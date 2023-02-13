https://ria.ru/20230213/zyuganov-1851767231.html

Зюганов поблагодарил Путина за отклик на просьбы и предложения КПРФ

Зюганов поблагодарил Путина за отклик на просьбы и предложения КПРФ - РИА Новости, 13.02.2023

Зюганов поблагодарил Путина за отклик на просьбы и предложения КПРФ

Президент РФ Владимир Путин всегда откликался на предложения КПРФ, партия дорожит сложившимся диалогом, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T17:53

2023-02-13T17:53

2023-02-13T17:53

россия

геннадий зюганов

владимир путин

кпрф

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин всегда откликался на предложения КПРФ, партия дорожит сложившимся диалогом, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Путин на встрече с Зюгановым в понедельник поздравил всех коммунистов с 30-летием с момента образования партии. Глава государства отметил, что КПРФ является значительной частью патриотического движения в стране. "Должен отметить, что вы всегда откликались на просьбы и на предложения. И наши законодательные инициативы и в этом отношении диалог, который сложился, – мы дорожим, и особенно в нынешнее время, когда, по сути дела, против нашей цивилизации и всего русского мира объявлен крестовый поход и новая война, сплоченность общества – от мобилизации всех сил, партий, движений", - сказал Зюганов. По словам парламентария, для партии сейчас самое важное – это суверенитет России, общая свобода. "Нас 56 организаций, дружно активно поддерживает. Мы только по Донбассу все сделали, сейчас 105-й конвой пойдет, 17 тысяч тонн мы отправили. Мы регулярно помогаем: 12 тысяч детей приняли – вы тогда поддержали нас с Кобзоном, когда мы основывали движение "Дети России – Детям Донбасса", – и в "Снегирях" (доме отдыха – ред.) мы уже приняли, и в этом году уже примем еще 2 тысячи", - добавил депутат. Как отметил лидер КПРФ, работа с детьми, школьниками, учителями имеет исключительно важное значение. "Там многие мозги вывихнули за счет этой грязной нацистской пропаганды. Через два недели, вы знаете, другие дети… Это прорастет тем добром и той дружбой, без которой невозможно восстановление нормальной жизни, а борьба с нацистами, с фашистами сегодня приобретает, на мой взгляд, судьбоносное значение", - сказал Зюганов. Он отметил, что 14 февраля исполнится ровно 30 лет, как его избрали председателем ЦИК КПРФ.

https://ria.ru/20230125/dokhody-1847429113.html

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россия, геннадий зюганов, владимир путин, кпрф, донбасс