https://ria.ru/20230213/ukraina-1851736667.html

В НАТО назвали текущий этап конфликта вокруг Украины гонкой логистики

В НАТО назвали текущий этап конфликта вокруг Украины гонкой логистики - РИА Новости, 13.02.2023

В НАТО назвали текущий этап конфликта вокруг Украины гонкой логистики

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал текущий этап конфликта вокруг Украины гонкой логистики. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T16:29

2023-02-13T16:29

2023-02-13T16:29

в мире

украина

россия

брюссель

сергей лавров

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал текущий этап конфликта вокруг Украины гонкой логистики. "Мы сейчас находимся на этапе гонки логистики. Ключевые потребности: боеприпасы, горючее и запчасти должны попасть на Украину до того, когда Россия сможет перехватить инициативу на поле боя", - заявил он на пресс-конференции. Заседание глав минобороны стран НАТО пройдет в Брюсселе 14 и 15 февраля. Министры планируют обсудить наращивание и ускорение военных поставок Киеву, укрепление собственной обороны и увеличение военного производства. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.

https://ria.ru/20230213/ntao-1851711224.html

https://ria.ru/20230212/nato-1851494295.html

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россия

брюссель

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Дарья Буймова

в мире, украина, россия, брюссель, сергей лавров, йенс столтенберг, нато