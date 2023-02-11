https://ria.ru/20230211/beremennye-1851445126.html

Посольство в Аргентине сообщило новые подробности о беременных россиянках

Посольство в Аргентине сообщило новые подробности о беременных россиянках - РИА Новости, 11.02.2023

Посольство в Аргентине сообщило новые подробности о беременных россиянках

Шести беременным россиянкам, застрявшим в аэропорту Буэнос-Айреса, разрешили въехать в Аргентину, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T19:43

2023-02-11T19:43

2023-02-11T19:46

в мире

аргентина

буэнос-айрес (город)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0b/1851398391_0:128:3106:1875_1920x0_80_0_0_e8f2aa4946b51ef942e0226ee3898aac.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 фев - РИА Новости. Шести беременным россиянкам, застрявшим в аэропорту Буэнос-Айреса, разрешили въехать в Аргентину, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ Георгий Полин. Ранее власти Аргентины не пустили в страну шесть беременных россиянок, они находились в аэропорту в Аргентине, три из них - несколько дней. Миграционная служба объяснила отказ тем, что обозначенная женщинами цель визита была ложной. Россиянки опротестовали решение службы в суде. Судья встал на их сторону. В настоящее время россияне имеют право на безвизовый въезд в Аргентину на срок до 90 дней в целях туризма.

https://ria.ru/20230211/argentina-1851356170.html

аргентина

буэнос-айрес (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, аргентина, буэнос-айрес (город), россия