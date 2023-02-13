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США не видят внеземной активности в ситуациях с воздушными объектами

США не видят внеземной активности в ситуациях с воздушными объектами - РИА Новости, 13.02.2023

США не видят внеземной активности в ситуациях с воздушными объектами

Сбитые над США и Канадой воздушные объекты не имеют внеземного происхождения, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T21:36

2023-02-13T21:36

2023-02-13T21:57

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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Сбитые над США и Канадой воздушные объекты не имеют внеземного происхождения, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.Она отметила важность установления указанного факта, поскольку "в последнее время об этом многое говорится".Американские военные 12 февраля сообщили, что сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены, сообщили в Пентагоне. Между тем внеземную природу сбитых объектов не исключил глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк, окончательное заключение на данный счет, по его словам, должны вынести разведслужбы.

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в мире, сша, карин жан-пьер, министерство обороны сша, norad, канада