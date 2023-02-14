https://ria.ru/20230214/draka-1851973236.html

В Петербурге женщина подралась с шестиклассником в батутном центре

В Петербурге женщина подралась с шестиклассником в батутном центре - РИА Новости, 14.02.2023

В Петербурге женщина подралась с шестиклассником в батутном центре

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга разбирается в ЧП в батутном центре, где женщина затеяла потасовку с шестиклассником, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:10

2023-02-14T16:10

2023-02-14T16:10

происшествия

санкт-петербург

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга разбирается в ЧП в батутном центре, где женщина затеяла потасовку с шестиклассником, сообщила пресс-служба городского надзорного ведомства. По предварительной информации, местная жительница в ходе конфликта причинила телесные повреждения несовершеннолетнему. Как сообщил РИА Новости информированный источник, знакомый с ситуацией, конфликт произошел из-за сыновей женщины, которым нагрубил шестиклассник. "Женщина напала на него, рядом был ее маленький сын. Парень махнул ногой и случайно задел его в живот. Обе стороны написали заявление в полицию", - сказал собеседник агентства. Прокуратура также поставила на контроль ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту.

https://ria.ru/20230211/pitbul-1851394253.html

санкт-петербург

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, санкт-петербург