на сей счет не высказывались. Что касается контрактных отношений Скопье с российским поставщиком, то вопрос относится к компетенции ПАО "Газпром", - сказал он в интервью агентству.Ранее директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова сообщила РИА Новости, что Северная Македония, Нидерланды и Сербия могут стать следующими странами, которые откажутся от покупки газа из России.Читайте полный текст интервью Юрия Пилипсона >>
https://ria.ru/20230214/evropa-1851791143.html
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москва, северная македония, россия, нидерланды, сербия, юрий пилипсон, экономика
Москва, Северная Македония, Россия, Нидерланды, Сербия, Юрий Пилипсон, Экономика
08:43 14.02.2023 (обновлено: 09:25 14.02.2023)
МИД: России не сообщали о планах Северной Македонии отказаться от газа
Глава департамента МИД: Россия не знает о планах Северной Македонии отказаться от газа