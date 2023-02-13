https://ria.ru/20230213/boty-1851649906.html

В РСТ прокомментировали сообщение о ботах, мешающих получению визы

В РСТ прокомментировали сообщение о ботах, мешающих получению визы - РИА Новости, 13.02.2023

В РСТ прокомментировали сообщение о ботах, мешающих получению визы

Боты, которых разработали неофициальные компании для автоматической записи в визовые центры, стали активно перехватывать свободные места для подачи российскими... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T12:01

2023-02-13T12:01

2023-02-13T12:01

туризм

новости - туризм

европа

сша

дмитрий горин

российский союз туриндустрии (рст)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Боты, которых разработали неофициальные компании для автоматической записи в визовые центры, стали активно перехватывать свободные места для подачи российскими туристами документов на визы в Европу и США, а затем перепродавать их, искусственно создавая дефицит мест, сообщил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Ранее в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на участников туррынка и замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлию Отвагину написала о том, что запись на подачу документов для оформления шенгенских виз осложнилась из‑за распространения создаваемых третьими лицами специальных ботов. Они резервируют все свободные слоты на сайте визовых центров, повторяя задачу поиска каждую минуту, что затрудняет попытки самостоятельной записи. "Есть официальные визовые центры, аккредитованные при посольствах, которые принимают документы и взимают визовый сбор. Также туркомпании помогают россиянам это сделать, в том числе забронировать гостиницы и перелет. Но есть боты, которые блокируют свободные слоты. Это бизнес, который мешает в нормальной подаче документов на визы. Он рассчитан на частных клиентов, поэтому блокирует слоты для дальнейшей перепродажи", - сообщил Горин. Вице-президент РСТ отметил, что несмотря на блокировки ботов, шанс получить визу вовремя все же есть, но оформлением документов стоит озаботиться заранее. "Визы (в Европу и США - ред.) выдаются, но подавать документы лучше заранее - как минимум за 6 месяцев. Визы делаются 45 дней. Посольства стараются выдавать документы в срок. В прошлом году ряд европейских стран выдали виз больше, чем в 2021 году", - указал собеседник агентства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, европа, сша, дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст)