https://ria.ru/20230213/uchitelnitsa-1851681584.html

В Казани уволили учительницу, курившую вейпы со старшеклассниками

В Казани уволили учительницу, курившую вейпы со старшеклассниками - РИА Новости, 13.02.2023

В Казани уволили учительницу, курившую вейпы со старшеклассниками

Учитель казанской школы №41, курившая вейпы со старшеклассниками, уволена, сообщил РИА Новости представитель управления образования города. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T13:23

2023-02-13T13:23

2023-02-13T13:23

происшествия

казань

россия

республика татарстан (татарстан)

школа

дети

вейпы

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КАЗАНЬ, 13 фев – РИА Новости. Учитель казанской школы №41, курившая вейпы со старшеклассниками, уволена, сообщил РИА Новости представитель управления образования города. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что учитель начальных классов казанской школы №41 курила вейпы со старшеклассниками. Было опубликовано соответствующее видео. "Проведена проверка, в ходе которой были выяснены все обстоятельства инцидента. По ее итогам учитель уволен с занимаемой должности", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230213/uchitel-1851642251.html

казань

россия

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, казань, россия, республика татарстан (татарстан), школа, дети, вейпы