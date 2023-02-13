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ВТБ возобновил региональные встречи с акционерами

ВТБ возобновил региональные встречи с акционерами - РИА Новости, 13.02.2023

ВТБ возобновил региональные встречи с акционерами

ВТБ возобновляет цикл регулярных очных встреч с миноритарными акционерами в регионах, которые приостанавливались из-за пандемии, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T11:48

2023-02-13T11:48

2023-02-13T11:48

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. ВТБ возобновляет цикл регулярных очных встреч с миноритарными акционерами в регионах, которые приостанавливались из-за пандемии, сообщает пресс-служба банка.В 2022 году приоритетными задачами направления по работе с акционерами стали восстановление и расширение каналов коммуникаций, консультации, помощь в решении сложных задач. Особое внимание было уделено акционерам из социально незащищенных групп. Так, ВТБ провел ряд очных консультаций и семинар для акционеров, значительно усилил дистанционное взаимодействие с миноритариями, а также обеспечил информационную поддержку акционеров, в том числе по изменениям в нормативно-правовых актах в части акционерного законодательства."Налаживание удобных каналов связи, своевременное информирование о важных для акционеров событиях, оказывающих влияние на банк, ответы на актуальные вопросы, связанные с работой в новых рыночных условиях – всем этим мы активно занимались в течение года. В максимально сжатые сроки нам удалось адаптировать и трансформировать работу для поддержания постоянного диалога с акционерами, возобновить личные посещения Центров по работе с акционерами в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге", - отметил руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин, слова которого приводит пресс-служба.По его словам, большую помощь оказал Консультационный совет акционеров, который создал Телеграм-канал "Контрольный пакет" и стал инициатором учреждения Ассоциации розничных инвесторов, главная задача которой обеспечить постоянные и эффективные коммуникации между российскими эмитентами и их акционерами."Необходимость развития новых каналов предоставления информации продиктована в том числе "омоложением" акционеров. Если пять лет назад доля акционеров моложе 50 лет составляла 53%, то сейчас она достигла 80%, при этом возрастные группы от 35 до 50 лет (40%) и от 20 до 35 лет (37%) включают подавляющее большинство розничных акционеров", - добавил Хоткин.Первым городом в наступившем году, где состоялся семинар для акционеров ВТБ, стала Самара. Мероприятие посетило более 100 акционеров банка.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, москва, санкт-петербург, новости компаний - экономика