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США не видят внеземной активности в ситуациях с воздушными объектами
США не видят внеземной активности в ситуациях с воздушными объектами - РИА Новости, 13.02.2023
США не видят внеземной активности в ситуациях с воздушными объектами
Сбитые над США и Канадой воздушные объекты не имеют внеземного происхождения, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T21:36
2023-02-13T21:36
2023-02-13T21:57
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Сбитые над США и Канадой воздушные объекты не имеют внеземного происхождения, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.Она отметила важность установления указанного факта, поскольку "в последнее время об этом многое говорится".Американские военные 12 февраля сообщили, что сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены, сообщили в Пентагоне. Между тем внеземную природу сбитых объектов не исключил глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк, окончательное заключение на данный счет, по его словам, должны вынести разведслужбы.
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в мире, сша, карин жан-пьер, министерство обороны сша, norad, канада
В мире, США, Карин Жан-Пьер, Министерство обороны США, NORAD, Канада
21:36 13.02.2023 (обновлено: 21:57 13.02.2023)
США не видят внеземной активности в ситуациях с воздушными объектами
Белый дом не видит внеземной активности в ситуациях со сбитыми воздушными объектами