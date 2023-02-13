https://ria.ru/20230213/sochi-1851711484.html
"Аэрофлот" расширит программу полетов в Сочи
"Аэрофлот" расширит программу полетов в Сочи - РИА Новости, 13.02.2023
"Аэрофлот" расширит программу полетов в Сочи
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" расширяет региональную программу полетов в Сочи, рейсы на курорт будут выполняться из 11 городов, сообщает... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T15:12
2023-02-13T15:12
2023-02-13T15:12
туризм
сочи
аэрофлот
россия
санкт-петербург
airbus a320
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" расширяет региональную программу полетов в Сочи, рейсы на курорт будут выполняться из 11 городов, сообщает пресс-служба перевозчика. "Аэрофлот" расширяет программу прямых рейсов из регионов России в Сочи. В новом сезонном расписании, которое начинает действовать с 26 марта, полеты на популярный черноморский курорт будут выполняться из 11 городов: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Тюмень и Челябинск", - говорится в релизе. В программе, отмечает компания, будут задействованы узкофюзеляжные самолеты семейства Airbus A320. "Программа полетов "Аэрофлота" из пунктов РФ на юг страны была запущена в 2021 году и показала свою актуальность и востребованность. В сезон летних отпусков и школьных каникул жители регионов получили возможность сэкономить время и деньги и добираться до побережья Черного моря без пересадок в Москве", - сообщает перевозчик. "Аэрофлот" активно развивает внутреннюю сеть маршрутов, говорится в релизе. Помимо рейсов в Сочи, жители шести регионов страны могут воспользоваться прямыми перелетами из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Перми, Казани и Самары в Минеральные Воды.
https://ria.ru/20230128/poezdki-1847951385.html
сочи
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, аэрофлот, россия, санкт-петербург, airbus a320, новости - туризм
Туризм, Сочи, Аэрофлот, Россия, Санкт-Петербург, Airbus A320, Новости - Туризм
"Аэрофлот" расширит программу полетов в Сочи
"Аэрофлот" расширит региональную программу полетов в Сочи