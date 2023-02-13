https://ria.ru/20230213/sputniki-1851780256.html

НАТО создаст виртуальную сеть спутников для разведки и слежения

НАТО создаст виртуальную сеть спутников для разведки и слежения - РИА Новости, 13.02.2023

НАТО создаст виртуальную сеть спутников для разведки и слежения

Главы минобороны стран НАТО в ходе заседания в Брюсселе 14 и 15 февраля намерены согласовать создание виртуальной сети космических спутников для более... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T18:36

2023-02-13T18:36

2023-02-13T18:36

в мире

брюссель

йенс столтенберг

нато

космос - риа наука

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БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Главы минобороны стран НАТО в ходе заседания в Брюсселе 14 и 15 февраля намерены согласовать создание виртуальной сети космических спутников для более эффективного обмена разведданными и наблюдения, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. По словам Столтенберга, такая работа требует "увеличения инвестиций в оборону".

https://ria.ru/20230213/samolety-1851720962.html

брюссель

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, брюссель, йенс столтенберг, нато, космос - риа наука