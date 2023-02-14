https://ria.ru/20230214/evropa-1851791143.html

У Европы все хорошо, только ей от этого почему-то не легче

У Европы все хорошо, только ей от этого почему-то не легче - РИА Новости, 14.02.2023

У Европы все хорошо, только ей от этого почему-то не легче

Зима 2023 года планомерно движется к последнему листу календаря, и многие любители позлословить в сторону нашей страны уже завели привычную шарманку, что Европа РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T08:00

2023-02-14T08:00

2023-02-14T08:07

авторы

германия

европа

олаф шольц

риши сунак

евросоюз

мвф

санкции в отношении россии

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Зима 2023 года планомерно движется к последнему листу календаря, и многие любители позлословить в сторону нашей страны уже завели привычную шарманку, что Европа без российского газа и прочих видов топлива легко и приятно пережила период холодов. Все эти шутки, даже с учетом чрезвычайно теплой и мягкой погоды, имели бы право на жизнь, если бы не одно ключевое но с большим количеством нулей.Как сообщает исследовательская организация Bruegel ("Брейгель"), специализирующаяся на вопросах международной экономики, по итогам прошлого года страны еврозоны и Великобритания потратили исторически рекордные суммы на гашение последствий отказа от российских углеводородов и последовавшего за этим энергокризиса. По подсчетам специалистов Bruegel, только Германия, чтобы пройти текущую ласковую зиму, потратила 270 миллиардов долларов. Формально не входящая в ЕС Британия — 103 миллиарда. И даже Норвегия, обладающая колоссальными запасами собственного газа и нефти и во многом заместившая на экспортном рынке Россию, была вынуждена раскошелиться на 8,1 миллиарда долларов.Куда пошли столь внушительные суммы, способные запросто отправить в обморок Министерство финансов Украины, не является секретом. Средства расходовались на снижение НДС на автомобильное топливо, которое правительство вначале само подняло из-за скачка стоимости нефти, а затем этими же руками было вынуждено урезать, чтобы не допустить сопутствующего удорожания всех основных категорий товаров и не вызвать еще большую волну негатива со стороны собственных граждан. Печатный станок общеевропейской валюты был запущен на полную мощность, в том числе для того, чтобы хоть как-то затормозить рост розничных цен на электроэнергию.Схема эта не менее восхитительна, чем вариант с бензином и дизелем.Да, фактический обвал объемов импорта российского газа не привел к одновременному краху промышленности и экономики, потому как на освободившееся место пришли другие поставщики, в первую очередь из США. Однако очень быстро выяснилось, что покупать газ у Москвы по трубам и дешево было очень плохо, а вот сжиженный — из-за океана и дорого — вполне богоугодно. По крайней мере, по версии Вашингтона. Поскольку одними поставками из Америки ситуацию было не спасти, евроэмиссары в самом прямом смысле сновали, как челноки, между всеми доступными странами-экспортерами, выпрашивая лишнюю партию газа, а порой и перекупая их самым беспардонным образом из-под носа у соседей. Нехватка чего-то хоть в обычной жизни, хоть на мировом рынке всегда приводит к гарантированному результату — продавцы немилосердно взвинчивают цены, понимая, что деваться впавшему в нужду попросту некуда и он, что называется, снимет и отдаст последнюю рубаху.Политики Старого Света свои костюмы изворотливо сохранили, но под опасно кренящийся шкаф национальных экономик пришлось в самом прямом смысле подкладывать толстенные пачки банкнот.