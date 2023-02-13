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Джабаров осудил призыв посольства США к лицам с двойным гражданством - РИА Новости, 13.02.2023
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Джабаров осудил призыв посольства США к лицам с двойным гражданством
Джабаров осудил призыв посольства США к лицам с двойным гражданством - РИА Новости, 13.02.2023
Джабаров осудил призыв посольства США к лицам с двойным гражданством
Заявление посольства США о том, что граждане с российско-американским гражданством должны срочно покинуть Россию, иначе их права могут быть не защищены -... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T10:36
2023-02-13T10:36
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Заявление посольства США о том, что граждане с российско-американским гражданством должны срочно покинуть Россию, иначе их права могут быть не защищены - провокация, грубое вмешательство в дела России, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Ранее в посольстве США в РФ призвали своих граждан, а также лиц с двойным гражданством воздержаться от поездок в Россию из-за "непредсказуемых последствий" конфликта на Украине, а тех, кто уже находится на ее территории, срочно покинуть страну. По утверждению дипмиссии, в РФ могут "отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и/или призвать их на военную службу". "Это провокация, грубое вмешательство в дела нашей страны, попытка повысить градус общественной напряжённости", - сказал Джабаров. Аналогичное предупреждение посольство США выпустило еще в феврале прошлого года, после начала специальной военной операции на Украине, и с тех пор не меняло рекомендации. Позднее рекомендация не ездить в Россию или покинуть эту страну была выпущена в сентябре в связи с началом в РФ частичной мобилизации. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля минувшего года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20230210/zakharova-1851174963.html
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в мире, россия, сша, украина, владимир джабаров, владимир путин, совет федерации рф
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Джабаров, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
10:36 13.02.2023
 
Джабаров осудил призыв посольства США к лицам с двойным гражданством

Сенатор Джабаров назвал призыв посольства США покинуть Россию провокацией

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Заявление посольства США о том, что граждане с российско-американским гражданством должны срочно покинуть Россию, иначе их права могут быть не защищены - провокация, грубое вмешательство в дела России, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее в посольстве США в РФ призвали своих граждан, а также лиц с двойным гражданством воздержаться от поездок в Россию из-за "непредсказуемых последствий" конфликта на Украине, а тех, кто уже находится на ее территории, срочно покинуть страну. По утверждению дипмиссии, в РФ могут "отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и/или призвать их на военную службу".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 14:59
Захарова рассказала о призывах посольства США к свержению власти в России
"Это провокация, грубое вмешательство в дела нашей страны, попытка повысить градус общественной напряжённости", - сказал Джабаров.
Аналогичное предупреждение посольство США выпустило еще в феврале прошлого года, после начала специальной военной операции на Украине, и с тех пор не меняло рекомендации. Позднее рекомендация не ездить в Россию или покинуть эту страну была выпущена в сентябре в связи с началом в РФ частичной мобилизации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля минувшего года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Флаг США на здании посольства на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 15:50
МИД вручил посольству США ноту с требованием не вмешиваться в дела России
 
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