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В ДНР погиб боец батальона "Восток", блогер Андрей Рахов - РИА Новости, 14.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/bloger-1852040418.html
В ДНР погиб боец батальона "Восток", блогер Андрей Рахов
В ДНР погиб боец батальона "Восток", блогер Андрей Рахов - РИА Новости, 14.02.2023
В ДНР погиб боец батальона "Восток", блогер Андрей Рахов
Боец батальона "Восток" блогер Андрей Рахов погиб под Угледаром, сообщил РИА Новости доброволец, публицист Максим Фомин, известный также как Владлен Татарский. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T21:46
2023-02-14T21:46
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
россия
украина
санкт-петербург
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ДОНЕЦК, 14 фев – РИА Новости. Боец батальона "Восток" блогер Андрей Рахов погиб под Угледаром, сообщил РИА Новости доброволец, публицист Максим Фомин, известный также как Владлен Татарский. "Арни (псевдоним Рахова - ред.) подорвался на мине во время выполнения боевой задачи под Угледаром", - сказал собеседник агентства. Рахов вел телеграм-канал, где рассказывал о своей службе в батальоне "Восток". В мае 2022 года вступил в подразделение добровольцем и воевал на донецком направлении. В мирной жизни Рахов был известен под псевдонимом "Арни", под ним выпускал треки совместно с группой "25/17". До мая прошлого года работал пожарным в Санкт-Петербурге.
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, россия, украина, санкт-петербург
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Санкт-Петербург
21:46 14.02.2023
 
В ДНР погиб боец батальона "Восток", блогер Андрей Рахов

Под Угледаром в ДНР погиб боец батальона "Восток", блогер Андрей Рахов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкБоец батальона "Восток"
Боец батальона Восток - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец батальона "Восток". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 фев – РИА Новости. Боец батальона "Восток" блогер Андрей Рахов погиб под Угледаром, сообщил РИА Новости доброволец, публицист Максим Фомин, известный также как Владлен Татарский.
"Арни (псевдоним Рахова - ред.) подорвался на мине во время выполнения боевой задачи под Угледаром", - сказал собеседник агентства.
Рахов вел телеграм-канал, где рассказывал о своей службе в батальоне "Восток". В мае 2022 года вступил в подразделение добровольцем и воевал на донецком направлении. В мирной жизни Рахов был известен под псевдонимом "Арни", под ним выпускал треки совместно с группой "25/17". До мая прошлого года работал пожарным в Санкт-Петербурге.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаСанкт-Петербург
 
 
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