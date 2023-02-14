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Украина планирует обвинить Россию в заражении территорий близ Чернобыля - РИА Новости, 14.02.2023
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Украина планирует обвинить Россию в заражении территорий близ Чернобыля
Украина планирует обвинить Россию в заражении территорий близ Чернобыля - РИА Новости, 14.02.2023
Украина планирует обвинить Россию в заражении территорий близ Чернобыля
Украина планирует обвинить Россию в заражении территорий у Чернобыльской АЭС, заявил Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:38
2023-02-14T19:23
в мире
россия
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сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Украина планирует обвинить Россию в заражении территорий у Чернобыльской АЭС, заявил Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию Министерства обороны.Как отметили в штабе, Киев намерен представить мировому сообществу доказательства радиоактивного заражения значительных территорий из-за действий российских военнослужащих на ЧАЭС в феврале-апреле прошлого года. К подделке данных могут быть причастны специалисты из Норвегии, которые готовят "независимое заключение"."Проведено "обследование" местности в районах, прилегающих к автодороге Киев — Припять, а также в населенных пунктах Буча, Гостомель и Ирпень, где совместно с представителями украинских спецслужб оформлены сфальсифицированные протоколы якобы наличия "радиоактивного заражения" данных территорий", — уточнили в ведомстве.Для информационной поддержки провокации Запад планирует создать специальный сайт и выделить средства на подготовку серии публикаций по этой теме в крупнейших американских и европейских СМИ. Прежде всего они нацелены на страны Юго-Восточной и Южной Азии, Центральной и Латинской Америки и Африки, рассказали в штабе.Кроме того, по данным штаба, Киев хочет обвинить Москву в расхищении радиоактивных материалов Чернобыльской АЭС.При этом многократные миссии МАГАТЭ на ЧАЭС подтвердили нормальный радиационный фон на станции и окружающих территориях, добавили в штабе. С января 2023 года там на постоянной основе присутствуют не менее двух инспекторов организации, которые следят за обстановкой в режиме реального времени.Как сообщало Минобороны, подразделения ВДВ взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС в конце февраля прошлого года. С украинскими военнослужащими отдельного батальона охраны удалось договориться о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага ЧАЭС.В конце марта МАГАТЭ заявило о передаче контроля над атомной станицей украинскому персоналу, вскоре гендиректор агентства Рафаэль Гросси уточнил, что российская сторона подтвердила эту информацию на встрече в Калининграде.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в начале апреля подчеркнул, что Владимир Путин лично дал приказ об отводе войск из Киевской области. По его словам, это был жест доброй воли для создания благоприятных условий для переговорного процесса.
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в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков, рафаэль гросси, чернобыльская аэс, оон, генеральная ассамблея оон, владимир путин, киев, магатэ
В мире, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Рафаэль Гросси, Чернобыльская АЭС, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Владимир Путин, Киев, МАГАТЭ
16:38 14.02.2023 (обновлено: 19:23 14.02.2023)
 
Украина планирует обвинить Россию в заражении территорий близ Чернобыля

Минобороны: Киев готовит провокацию для обвинения России в заражении территорий близ ЧАЭС

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЧернобыльская АЭС
Чернобыльская АЭС - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
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Чернобыльская АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Украина планирует обвинить Россию в заражении территорий у Чернобыльской АЭС, заявил Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию Министерства обороны.

"Киевским режимом при поддержке США и европейских стран завершается подготовка масштабной информационной провокации ("великого события") для обвинения Российской Федерации перед началом работы 22 февраля текущего года одиннадцатой чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН в якобы "грубом нарушении" обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения специальной военной операции", — говорится в сообщении.

Как отметили в штабе, Киев намерен представить мировому сообществу доказательства радиоактивного заражения значительных территорий из-за действий российских военнослужащих на ЧАЭС в феврале-апреле прошлого года. К подделке данных могут быть причастны специалисты из Норвегии, которые готовят "независимое заключение".
"Проведено "обследование" местности в районах, прилегающих к автодороге Киев — Припять, а также в населенных пунктах Буча, Гостомель и Ирпень, где совместно с представителями украинских спецслужб оформлены сфальсифицированные протоколы якобы наличия "радиоактивного заражения" данных территорий", — уточнили в ведомстве.
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Для информационной поддержки провокации Запад планирует создать специальный сайт и выделить средства на подготовку серии публикаций по этой теме в крупнейших американских и европейских СМИ. Прежде всего они нацелены на страны Юго-Восточной и Южной Азии, Центральной и Латинской Америки и Африки, рассказали в штабе.

"Главной целью масштабной провокации киевского режима является создание негативного фона и оказание политического давления на руководство стран, не поддерживающих санкции Запада против России, для обеспечения их "правильного" голосования в ООН в поддержку киевской "формулы мира", а также очередных инициатив по незаконной конфискации российских активов за рубежом для "поддержки Украины" и создания некого "международного трибунала", — указано в заявлении.

Кроме того, по данным штаба, Киев хочет обвинить Москву в расхищении радиоактивных материалов Чернобыльской АЭС.
При этом многократные миссии МАГАТЭ на ЧАЭС подтвердили нормальный радиационный фон на станции и окружающих территориях, добавили в штабе. С января 2023 года там на постоянной основе присутствуют не менее двух инспекторов организации, которые следят за обстановкой в режиме реального времени.
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Как сообщало Минобороны, подразделения ВДВ взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС в конце февраля прошлого года. С украинскими военнослужащими отдельного батальона охраны удалось договориться о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага ЧАЭС.
В конце марта МАГАТЭ заявило о передаче контроля над атомной станицей украинскому персоналу, вскоре гендиректор агентства Рафаэль Гросси уточнил, что российская сторона подтвердила эту информацию на встрече в Калининграде.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в начале апреля подчеркнул, что Владимир Путин лично дал приказ об отводе войск из Киевской области. По его словам, это был жест доброй воли для создания благоприятных условий для переговорного процесса.
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