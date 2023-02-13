https://ria.ru/20230213/uchitel-1851642251.html
В Тольятти проверят видео, на котором учитель заставил учеников есть бумагу
В Тольятти проверят видео, на котором учитель заставил учеников есть бумагу - РИА Новости, 13.02.2023
В Тольятти проверят видео, на котором учитель заставил учеников есть бумагу
Департамент образования администрации Тольятти проводит служебную проверку после публикации видео, на котором учитель заставил школьников есть бумагу, сообщили... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T11:32
2023-02-13T11:32
2023-02-13T11:32
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САМАРА, 13 фев - РИА Новости. Департамент образования администрации Тольятти проводит служебную проверку после публикации видео, на котором учитель заставил школьников есть бумагу, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. Ранее в социальных сетях был опубликован ролик, на котором учитель подошел к парте и заставил одного из учеников есть кусок бумаги. То же самое он повторил с другими школьниками. Автор видео сообщил, что инцидент произошел в школе №62 в Тольятти. "По данному факту департаментом образования администрации Тольятти проводится служебная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства. По его словам, в том случае, если будет доказана вина преподавателя, к нему будет применено дисциплинарное взыскание. "Директор школы предупрежден о необходимости усиления контроля за соблюдением работниками школы положения о нормах профессионального поведения", - добавил представитель мэрии. В прокуратуре Самарской области РИА Новости сообщили, что надзорным ведомством также организована проверка, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20230210/sovraschenie-1851175330.html
https://ria.ru/20230210/arest-1851209116.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тольятти, самарская область, россия, школа, дети
Происшествия, Тольятти, Самарская область, Россия, Школа, Дети
В Тольятти проверят видео, на котором учитель заставил учеников есть бумагу
В Тольятти проведут проверку из-за видео, на котором учитель заставил учеников есть бумагу
САМАРА, 13 фев - РИА Новости. Департамент образования администрации Тольятти проводит служебную проверку после публикации видео, на котором учитель заставил школьников есть бумагу, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
Ранее в социальных сетях был опубликован ролик, на котором учитель подошел к парте и заставил одного из учеников есть кусок бумаги. То же самое он повторил с другими школьниками. Автор видео сообщил, что инцидент произошел в школе №62 в Тольятти.
"По данному факту департаментом образования администрации Тольятти проводится служебная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в том случае, если будет доказана вина преподавателя, к нему будет применено дисциплинарное взыскание. "Директор школы предупрежден о необходимости усиления контроля за соблюдением работниками школы положения о нормах профессионального поведения", - добавил представитель мэрии.
В прокуратуре Самарской области
РИА Новости сообщили, что надзорным ведомством также организована проверка, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.