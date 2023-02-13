https://ria.ru/20230213/ukraina-1851643924.html

FT: в ЕС зреет скрытое недовольство Украиной

FT: в ЕС зреет скрытое недовольство Украиной - РИА Новости, 13.02.2023

FT: в ЕС зреет скрытое недовольство Украиной

Некоторые европейские страны недовольны Киевом из-за его ожидания скорого вступления в Европейский союз, сообщает издание Financial Times. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T11:38

2023-02-13T11:38

2023-02-13T12:23

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ольга стефанишина

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Некоторые европейские страны недовольны Киевом из-за его ожидания скорого вступления в Европейский союз, сообщает издание Financial Times.Заместитель украинского премьер-министра Ольга Стефанишина в интервью для издания также призвала европейцев избегать "негативных сообщений" о перспективах вступления страны в Европейский союз. По ее словам, некоторые дипломаты предупреждают о нереалистичных ожиданиях относительно скорости процесса.Стефанишина считает, что больше нет никаких основных препятствий на пути Украины к началу процесса обсуждения вступления страны в союз, и произойдет это уже в 2023 году.В феврале прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз. Главы государств и правительств объединения на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов. Для старта переговоров им необходимо выполнить несколько условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.В аналитическом докладе Еврокомиссии, опубликованном в день проведения в Киеве саммита ЕС — Украина, указывалось на весьма невысокий уровень готовности республики к началу процесса присоединения к союзу.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20230211/zelenskiy-1851425477.html

https://ria.ru/20230205/sholts-1849827660.html

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в мире, украина, европа, ольга стефанишина, евросоюз