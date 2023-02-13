17:44 13.02.2023 (обновлено: 17:45 13.02.2023)
Сенаторы перед посланием президента пройдут тестирование на COVID-19
Сенаторы 20 февраля перед посланием президента пройдут тестирование на COVID-19
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудник Диагностического центра лабораторных исследований проводит пцр-исследование
Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований проводит пцр-исследование. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Сенаторы получили информацию о дате послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, 20 февраля им предстоит пройти тестирование на коронавирус, сообщил РИА Новости в понедельник глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином дворе. По его словам, Путин в этом послании сделает акцент на текущей ситуации - спецоперация, экономика и социальная сфера.
"Послание Федеральному Собранию. Доставка централизованная, на автобусах", - сказал Тимченко, отвечая на вопрос, получили ли сенаторы приглашение на мероприятие.
По словам главы комитета СФ, "нам официально назначили тестирование на 20 февраля, на утро".
Источник в Совфеде сообщил РИА Новости, что сенаторы получили следующее сообщение: "Послание президента Российской Федерации Федеральному Собранию состоится 21.02. Начало ориентировочно в 12:00 (мск)".