https://ria.ru/20230213/vizy-1851783355.html

Эксперты по визам прокомментировали ситуацию с ботами

Эксперты по визам прокомментировали ситуацию с ботами - РИА Новости, 13.02.2023

Эксперты по визам прокомментировали ситуацию с ботами

Эксперты по визам прокомментировали РИА Новости ситуацию с ботами, которые помогают забронировать время на подачу документов. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T20:26

2023-02-13T20:26

2023-02-13T20:26

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Эксперты по визам прокомментировали РИА Новости ситуацию с ботами, которые помогают забронировать время на подачу документов."Никакие боты не "оккупировали" все визовое пространство, как утверждают. Любой может получить разрешение на въезд, но иногда придется подождать", – объясняет исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев. "Мы совершенно не согласны с тем, что людей, которые являются владельцами ботов, называют "мошенниками", – продолжает он. – Эти программы появились в ответ на искусственно вызванный дефицит в некоторых консульствах. Например, вам нужно записаться на подачу документов во Францию, а места там появляются раз в одну-две недели в четыре, пять или шесть утра. Вы сидите, ждете, отходите заварить чай, а их тут же разбирают".По словам Сергеева, никакого ажиотажа в других визовых центрах нет. Эксперт уточняет, что если не получается подать документы во Францию, то можно без очереди записаться у Испании, Италии. Сергеев уточняет, что боты появились еще в августе 2017 года, когда консульство США начало выдавать лимитированное число мест для записи. Потом программы стали совершенствоваться. Сейчас, считает эксперт, это "реалии рынка". "То же самое происходит, перед, например, показом "Щелкунчика" в новогодние каникулы, знаковыми матчами, на которые все хотят попасть, – говорит Сергеев. – Но если тут дефицит понятен, то в случае с визами проблемы созданы искусственно. Да в консульствах с этим борются, совершенствуют защиту сайтов".Подтверждают его слова и другие специалисты. При этом они напоминают, что сейчас средний срок оформления визы – 15 дней, а не 45. "Конечно, мы против ботов. Их разработка стоит очень дорого, цены стартуют от 400 тысяч рублей, поэтому этим занимаются отдельные компании и программисты", – говорит автор телеграм-канала Juliya Visa Юлия Валд.По ее словам, например, на подачу документов на визу в США еще и до пандемии было нереально записаться. "Уже лет семь без бота невозможно это сделать в принципе, – поясняет Валд. – Есть лимит входа в личный кабинет: три раза в сутки. Если клиент зашел, а в это время не открыли окна для записи, он "пролетает". На следующий день и дальше история повторяется, а лимит действия консульского сбора – один год".Валд утверждает, что были ситуации, когда стоимость записи на подачу документов на визу в США стартовала от 50 тысяч рублей. Проблемы со слотами в консульствах Европы объясняется в том числе и высоким сезоном, который наступит ближе к лету. В итоге число желающих получить визу увеличивается, а количество мест – нет. "Конечно, появляется дефицит, активизируются боты. Соответственно, они заходят быстрее и разбирают слоты, – говорит эксперт. – Если бы мест было больше, то и в ботах отпала бы необходимость".Напомним, ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил РИА Новости, что боты, которых разработали неофициальные компании для автоматической записи в визовые центры, стали активно перехватывать слоты для подачи документов на визы в Европу и США, а затем перепродавать их, искусственно создавая дефицит.

https://ria.ru/20230213/iran-1851720577.html

https://ria.ru/20220912/vizy-1815754005.html

https://ria.ru/20230213/boty-1851649906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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