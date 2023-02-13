https://ria.ru/20230213/uchitel-1851642251.html

В Тольятти проверят видео, на котором учитель заставил учеников есть бумагу

В Тольятти проверят видео, на котором учитель заставил учеников есть бумагу - РИА Новости, 13.02.2023

В Тольятти проверят видео, на котором учитель заставил учеников есть бумагу

Департамент образования администрации Тольятти проводит служебную проверку после публикации видео, на котором учитель заставил школьников есть бумагу, сообщили... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T11:32

2023-02-13T11:32

2023-02-13T11:32

происшествия

тольятти

самарская область

россия

школа

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790729626_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f5c1f27172dbe7e8febc4ce61452806.jpg

САМАРА, 13 фев - РИА Новости. Департамент образования администрации Тольятти проводит служебную проверку после публикации видео, на котором учитель заставил школьников есть бумагу, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. Ранее в социальных сетях был опубликован ролик, на котором учитель подошел к парте и заставил одного из учеников есть кусок бумаги. То же самое он повторил с другими школьниками. Автор видео сообщил, что инцидент произошел в школе №62 в Тольятти. "По данному факту департаментом образования администрации Тольятти проводится служебная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства. По его словам, в том случае, если будет доказана вина преподавателя, к нему будет применено дисциплинарное взыскание. "Директор школы предупрежден о необходимости усиления контроля за соблюдением работниками школы положения о нормах профессионального поведения", - добавил представитель мэрии. В прокуратуре Самарской области РИА Новости сообщили, что надзорным ведомством также организована проверка, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20230210/sovraschenie-1851175330.html

https://ria.ru/20230210/arest-1851209116.html

тольятти

самарская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, тольятти, самарская область, россия, школа, дети