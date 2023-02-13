https://ria.ru/20230213/testirovanie-1851764908.html

Сенаторы перед посланием президента пройдут тестирование на COVID-19

Сенаторы перед посланием президента пройдут тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 13.02.2023

Сенаторы перед посланием президента пройдут тестирование на COVID-19

Сенаторы получили информацию о дате послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, 20 февраля им предстоит пройти тестирование на... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T17:44

2023-02-13T17:44

2023-02-13T17:45

политика

владимир путин

вячеслав тимченко

дмитрий песков

коронавирус в россии

общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Сенаторы получили информацию о дате послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, 20 февраля им предстоит пройти тестирование на коронавирус, сообщил РИА Новости в понедельник глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином дворе. По его словам, Путин в этом послании сделает акцент на текущей ситуации - спецоперация, экономика и социальная сфера. "Послание Федеральному Собранию. Доставка централизованная, на автобусах", - сказал Тимченко, отвечая на вопрос, получили ли сенаторы приглашение на мероприятие. По словам главы комитета СФ, "нам официально назначили тестирование на 20 февраля, на утро". Источник в Совфеде сообщил РИА Новости, что сенаторы получили следующее сообщение: "Послание президента Российской Федерации Федеральному Собранию состоится 21.02. Начало ориентировочно в 12:00 (мск)".

https://ria.ru/20230210/poslanie-1851120624.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, владимир путин, вячеслав тимченко, дмитрий песков, коронавирус в россии, общество, совет федерации рф