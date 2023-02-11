https://ria.ru/20230211/beremennye-1851445126.html
Посольство в Аргентине сообщило новые подробности о беременных россиянках
Посольство в Аргентине сообщило новые подробности о беременных россиянках - РИА Новости, 11.02.2023
Посольство в Аргентине сообщило новые подробности о беременных россиянках
Шести беременным россиянкам, застрявшим в аэропорту Буэнос-Айреса, разрешили въехать в Аргентину, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T19:43
2023-02-11T19:43
2023-02-11T19:46
в мире
аргентина
буэнос-айрес (город)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0b/1851398391_0:128:3106:1875_1920x0_80_0_0_e8f2aa4946b51ef942e0226ee3898aac.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 фев - РИА Новости. Шести беременным россиянкам, застрявшим в аэропорту Буэнос-Айреса, разрешили въехать в Аргентину, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ Георгий Полин. Ранее власти Аргентины не пустили в страну шесть беременных россиянок, они находились в аэропорту в Аргентине, три из них - несколько дней. Миграционная служба объяснила отказ тем, что обозначенная женщинами цель визита была ложной. Россиянки опротестовали решение службы в суде. Судья встал на их сторону. В настоящее время россияне имеют право на безвизовый въезд в Аргентину на срок до 90 дней в целях туризма.
https://ria.ru/20230211/argentina-1851356170.html
аргентина
буэнос-айрес (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0b/1851398391_394:0:3106:2034_1920x0_80_0_0_a0892291c848b113bc55881543c84012.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, буэнос-айрес (город), россия
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город), Россия
19:43 11.02.2023 (обновлено: 19:46 11.02.2023)
Посольство в Аргентине сообщило новые подробности о беременных россиянках
Беременных россиянок, застрявших в аэропорту в Буэнос-Айресе, пустили в Аргентину
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 фев - РИА Новости. Шести беременным россиянкам, застрявшим в аэропорту Буэнос-Айреса, разрешили въехать в Аргентину, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ Георгий Полин.
"Всех шестерых выпустили из аэропорта", - сказал Полин.
Ранее власти Аргентины не пустили в страну шесть беременных россиянок, они находились в аэропорту в Аргентине, три из них - несколько дней. Миграционная служба объяснила отказ тем, что обозначенная женщинами цель визита была ложной.
Россиянки опротестовали решение службы в суде. Судья встал на их сторону.
В настоящее время россияне имеют право на безвизовый въезд в Аргентину на срок до 90 дней в целях туризма.