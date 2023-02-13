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В Польше рассказали, как учат украинцев пользоваться танками Leopard - РИА Новости, 13.02.2023
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В Польше рассказали, как учат украинцев пользоваться танками Leopard
В Польше рассказали, как учат украинцев пользоваться танками Leopard - РИА Новости, 13.02.2023
В Польше рассказали, как учат украинцев пользоваться танками Leopard
Инструкторы из Канады и Норвегии обучают в Польше украинских военных обслуживанию танков Leopard, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T18:53
2023-02-13T18:53
в мире
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польша
россия
мариуш блащак
нато
m1 abrams
т-72 "урал"
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ВАРШАВА, 13 фев – РИА Новости. Инструкторы из Канады и Норвегии обучают в Польше украинских военных обслуживанию танков Leopard, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам, посещая военный полигон на территории республики, где обучаются украинские экипажи. Ранее правительство ФРГ после давления союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, польша, россия, мариуш блащак, нато, m1 abrams, т-72 "урал", leopard 2
В мире, Украина, Польша, Россия, Мариуш Блащак, НАТО, M1 Abrams, Т-72 "Урал", Leopard 2
18:53 13.02.2023
 
В Польше рассказали, как учат украинцев пользоваться танками Leopard

Минобороны Польши: инструкторы из Канады и Норвегии обучают украинцев на танках Leopard

© Фото опубликовано на странице министра обороны Канады Аниты Ананд в соцсетиКанадский танк Leopard 2 после прибытия в Польшу
Канадский танк Leopard 2 после прибытия в Польшу
© Фото опубликовано на странице министра обороны Канады Аниты Ананд в соцсети
Канадский танк Leopard 2 после прибытия в Польшу. Архивное фото
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ВАРШАВА, 13 фев – РИА Новости. Инструкторы из Канады и Норвегии обучают в Польше украинских военных обслуживанию танков Leopard, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам, посещая военный полигон на территории республики, где обучаются украинские экипажи.
"Канада уже прислала в Польшу танки, на которых обучаются украинские солдаты, вместе с канадскими инструкторами. Мы ожидаем норвежские танки. Норвежские инструкторы тоже есть", - сказал Балащак.
Ранее правительство ФРГ после давления союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Leopard 2: основной боевой танк Германии
29 января, 13:00Инфографика
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В миреУкраинаПольшаРоссияМариуш БлащакНАТОM1 AbramsТ-72 "Урал"Leopard 2
 
 
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