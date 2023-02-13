https://ria.ru/20230213/zdaniya-1851828284.html

В Турции после землетрясений могут снести десятки тысяч зданий

В Турции после землетрясений могут снести десятки тысяч зданий - РИА Новости, 13.02.2023

В Турции после землетрясений могут снести десятки тысяч зданий

Не менее 41 тысячи зданий в 10 пострадавших от землетрясений провинциях Турции разрушены или находятся в аварийном состоянии, сообщило министерство... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T23:42

2023-02-13T23:42

2023-02-13T23:42

в мире

турция

газиантеп

сирия

реджеп тайип эрдоган

сильное землетрясение в турции и сирии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851779542_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_84d7eb2c1f0b9c6c6d1e30d998fb7ca2.jpg

СТАМБУЛ, 13 фев - РИА Новости. Не менее 41 тысячи зданий в 10 пострадавших от землетрясений провинциях Турции разрушены или находятся в аварийном состоянии, сообщило министерство градостроительства и окружающей среды.По его словам, полностью оценку зданий в 10 провинциях планируется завершить за неделю.Министр ожидает, что до конца февраля начнутся строительные работы в 10 провинциях.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем 9 часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.

https://ria.ru/20230213/nurdagy-1851761640.html

турция

газиантеп

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, газиантеп, сирия, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии