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В Петербурге женщина подралась с шестиклассником в батутном центре
В Петербурге женщина подралась с шестиклассником в батутном центре - РИА Новости, 14.02.2023
В Петербурге женщина подралась с шестиклассником в батутном центре
Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга разбирается в ЧП в батутном центре, где женщина затеяла потасовку с шестиклассником, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:10
2023-02-14T16:10
2023-02-14T16:10
происшествия
санкт-петербург
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга разбирается в ЧП в батутном центре, где женщина затеяла потасовку с шестиклассником, сообщила пресс-служба городского надзорного ведомства. По предварительной информации, местная жительница в ходе конфликта причинила телесные повреждения несовершеннолетнему. Как сообщил РИА Новости информированный источник, знакомый с ситуацией, конфликт произошел из-за сыновей женщины, которым нагрубил шестиклассник. "Женщина напала на него, рядом был ее маленький сын. Парень махнул ногой и случайно задел его в живот. Обе стороны написали заявление в полицию", - сказал собеседник агентства. Прокуратура также поставила на контроль ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге женщина подралась с шестиклассником в батутном центре
Прокуратура Петербурга разбирается в драке женщины с шестиклассником в батутном центре
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости.
Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга разбирается в ЧП в батутном центре, где женщина затеяла потасовку с шестиклассником, сообщила пресс-служба
городского надзорного ведомства.
"Прокуратура Невского района устанавливает все причины и обстоятельства инцидента, произошедшего 12 февраля 2023 года в детской зоне одного из торговых центров на улице Коллонтай", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, местная жительница в ходе конфликта причинила телесные повреждения несовершеннолетнему.
Как сообщил РИА Новости информированный источник, знакомый с ситуацией, конфликт произошел из-за сыновей женщины, которым нагрубил шестиклассник.
"Женщина напала на него, рядом был ее маленький сын. Парень махнул ногой и случайно задел его в живот. Обе стороны написали заявление в полицию", - сказал собеседник агентства.
Прокуратура также поставила на контроль ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту.