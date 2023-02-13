11:38 13.02.2023 (обновлено: 12:23 13.02.2023)
FT: в ЕС зреет скрытое недовольство Украиной
Financial Times: в ЕС недовольны Украиной из-за ее ожиданий скорого вступления в Евросоюз
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Некоторые европейские страны недовольны Киевом из-за его ожидания скорого вступления в Европейский союз, сообщает издание Financial Times.
"И хотя лидеры Евросоюза воздерживаются от публичных комментариев по поводу стремления Украины к присоединению к ЕС, некоторые правительства в частном порядке жестко критиковали украинских политиков за то, что они ожидают быстрого завершения процесса", — сказано в материале.
Заместитель украинского премьер-министра Ольга Стефанишина в интервью для издания также призвала европейцев избегать "негативных сообщений" о перспективах вступления страны в Европейский союз. По ее словам, некоторые дипломаты предупреждают о нереалистичных ожиданиях относительно скорости процесса.
Стефанишина считает, что больше нет никаких основных препятствий на пути Украины к началу процесса обсуждения вступления страны в союз, и произойдет это уже в 2023 году.
В феврале прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз. Главы государств и правительств объединения на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов. Для старта переговоров им необходимо выполнить несколько условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.
В аналитическом докладе Еврокомиссии, опубликованном в день проведения в Киеве саммита ЕС — Украина, указывалось на весьма невысокий уровень готовности республики к началу процесса присоединения к союзу.
В аналитическом докладе Еврокомиссии, опубликованном в день проведения в Киеве саммита ЕС — Украина, указывалось на весьма невысокий уровень готовности республики к началу процесса присоединения к союзу.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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