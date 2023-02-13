https://ria.ru/20230213/sputniki-1851780256.html
НАТО создаст виртуальную сеть спутников для разведки и слежения
НАТО создаст виртуальную сеть спутников для разведки и слежения - РИА Новости, 13.02.2023
НАТО создаст виртуальную сеть спутников для разведки и слежения
Главы минобороны стран НАТО в ходе заседания в Брюсселе 14 и 15 февраля намерены согласовать создание виртуальной сети космических спутников для более... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T18:36
2023-02-13T18:36
2023-02-13T18:36
в мире
брюссель
йенс столтенберг
нато
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823175063_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6c547a98bd0dee14ce3e070580b675a8.jpg
БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Главы минобороны стран НАТО в ходе заседания в Брюсселе 14 и 15 февраля намерены согласовать создание виртуальной сети космических спутников для более эффективного обмена разведданными и наблюдения, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. По словам Столтенберга, такая работа требует "увеличения инвестиций в оборону".
https://ria.ru/20230213/samolety-1851720962.html
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823175063_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_14f56ca77a7ab6d7c91d9a28bdfde084.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, йенс столтенберг, нато, космос - риа наука
В мире, Брюссель, Йенс Столтенберг, НАТО, Космос - РИА Наука
НАТО создаст виртуальную сеть спутников для разведки и слежения
Страны НАТО создадут виртуальную сеть спутников для обмена разведданными и слежения