https://ria.ru/20230213/uchitelnitsa-1851681584.html
В Казани уволили учительницу, курившую вейпы со старшеклассниками
В Казани уволили учительницу, курившую вейпы со старшеклассниками - РИА Новости, 13.02.2023
В Казани уволили учительницу, курившую вейпы со старшеклассниками
Учитель казанской школы №41, курившая вейпы со старшеклассниками, уволена, сообщил РИА Новости представитель управления образования города. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T13:23
2023-02-13T13:23
2023-02-13T13:23
происшествия
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россия
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дети
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КАЗАНЬ, 13 фев – РИА Новости. Учитель казанской школы №41, курившая вейпы со старшеклассниками, уволена, сообщил РИА Новости представитель управления образования города. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что учитель начальных классов казанской школы №41 курила вейпы со старшеклассниками. Было опубликовано соответствующее видео. "Проведена проверка, в ходе которой были выяснены все обстоятельства инцидента. По ее итогам учитель уволен с занимаемой должности", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230213/uchitel-1851642251.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань, россия, республика татарстан (татарстан), школа, дети, вейпы
Происшествия, Казань, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Школа, Дети, Вейпы
В Казани уволили учительницу, курившую вейпы со старшеклассниками
Учительницу казанской школы №41, курившую вейпы со старшеклассниками, уволили