https://ria.ru/20230214/chernobyl-1851983259.html

Украина планирует обвинить Россию в заражении территорий близ Чернобыля

Украина планирует обвинить Россию в заражении территорий близ Чернобыля - РИА Новости, 14.02.2023

Украина планирует обвинить Россию в заражении территорий близ Чернобыля

Украина планирует обвинить Россию в заражении территорий у Чернобыльской АЭС, заявил Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:38

2023-02-14T16:38

2023-02-14T19:23

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Украина планирует обвинить Россию в заражении территорий у Чернобыльской АЭС, заявил Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию Министерства обороны.Как отметили в штабе, Киев намерен представить мировому сообществу доказательства радиоактивного заражения значительных территорий из-за действий российских военнослужащих на ЧАЭС в феврале-апреле прошлого года. К подделке данных могут быть причастны специалисты из Норвегии, которые готовят "независимое заключение"."Проведено "обследование" местности в районах, прилегающих к автодороге Киев — Припять, а также в населенных пунктах Буча, Гостомель и Ирпень, где совместно с представителями украинских спецслужб оформлены сфальсифицированные протоколы якобы наличия "радиоактивного заражения" данных территорий", — уточнили в ведомстве.Для информационной поддержки провокации Запад планирует создать специальный сайт и выделить средства на подготовку серии публикаций по этой теме в крупнейших американских и европейских СМИ. Прежде всего они нацелены на страны Юго-Восточной и Южной Азии, Центральной и Латинской Америки и Африки, рассказали в штабе.Кроме того, по данным штаба, Киев хочет обвинить Москву в расхищении радиоактивных материалов Чернобыльской АЭС.При этом многократные миссии МАГАТЭ на ЧАЭС подтвердили нормальный радиационный фон на станции и окружающих территориях, добавили в штабе. С января 2023 года там на постоянной основе присутствуют не менее двух инспекторов организации, которые следят за обстановкой в режиме реального времени.Как сообщало Минобороны, подразделения ВДВ взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС в конце февраля прошлого года. С украинскими военнослужащими отдельного батальона охраны удалось договориться о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага ЧАЭС.В конце марта МАГАТЭ заявило о передаче контроля над атомной станицей украинскому персоналу, вскоре гендиректор агентства Рафаэль Гросси уточнил, что российская сторона подтвердила эту информацию на встрече в Калининграде.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в начале апреля подчеркнул, что Владимир Путин лично дал приказ об отводе войск из Киевской области. По его словам, это был жест доброй воли для создания благоприятных условий для переговорного процесса.

https://ria.ru/20221125/aes-1834301348.html

https://ria.ru/20220816/aes-1809932321.html

https://ria.ru/20220811/ukraina-1808674972.html

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