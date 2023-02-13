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США не видят внеземной активности в ситуациях с воздушными объектами - РИА Новости, 13.02.2023
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США не видят внеземной активности в ситуациях с воздушными объектами
США не видят внеземной активности в ситуациях с воздушными объектами - РИА Новости, 13.02.2023
США не видят внеземной активности в ситуациях с воздушными объектами
Сбитые над США и Канадой воздушные объекты не имеют внеземного происхождения, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T21:36
2023-02-13T21:57
в мире
сша
карин жан-пьер
министерство обороны сша
norad
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Сбитые над США и Канадой воздушные объекты не имеют внеземного происхождения, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.Она отметила важность установления указанного факта, поскольку "в последнее время об этом многое говорится".Американские военные 12 февраля сообщили, что сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены, сообщили в Пентагоне. Между тем внеземную природу сбитых объектов не исключил глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк, окончательное заключение на данный счет, по его словам, должны вынести разведслужбы.
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в мире, сша, карин жан-пьер, министерство обороны сша, norad, канада
В мире, США, Карин Жан-Пьер, Министерство обороны США, NORAD, Канада
21:36 13.02.2023 (обновлено: 21:57 13.02.2023)
 
США не видят внеземной активности в ситуациях с воздушными объектами

Белый дом не видит внеземной активности в ситуациях со сбитыми воздушными объектами

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Сбитые над США и Канадой воздушные объекты не имеют внеземного происхождения, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Нет указаний на инопланетян или внеземную активность в контексте сбитых объектов", - сказала Жан-Пьер на брифинге.
Она отметила важность установления указанного факта, поскольку "в последнее время об этом многое говорится".
Американские военные 12 февраля сообщили, что сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены, сообщили в Пентагоне. Между тем внеземную природу сбитых объектов не исключил глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк, окончательное заключение на данный счет, по его словам, должны вынести разведслужбы.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Вчера, 19:09
В США заявили, что замечали разведывательные аэростаты над Ближним Востоком
 
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