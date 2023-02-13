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Сенаторы перед посланием президента пройдут тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 13.02.2023
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Сенаторы перед посланием президента пройдут тестирование на COVID-19
Сенаторы перед посланием президента пройдут тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 13.02.2023
Сенаторы перед посланием президента пройдут тестирование на COVID-19
Сенаторы получили информацию о дате послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, 20 февраля им предстоит пройти тестирование на... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T17:44
2023-02-13T17:45
политика
владимир путин
вячеслав тимченко
дмитрий песков
коронавирус в россии
общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Сенаторы получили информацию о дате послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, 20 февраля им предстоит пройти тестирование на коронавирус, сообщил РИА Новости в понедельник глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином дворе. По его словам, Путин в этом послании сделает акцент на текущей ситуации - спецоперация, экономика и социальная сфера. "Послание Федеральному Собранию. Доставка централизованная, на автобусах", - сказал Тимченко, отвечая на вопрос, получили ли сенаторы приглашение на мероприятие. По словам главы комитета СФ, "нам официально назначили тестирование на 20 февраля, на утро". Источник в Совфеде сообщил РИА Новости, что сенаторы получили следующее сообщение: "Послание президента Российской Федерации Федеральному Собранию состоится 21.02. Начало ориентировочно в 12:00 (мск)".
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политика, владимир путин, вячеслав тимченко, дмитрий песков, коронавирус в россии, общество, совет федерации рф
Политика, Владимир Путин, Вячеслав Тимченко, Дмитрий Песков, Коронавирус в России, Общество, Совет Федерации РФ
17:44 13.02.2023 (обновлено: 17:45 13.02.2023)
 
Сенаторы перед посланием президента пройдут тестирование на COVID-19

Сенаторы 20 февраля перед посланием президента пройдут тестирование на COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудник Диагностического центра лабораторных исследований проводит пцр-исследование
Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований проводит пцр-исследование - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований проводит пцр-исследование. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Сенаторы получили информацию о дате послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, 20 февраля им предстоит пройти тестирование на коронавирус, сообщил РИА Новости в понедельник глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином дворе. По его словам, Путин в этом послании сделает акцент на текущей ситуации - спецоперация, экономика и социальная сфера.
"Послание Федеральному Собранию. Доставка централизованная, на автобусах", - сказал Тимченко, отвечая на вопрос, получили ли сенаторы приглашение на мероприятие.
По словам главы комитета СФ, "нам официально назначили тестирование на 20 февраля, на утро".
Источник в Совфеде сообщил РИА Новости, что сенаторы получили следующее сообщение: "Послание президента Российской Федерации Федеральному Собранию состоится 21.02. Начало ориентировочно в 12:00 (мск)".
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 13:14
Песков рассказал, каких тем коснется Путин в послании Федеральному собранию
 
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