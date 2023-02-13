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НАТО создаст виртуальную сеть спутников для разведки и слежения - РИА Новости, 13.02.2023
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НАТО создаст виртуальную сеть спутников для разведки и слежения
НАТО создаст виртуальную сеть спутников для разведки и слежения - РИА Новости, 13.02.2023
НАТО создаст виртуальную сеть спутников для разведки и слежения
Главы минобороны стран НАТО в ходе заседания в Брюсселе 14 и 15 февраля намерены согласовать создание виртуальной сети космических спутников для более... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T18:36
2023-02-13T18:36
в мире
брюссель
йенс столтенберг
нато
космос - риа наука
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Главы минобороны стран НАТО в ходе заседания в Брюсселе 14 и 15 февраля намерены согласовать создание виртуальной сети космических спутников для более эффективного обмена разведданными и наблюдения, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. По словам Столтенберга, такая работа требует "увеличения инвестиций в оборону".
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в мире, брюссель, йенс столтенберг, нато, космос - риа наука
В мире, Брюссель, Йенс Столтенберг, НАТО, Космос - РИА Наука
18:36 13.02.2023
 
НАТО создаст виртуальную сеть спутников для разведки и слежения

Страны НАТО создадут виртуальную сеть спутников для обмена разведданными и слежения

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Главы минобороны стран НАТО в ходе заседания в Брюсселе 14 и 15 февраля намерены согласовать создание виртуальной сети космических спутников для более эффективного обмена разведданными и наблюдения, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
"Я ожидаю, что страны согласуют создание новой виртуальной сети национальных и коммерческих спутников, что должно способствовать развитию разведки и наблюдения, поддержать миссии и операции НАТО, помочь странам лучше обмениваться данными, улучшить взаимодействие и навигацию, раннее предупреждение о запуске ракет", - сказал он.
По словам Столтенберга, такая работа требует "увеличения инвестиций в оборону".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Вчера, 15:48
Столтенберг рассказал об ожиданиях от встречи глав Минобороны стран НАТО
 
В миреБрюссельЙенс СтолтенбергНАТОКосмос - РИА Наука
 
 
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