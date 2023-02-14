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В ДНР погиб боец батальона "Восток", блогер Андрей Рахов

В ДНР погиб боец батальона "Восток", блогер Андрей Рахов - РИА Новости, 14.02.2023

В ДНР погиб боец батальона "Восток", блогер Андрей Рахов

Боец батальона "Восток" блогер Андрей Рахов погиб под Угледаром, сообщил РИА Новости доброволец, публицист Максим Фомин, известный также как Владлен Татарский. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T21:46

2023-02-14T21:46

2023-02-14T21:46

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

россия

украина

санкт-петербург

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ДОНЕЦК, 14 фев – РИА Новости. Боец батальона "Восток" блогер Андрей Рахов погиб под Угледаром, сообщил РИА Новости доброволец, публицист Максим Фомин, известный также как Владлен Татарский. "Арни (псевдоним Рахова - ред.) подорвался на мине во время выполнения боевой задачи под Угледаром", - сказал собеседник агентства. Рахов вел телеграм-канал, где рассказывал о своей службе в батальоне "Восток". В мае 2022 года вступил в подразделение добровольцем и воевал на донецком направлении. В мирной жизни Рахов был известен под псевдонимом "Арни", под ним выпускал треки совместно с группой "25/17". До мая прошлого года работал пожарным в Санкт-Петербурге.

донецкая народная республика

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происшествия, донецкая народная республика, россия, украина, санкт-петербург