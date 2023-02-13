https://ria.ru/20230213/yakutsk-1851598575.html

В Якутске эвакуировали свыше 70 человек из-за возгорания в здании института

В Якутске эвакуировали свыше 70 человек из-за возгорания в здании института - РИА Новости, 13.02.2023

В Якутске эвакуировали свыше 70 человек из-за возгорания в здании института

Свыше 70 человек эвакуировали из-за пожара в здании научного института СО РАН в Якутске, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T07:56

2023-02-13T07:56

2023-02-13T07:57

происшествия

якутск

россия

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯКУТСК, 13 фев – РИА Новости. Свыше 70 человек эвакуировали из-за пожара в здании научного института СО РАН в Якутске, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике. По информации ГУ МЧС, в понедельник поступил сигнал о задымлении в здании Института биологических проблем криолитозоны СО РАН по проспекту Ленина в городе Якутск. "С места были эвакуированы 71 человек. Возгорание ликвидировано на площади 1 квадратный метр. Огнем повреждены канцелярские принадлежности в подсобном помещении на 4-м этаже здания. Пострадавших нет. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки", - рассказали в пресс-службе. К тушению привлекались 44 человека личного состава и 9 единиц техники Якутского пожарно-спасательного отряда.

https://ria.ru/20230211/pozhar-1851372740.html

якутск

россия

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происшествия, якутск, россия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)