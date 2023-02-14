https://ria.ru/20230214/argentina-1851929510.html
В деле "беременных россиянок" нашли аргентинских посредников
В деле "беременных россиянок" нашли аргентинских посредников - РИА Новости, 14.02.2023
В деле "беременных россиянок" нашли аргентинских посредников
Расследование дела беременных россиянок, которые начали прибывать в Аргентину несколько месяцев назад, указывает на аргентинских посредников, речь идет о... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:34
2023-02-14T16:34
2023-02-14T16:34
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Расследование дела беременных россиянок, которые начали прибывать в Аргентину несколько месяцев назад, указывает на аргентинских посредников, речь идет о менеджерах, которые продавали женщинам поддельные справки о местожительстве, сообщает TN.Федеральная полиция провела серию операций в районе Пуэрто Мадеро Буэнос-Айреса. Обыски и показания позволили сделать вывод, что менеджеры некой компании подделывали свидетельства о местожительстве, это один из документов, необходимых для оформления ВНЖ в Аргентине.Такие справки выдаются федеральной полицией и служат подтверждением того, что иностранец, подающий заявление на получение аргентинского документа, находится в стране не менее нескольких месяцев. Бумаги необходимо передать в миграционное управление для оформления вида на жительство.По словам источника, офисы, где были совершены обыски, продвигали продажу сертификатов через контакты и рекламу в социальных сетях. В частности, они говорили о возможности получить вид на жительство за 10 или 15 дней, что намного меньше обычного срока.По словам главы Миграционной службы страны Флоренсии Кариньяно, правительство разбирается в ситуации, чтобы судьи могли "понять, что стоит за этими организациями", которые ввозят в страну беременных россиянок. Напомним, ранее власти Аргентины не пустили в страну шесть беременных россиянок, они находились в аэропорту, три из них – несколько дней. Миграционная служба объяснила отказ тем, что обозначенная женщинами цель визита была ложной. В итоге, как сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ Георгий Полин, россиянкам разрешили въехать в страну.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, аргентина, буэнос-айрес (город)
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Аргентина, Буэнос-Айрес (город)
В деле "беременных россиянок" нашли аргентинских посредников
В Аргентине нашли фирмы, которые предлагали российским туристкам подложные документы
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости.
Расследование дела беременных россиянок, которые начали прибывать в Аргентину несколько месяцев назад, указывает на аргентинских посредников, речь идет о менеджерах, которые продавали женщинам поддельные справки о местожительстве, сообщает
TN.
Федеральная полиция провела серию операций в районе Пуэрто Мадеро Буэнос-Айреса. Обыски и показания позволили сделать вывод, что менеджеры некой компании подделывали свидетельства о местожительстве, это один из документов, необходимых для оформления ВНЖ в Аргентине.
Такие справки выдаются федеральной полицией и служат подтверждением того, что иностранец, подающий заявление на получение аргентинского документа, находится в стране не менее нескольких месяцев. Бумаги необходимо передать в миграционное управление для оформления вида на жительство.
По словам источника, офисы, где были совершены обыски, продвигали продажу сертификатов через контакты и рекламу в социальных сетях. В частности, они говорили о возможности получить вид на жительство за 10 или 15 дней, что намного меньше обычного срока.
По словам главы Миграционной службы страны Флоренсии Кариньяно, правительство разбирается в ситуации, чтобы судьи могли "понять, что стоит за этими организациями", которые ввозят в страну беременных россиянок.
Напомним, ранее власти Аргентины не пустили
в страну шесть беременных россиянок, они находились в аэропорту, три из них – несколько дней. Миграционная служба объяснила отказ тем, что обозначенная женщинами цель визита была ложной. В итоге, как сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ Георгий Полин, россиянкам разрешили въехать в страну.