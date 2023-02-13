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В Казани уволили учительницу, курившую вейпы со старшеклассниками - РИА Новости, 13.02.2023
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В Казани уволили учительницу, курившую вейпы со старшеклассниками
В Казани уволили учительницу, курившую вейпы со старшеклассниками - РИА Новости, 13.02.2023
В Казани уволили учительницу, курившую вейпы со старшеклассниками
Учитель казанской школы №41, курившая вейпы со старшеклассниками, уволена, сообщил РИА Новости представитель управления образования города. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T13:23
2023-02-13T13:23
происшествия
казань
россия
республика татарстан (татарстан)
школа
дети
вейпы
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КАЗАНЬ, 13 фев – РИА Новости. Учитель казанской школы №41, курившая вейпы со старшеклассниками, уволена, сообщил РИА Новости представитель управления образования города. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что учитель начальных классов казанской школы №41 курила вейпы со старшеклассниками. Было опубликовано соответствующее видео. "Проведена проверка, в ходе которой были выяснены все обстоятельства инцидента. По ее итогам учитель уволен с занимаемой должности", - сказал собеседник агентства.
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казань
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происшествия, казань, россия, республика татарстан (татарстан), школа, дети, вейпы
Происшествия, Казань, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Школа, Дети, Вейпы
13:23 13.02.2023
 
В Казани уволили учительницу, курившую вейпы со старшеклассниками

Учительницу казанской школы №41, курившую вейпы со старшеклассниками, уволили

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкУченики в коридоре гимназии
Ученики в коридоре гимназии - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ученики в коридоре гимназии. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 13 фев – РИА Новости. Учитель казанской школы №41, курившая вейпы со старшеклассниками, уволена, сообщил РИА Новости представитель управления образования города.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что учитель начальных классов казанской школы №41 курила вейпы со старшеклассниками. Было опубликовано соответствующее видео.
"Проведена проверка, в ходе которой были выяснены все обстоятельства инцидента. По ее итогам учитель уволен с занимаемой должности", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияКазаньРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)ШколаДетиВейпы
 
 
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