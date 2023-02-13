https://ria.ru/20230213/sochi-1851711484.html

"Аэрофлот" расширит программу полетов в Сочи

"Аэрофлот" расширит программу полетов в Сочи - РИА Новости, 13.02.2023

"Аэрофлот" расширит программу полетов в Сочи

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" расширяет региональную программу полетов в Сочи, рейсы на курорт будут выполняться из 11 городов, сообщает... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T15:12

2023-02-13T15:12

2023-02-13T15:12

туризм

сочи

аэрофлот

россия

санкт-петербург

airbus a320

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" расширяет региональную программу полетов в Сочи, рейсы на курорт будут выполняться из 11 городов, сообщает пресс-служба перевозчика. "Аэрофлот" расширяет программу прямых рейсов из регионов России в Сочи. В новом сезонном расписании, которое начинает действовать с 26 марта, полеты на популярный черноморский курорт будут выполняться из 11 городов: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Тюмень и Челябинск", - говорится в релизе. В программе, отмечает компания, будут задействованы узкофюзеляжные самолеты семейства Airbus A320. "Программа полетов "Аэрофлота" из пунктов РФ на юг страны была запущена в 2021 году и показала свою актуальность и востребованность. В сезон летних отпусков и школьных каникул жители регионов получили возможность сэкономить время и деньги и добираться до побережья Черного моря без пересадок в Москве", - сообщает перевозчик. "Аэрофлот" активно развивает внутреннюю сеть маршрутов, говорится в релизе. Помимо рейсов в Сочи, жители шести регионов страны могут воспользоваться прямыми перелетами из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Перми, Казани и Самары в Минеральные Воды.

https://ria.ru/20230128/poezdki-1847951385.html

сочи

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сочи, аэрофлот, россия, санкт-петербург, airbus a320, новости - туризм