https://ria.ru/20230213/zemletryasenie-1851756768.html

В Турции спасли женщину, проведшую под завалами семь дней

В Турции спасли женщину, проведшую под завалами семь дней - РИА Новости, 13.02.2023

В Турции спасли женщину, проведшую под завалами семь дней

Специалисты киргизского МЧС спасли в Турции женщину, пролежавшую под завалами семь дней, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T17:18

2023-02-13T17:18

2023-02-13T17:18

землетрясение

в мире

киргизия

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851672177_138:0:1775:921_1920x0_80_0_0_ffe6b23fec12ea0a4d17c45ed94b796e.jpg

БИШКЕК, 13 фев - РИА Новости. Специалисты киргизского МЧС спасли в Турции женщину, пролежавшую под завалами семь дней, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ведомства. "Киргизские спасатели спасли 38-летнюю женщину Хадиче Ахар живой из обрушившегося дома в микрорайоне Хайрилло города Кахраманмараша", - заявил представитель пресс-службы. В ликвидации последствий землетрясения и поиске выживших принимают участие более 250 спасателей из Киргизии. Ахар - уже пятый спасенный ими человек. Также спасатели в ходе разбора завалов обнаружили более сотни тел погибших. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, достигло 31 643 человек. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, согласно последней информации ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20230213/zemletryasenie-1851691857.html

киргизия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

землетрясение, в мире, киргизия, турция, сильное землетрясение в турции и сирии