Вначале нехватка газа, а затем рванувшие вверх цены на него каскадом спровоцировали рост стоимости генерации электричества. И если газ — фундамент, то электроэнергия — это кровь современного мира. Ценовые показатели производства мегаватт-часа напрямую влияют на стоимость производства всего на свете, от выпечки буханки хлеба до проката рулона стали. Пресловутая единица генерации, стоившая год назад порядка ста двадцати долларов и махом улетевшая в район трех сотен, в кратном же масштабе подняла цены на большинство повседневных товаров, а не только увеличила значения в счетах за коммуналку. Об этих тенденциях в выражении точных цифр все русофобствующие юмористы, упражняющиеся в остроумии, почему-то упорно забывают сообщить. Также тотальным молчанием сопровождается тот факт, что по итогам 2022 года ВВП Германии, которую никто не душил санкциями, вырос всего на 1,9, хотя по прогнозам ожидалось 2,9 процента. Причем если в первом квартале прошлого года экономика показывала рост в 0,8, то в четвертом она ушла в минус до -0,2 процента. В денежном эквиваленте Берлин недополучил ровно двести миллиардов долларов, куда нужно добавить вышеупомянутые почти три сотни миллиардов, потраченные на выплаты населению и промышленникам, которые не могли покупать электричество по новым ценам.Полностью аналогичная ситуация и за Ла-Маншем. Лондон практически за уши притянул рост внутреннего валового продукта в размере 0,4 процента, при этом размер государственного долга к ВВП составляет 95,4 процента. Для сравнения: у нашей страны этот показатель всего 16,9 процента.Рядовой читатель здесь пожмет плечами: ну и что такого, зиму европейцы прошли, коллапса экономики и реального сектора не случилось. Это и так, и нет.Начнем с того, что колоссальные ассигнования той же Германии уже вызвали сильнейшее недовольство у соседей. Больше всех ярится Польша, ранее традиционно получавшая самые крупные невозвратные кредиты из бюджета ЕС, где основным донором, как известно, был Берлин. Правительству Олафа Шольца открыто предъявляют претензии, обвиняя в том, что оно спасает только собственную страну и прячет деньги от прочих. Естественно, что на фоне ультразвуковой русофобской истерии эти внутренние дрязги пока не имеют развития, но семена раздора уже упали в землю и дадут обильные всходы.Действия Лондона, Берлина и прочих столиц, которые могут себе позволить тратить деньги на сглаживание последствий энергокризиса, — это никакая не игра вдолгую и не реализация некоего стройного плана. Олаф Шольц, Риши Сунак и их коллеги выступают пожарными, которые аврально заливают в образовавшиеся на пути державного локомотива ямы в прямом смысле тонны денег. С учетом крайне скромных показателей экономик взять их можно, только включив рубильник печатного станка, то есть надувая пузырь государственного долга, увеличивая объем необеспеченной монетарной массы, провоцируя инфляцию и рост потребительских цен.Подобная тактика помогает проскочить сложный период, но никак не строить далекоидущие стратегии развития.Коллективная экономика Евросоюза имеет большой запас прочности и инерционности, а потому говорить о ее коллапсе было бы откровенно глупо. Однако и игнорировать нарастающие тенденции было бы тоже опрометчиво. Даже самый мощный паровоз, несущийся по рельсам, начнет замедляться и рано или поздно остановится, если в топку не подбрасывать, а, наоборот, выгребать оттуда уголь.Скоро будет год с начала специальной военной операции, и экономика России, которую яростно пытаются расстрелять из сотен западных санкционных пушек, выглядит явно предпочтительнее той же Европы и США. Предпочтительнее настолько, что МВФ в своем последнем опубликованном отчете прогнозирует по итогам 2023 года вместо ранее ожидавшегося спада рост российской экономики — рост небольшой, но все-таки больший, чем, например, у Германии или Великобритании. А теперь можно посмеяться.

https://ria.ru/20230213/gaz-1851760179.html

https://ria.ru/20230210/gaz-1851096795.html

https://ria.ru/20230209/velikobritaniya-1850748179.html

https://ria.ru/20230111/krizis-1844216319.html

https://ria.ru/20230213/sanktsii-1851783131.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

авторы, германия, европа, олаф шольц, риши сунак, евросоюз, мвф, санкции в отношении россии