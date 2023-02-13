https://ria.ru/20230213/ssha-1851626088.html

Джабаров осудил призыв посольства США к лицам с двойным гражданством

Джабаров осудил призыв посольства США к лицам с двойным гражданством - РИА Новости, 13.02.2023

Джабаров осудил призыв посольства США к лицам с двойным гражданством

Заявление посольства США о том, что граждане с российско-американским гражданством должны срочно покинуть Россию, иначе их права могут быть не защищены -... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T10:36

2023-02-13T10:36

2023-02-13T10:36

в мире

россия

сша

украина

владимир джабаров

владимир путин

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155903/39/1559033952_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_49cae2349c61f4d01e816a1013f96fb2.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Заявление посольства США о том, что граждане с российско-американским гражданством должны срочно покинуть Россию, иначе их права могут быть не защищены - провокация, грубое вмешательство в дела России, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Ранее в посольстве США в РФ призвали своих граждан, а также лиц с двойным гражданством воздержаться от поездок в Россию из-за "непредсказуемых последствий" конфликта на Украине, а тех, кто уже находится на ее территории, срочно покинуть страну. По утверждению дипмиссии, в РФ могут "отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и/или призвать их на военную службу". "Это провокация, грубое вмешательство в дела нашей страны, попытка повысить градус общественной напряжённости", - сказал Джабаров. Аналогичное предупреждение посольство США выпустило еще в феврале прошлого года, после начала специальной военной операции на Украине, и с тех пор не меняло рекомендации. Позднее рекомендация не ездить в Россию или покинуть эту страну была выпущена в сентябре в связи с началом в РФ частичной мобилизации. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля минувшего года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20230210/zakharova-1851174963.html

https://ria.ru/20230207/ssha-1850326734.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, украина, владимир джабаров, владимир путин, совет федерации рф