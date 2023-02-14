https://ria.ru/20230214/dnk-1852001760.html

В Госдуме предложили профориентировать школьников через ДНК-тестирование

В Госдуме предложили профориентировать школьников через ДНК-тестирование - РИА Новости, 14.02.2023

В Госдуме предложили профориентировать школьников через ДНК-тестирование

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил проводить ДНК-тестирования для определения предрасположенности к той или иной профессии,... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T17:42

2023-02-14T17:42

2023-02-14T17:42

артем метелев (депутат)

госдума рф

дальневосточный федеральный университет

днк

общество

дети

школа

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил проводить ДНК-тестирования для определения предрасположенности к той или иной профессии, так он прокомментировал новость о генетических тестах на проверку предрасположенности к видам спорта. Ранее в пресс-службе Дальневосточного федерального университета сообщили, что ученые вуза запустили программу тестирования "Генетика спорта", исследование в том числе позволяет определить у детей предрасположенность к занятиям теми или иными видами спорта. "Генетика открывает невиданные возможности не только в медицине, но и в повседневной жизни. Ее массовое применение стало доступнее и может приносить пользу обществу. Например, с помощью ДНК тестов можно было бы выявлять склонность к тем или иным дисциплинам или даже профессиям ребенка", - заявил Метелев журналистам. По словам парламентария, ДНК-тестирование также сможет помочь определиться с выбором экзаменов и направления для поступления в вузы. "Представьте, сколько времени и нервов сэкономили бы родители и сами дети в вечном поиске, если еще в начальной школе получали бесценную информацию о том, где в жизни ты лучше пригодишься", - добавил депутат.

https://ria.ru/20230124/deti-1847069673.html

https://ria.ru/20230123/opeka-1846863763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

артем метелев (депутат), госдума рф, дальневосточный федеральный университет, днк, общество, дети, школа