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ВТБ возобновил региональные встречи с акционерами
ВТБ возобновил региональные встречи с акционерами - РИА Новости, 13.02.2023
ВТБ возобновил региональные встречи с акционерами
ВТБ возобновляет цикл регулярных очных встреч с миноритарными акционерами в регионах, которые приостанавливались из-за пандемии, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T11:48
2023-02-13T11:48
2023-02-13T11:48
втб
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. ВТБ возобновляет цикл регулярных очных встреч с миноритарными акционерами в регионах, которые приостанавливались из-за пандемии, сообщает пресс-служба банка.В 2022 году приоритетными задачами направления по работе с акционерами стали восстановление и расширение каналов коммуникаций, консультации, помощь в решении сложных задач. Особое внимание было уделено акционерам из социально незащищенных групп. Так, ВТБ провел ряд очных консультаций и семинар для акционеров, значительно усилил дистанционное взаимодействие с миноритариями, а также обеспечил информационную поддержку акционеров, в том числе по изменениям в нормативно-правовых актах в части акционерного законодательства."Налаживание удобных каналов связи, своевременное информирование о важных для акционеров событиях, оказывающих влияние на банк, ответы на актуальные вопросы, связанные с работой в новых рыночных условиях – всем этим мы активно занимались в течение года. В максимально сжатые сроки нам удалось адаптировать и трансформировать работу для поддержания постоянного диалога с акционерами, возобновить личные посещения Центров по работе с акционерами в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге", - отметил руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин, слова которого приводит пресс-служба.По его словам, большую помощь оказал Консультационный совет акционеров, который создал Телеграм-канал "Контрольный пакет" и стал инициатором учреждения Ассоциации розничных инвесторов, главная задача которой обеспечить постоянные и эффективные коммуникации между российскими эмитентами и их акционерами."Необходимость развития новых каналов предоставления информации продиктована в том числе "омоложением" акционеров. Если пять лет назад доля акционеров моложе 50 лет составляла 53%, то сейчас она достигла 80%, при этом возрастные группы от 35 до 50 лет (40%) и от 20 до 35 лет (37%) включают подавляющее большинство розничных акционеров", - добавил Хоткин.Первым городом в наступившем году, где состоялся семинар для акционеров ВТБ, стала Самара. Мероприятие посетило более 100 акционеров банка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, москва, санкт-петербург, новости компаний - экономика
ВТБ, Москва, Санкт-Петербург, Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. ВТБ возобновляет цикл регулярных очных встреч с миноритарными акционерами в регионах, которые приостанавливались из-за пандемии, сообщает пресс-служба банка.
В 2022 году приоритетными задачами направления по работе с акционерами стали восстановление и расширение каналов коммуникаций, консультации, помощь в решении сложных задач. Особое внимание было уделено акционерам из социально незащищенных групп. Так, ВТБ провел ряд очных консультаций и семинар для акционеров, значительно усилил дистанционное взаимодействие с миноритариями, а также обеспечил информационную поддержку акционеров, в том числе по изменениям в нормативно-правовых актах в части акционерного законодательства.
"Налаживание удобных каналов связи, своевременное информирование о важных для акционеров событиях, оказывающих влияние на банк, ответы на актуальные вопросы, связанные с работой в новых рыночных условиях – всем этим мы активно занимались в течение года. В максимально сжатые сроки нам удалось адаптировать и трансформировать работу для поддержания постоянного диалога с акционерами, возобновить личные посещения Центров по работе с акционерами в Москве
, Санкт-Петербурге
и Екатеринбурге", - отметил руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин, слова которого приводит пресс-служба.
По его словам, большую помощь оказал Консультационный совет акционеров, который создал Телеграм-канал "Контрольный пакет" и стал инициатором учреждения Ассоциации розничных инвесторов, главная задача которой обеспечить постоянные и эффективные коммуникации между российскими эмитентами и их акционерами.
"Необходимость развития новых каналов предоставления информации продиктована в том числе "омоложением" акционеров. Если пять лет назад доля акционеров моложе 50 лет составляла 53%, то сейчас она достигла 80%, при этом возрастные группы от 35 до 50 лет (40%) и от 20 до 35 лет (37%) включают подавляющее большинство розничных акционеров", - добавил Хоткин.
Первым городом в наступившем году, где состоялся семинар для акционеров ВТБ, стала Самара
. Мероприятие посетило более 100 акционеров банка.