В Турции после землетрясений могут снести десятки тысяч зданий
В Турции более 41 тысячи зданий после землетрясений разрушены или в аварийном состоянии
© Sputnik / Махир Бозтепе / Перейти в медиабанкЖилой дом, разрушенный в результате землетрясения в Антакье, Турция
© Sputnik / Махир Бозтепе
Жилой дом, разрушенный в результате землетрясения в Антакье, Турция
СТАМБУЛ, 13 фев - РИА Новости. Не менее 41 тысячи зданий в 10 пострадавших от землетрясений провинциях Турции разрушены или находятся в аварийном состоянии, сообщило министерство градостроительства и окружающей среды.
"В 10 затронутых стихией провинциях мы выявили 41 791 здание, которые уже обрушились, или же их необходимо срочно снести, или же они находятся в аварийном состоянии", - заявил министр Мурат Курум на брифинге в Газиантепе.
По его словам, полностью оценку зданий в 10 провинциях планируется завершить за неделю.
Министр ожидает, что до конца февраля начнутся строительные работы в 10 провинциях.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем 9 часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
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