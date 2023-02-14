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В Госдуме предложили профориентировать школьников через ДНК-тестирование - РИА Новости, 14.02.2023
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В Госдуме предложили профориентировать школьников через ДНК-тестирование
В Госдуме предложили профориентировать школьников через ДНК-тестирование - РИА Новости, 14.02.2023
В Госдуме предложили профориентировать школьников через ДНК-тестирование
Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил проводить ДНК-тестирования для определения предрасположенности к той или иной профессии,... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T17:42
2023-02-14T17:42
артем метелев (депутат)
госдума рф
дальневосточный федеральный университет
днк
общество
дети
школа
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил проводить ДНК-тестирования для определения предрасположенности к той или иной профессии, так он прокомментировал новость о генетических тестах на проверку предрасположенности к видам спорта. Ранее в пресс-службе Дальневосточного федерального университета сообщили, что ученые вуза запустили программу тестирования "Генетика спорта", исследование в том числе позволяет определить у детей предрасположенность к занятиям теми или иными видами спорта. "Генетика открывает невиданные возможности не только в медицине, но и в повседневной жизни. Ее массовое применение стало доступнее и может приносить пользу обществу. Например, с помощью ДНК тестов можно было бы выявлять склонность к тем или иным дисциплинам или даже профессиям ребенка", - заявил Метелев журналистам. По словам парламентария, ДНК-тестирование также сможет помочь определиться с выбором экзаменов и направления для поступления в вузы. "Представьте, сколько времени и нервов сэкономили бы родители и сами дети в вечном поиске, если еще в начальной школе получали бесценную информацию о том, где в жизни ты лучше пригодишься", - добавил депутат.
https://ria.ru/20230124/deti-1847069673.html
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артем метелев (депутат), госдума рф, дальневосточный федеральный университет, днк, общество, дети, школа
Артем Метелев (депутат), Госдума РФ, Дальневосточный федеральный университет, ДНК, Общество, Дети, Школа
17:42 14.02.2023
 
В Госдуме предложили профориентировать школьников через ДНК-тестирование

Депутат Метелев предложил профориентировать школьников через ДНК-тестирование

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкДети на уроке в школе дагестанского села
Дети на уроке в школе дагестанского села - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Дети на уроке в школе дагестанского села . Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил проводить ДНК-тестирования для определения предрасположенности к той или иной профессии, так он прокомментировал новость о генетических тестах на проверку предрасположенности к видам спорта.
Ранее в пресс-службе Дальневосточного федерального университета сообщили, что ученые вуза запустили программу тестирования "Генетика спорта", исследование в том числе позволяет определить у детей предрасположенность к занятиям теми или иными видами спорта.
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"Генетика открывает невиданные возможности не только в медицине, но и в повседневной жизни. Ее массовое применение стало доступнее и может приносить пользу обществу. Например, с помощью ДНК тестов можно было бы выявлять склонность к тем или иным дисциплинам или даже профессиям ребенка", - заявил Метелев журналистам.
По словам парламентария, ДНК-тестирование также сможет помочь определиться с выбором экзаменов и направления для поступления в вузы.
"Представьте, сколько времени и нервов сэкономили бы родители и сами дети в вечном поиске, если еще в начальной школе получали бесценную информацию о том, где в жизни ты лучше пригодишься", - добавил депутат.
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Артем Метелев (депутат)Госдума РФДальневосточный федеральный университетДНКОбществоДетиШкола
 
 
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