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"Аэрофлот" расширит программу полетов в Сочи - РИА Новости, 13.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230213/sochi-1851711484.html
"Аэрофлот" расширит программу полетов в Сочи
"Аэрофлот" расширит программу полетов в Сочи - РИА Новости, 13.02.2023
"Аэрофлот" расширит программу полетов в Сочи
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" расширяет региональную программу полетов в Сочи, рейсы на курорт будут выполняться из 11 городов, сообщает... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T15:12
2023-02-13T15:12
туризм
сочи
аэрофлот
россия
санкт-петербург
airbus a320
новости - туризм
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" расширяет региональную программу полетов в Сочи, рейсы на курорт будут выполняться из 11 городов, сообщает пресс-служба перевозчика. "Аэрофлот" расширяет программу прямых рейсов из регионов России в Сочи. В новом сезонном расписании, которое начинает действовать с 26 марта, полеты на популярный черноморский курорт будут выполняться из 11 городов: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Тюмень и Челябинск", - говорится в релизе. В программе, отмечает компания, будут задействованы узкофюзеляжные самолеты семейства Airbus A320. "Программа полетов "Аэрофлота" из пунктов РФ на юг страны была запущена в 2021 году и показала свою актуальность и востребованность. В сезон летних отпусков и школьных каникул жители регионов получили возможность сэкономить время и деньги и добираться до побережья Черного моря без пересадок в Москве", - сообщает перевозчик. "Аэрофлот" активно развивает внутреннюю сеть маршрутов, говорится в релизе. Помимо рейсов в Сочи, жители шести регионов страны могут воспользоваться прямыми перелетами из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Перми, Казани и Самары в Минеральные Воды.
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сочи, аэрофлот, россия, санкт-петербург, airbus a320, новости - туризм
Туризм, Сочи, Аэрофлот, Россия, Санкт-Петербург, Airbus A320, Новости - Туризм
15:12 13.02.2023
 
"Аэрофлот" расширит программу полетов в Сочи

"Аэрофлот" расширит региональную программу полетов в Сочи

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" расширяет региональную программу полетов в Сочи, рейсы на курорт будут выполняться из 11 городов, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Аэрофлот" расширяет программу прямых рейсов из регионов России в Сочи. В новом сезонном расписании, которое начинает действовать с 26 марта, полеты на популярный черноморский курорт будут выполняться из 11 городов: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Тюмень и Челябинск", - говорится в релизе.
В программе, отмечает компания, будут задействованы узкофюзеляжные самолеты семейства Airbus A320.
"Программа полетов "Аэрофлота" из пунктов РФ на юг страны была запущена в 2021 году и показала свою актуальность и востребованность. В сезон летних отпусков и школьных каникул жители регионов получили возможность сэкономить время и деньги и добираться до побережья Черного моря без пересадок в Москве", - сообщает перевозчик.
"Аэрофлот" активно развивает внутреннюю сеть маршрутов, говорится в релизе. Помимо рейсов в Сочи, жители шести регионов страны могут воспользоваться прямыми перелетами из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Перми, Казани и Самары в Минеральные Воды.
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