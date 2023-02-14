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В Петербурге женщина подралась с шестиклассником в батутном центре - РИА Новости, 14.02.2023
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В Петербурге женщина подралась с шестиклассником в батутном центре
В Петербурге женщина подралась с шестиклассником в батутном центре - РИА Новости, 14.02.2023
В Петербурге женщина подралась с шестиклассником в батутном центре
Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга разбирается в ЧП в батутном центре, где женщина затеяла потасовку с шестиклассником, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:10
2023-02-14T16:10
происшествия
санкт-петербург
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга разбирается в ЧП в батутном центре, где женщина затеяла потасовку с шестиклассником, сообщила пресс-служба городского надзорного ведомства. По предварительной информации, местная жительница в ходе конфликта причинила телесные повреждения несовершеннолетнему. Как сообщил РИА Новости информированный источник, знакомый с ситуацией, конфликт произошел из-за сыновей женщины, которым нагрубил шестиклассник. "Женщина напала на него, рядом был ее маленький сын. Парень махнул ногой и случайно задел его в живот. Обе стороны написали заявление в полицию", - сказал собеседник агентства. Прокуратура также поставила на контроль ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
16:10 14.02.2023
 
В Петербурге женщина подралась с шестиклассником в батутном центре

Прокуратура Петербурга разбирается в драке женщины с шестиклассником в батутном центре

© РИА Новости / Игорь РуссакПрокуратура Санкт-Петербурга
Прокуратура Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Игорь Руссак
Прокуратура Санкт-Петербурга. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга разбирается в ЧП в батутном центре, где женщина затеяла потасовку с шестиклассником, сообщила пресс-служба городского надзорного ведомства.
"Прокуратура Невского района устанавливает все причины и обстоятельства инцидента, произошедшего 12 февраля 2023 года в детской зоне одного из торговых центров на улице Коллонтай", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, местная жительница в ходе конфликта причинила телесные повреждения несовершеннолетнему.
Как сообщил РИА Новости информированный источник, знакомый с ситуацией, конфликт произошел из-за сыновей женщины, которым нагрубил шестиклассник.
"Женщина напала на него, рядом был ее маленький сын. Парень махнул ногой и случайно задел его в живот. Обе стороны написали заявление в полицию", - сказал собеседник агентства.
Прокуратура также поставила на контроль ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту.
Собака - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
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