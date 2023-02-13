Джабаров осудил призыв посольства США к лицам с двойным гражданством
Сенатор Джабаров назвал призыв посольства США покинуть Россию провокацией
Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Заявление посольства США о том, что граждане с российско-американским гражданством должны срочно покинуть Россию, иначе их права могут быть не защищены - провокация, грубое вмешательство в дела России, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее в посольстве США в РФ призвали своих граждан, а также лиц с двойным гражданством воздержаться от поездок в Россию из-за "непредсказуемых последствий" конфликта на Украине, а тех, кто уже находится на ее территории, срочно покинуть страну. По утверждению дипмиссии, в РФ могут "отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и/или призвать их на военную службу".
"Это провокация, грубое вмешательство в дела нашей страны, попытка повысить градус общественной напряжённости", - сказал Джабаров.
Аналогичное предупреждение посольство США выпустило еще в феврале прошлого года, после начала специальной военной операции на Украине, и с тех пор не меняло рекомендации. Позднее рекомендация не ездить в Россию или покинуть эту страну была выпущена в сентябре в связи с началом в РФ частичной мобилизации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля минувшего года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".