https://ria.ru/20230213/yakutsk-1851598575.html
В Якутске эвакуировали свыше 70 человек из-за возгорания в здании института
В Якутске эвакуировали свыше 70 человек из-за возгорания в здании института - РИА Новости, 13.02.2023
В Якутске эвакуировали свыше 70 человек из-за возгорания в здании института
Свыше 70 человек эвакуировали из-за пожара в здании научного института СО РАН в Якутске, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T07:56
2023-02-13T07:56
2023-02-13T07:57
происшествия
якутск
россия
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 13 фев – РИА Новости. Свыше 70 человек эвакуировали из-за пожара в здании научного института СО РАН в Якутске, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике. По информации ГУ МЧС, в понедельник поступил сигнал о задымлении в здании Института биологических проблем криолитозоны СО РАН по проспекту Ленина в городе Якутск. "С места были эвакуированы 71 человек. Возгорание ликвидировано на площади 1 квадратный метр. Огнем повреждены канцелярские принадлежности в подсобном помещении на 4-м этаже здания. Пострадавших нет. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки", - рассказали в пресс-службе. К тушению привлекались 44 человека личного состава и 9 единиц техники Якутского пожарно-спасательного отряда.
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происшествия, якутск, россия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Якутск, Россия, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
07:56 13.02.2023 (обновлено: 07:57 13.02.2023)
В Якутске эвакуировали свыше 70 человек из-за возгорания в здании института
В Якутске свыше 70 человек эвакуировали из-за возгорания в здании научного института