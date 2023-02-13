Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде предположили, какое "великое событие" может произойти 23 февраля - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/sobytie-1851617523.html
В Совфеде предположили, какое "великое событие" может произойти 23 февраля
В Совфеде предположили, какое "великое событие" может произойти 23 февраля - РИА Новости, 13.02.2023
В Совфеде предположили, какое "великое событие" может произойти 23 февраля
Капитуляция Киева может стать тем "великим событием" для России, о котором говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, заявил первый замглавы международного... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T10:09
2023-02-13T11:25
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
мид украины
совет федерации рф
дмитрий кулеба
владимир джабаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783200495_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a8fe3b95a6779bdfb3655f396e91443.jpg
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Капитуляция Киева может стать тем "великим событием" для России, о котором говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. "Может быть, капитуляция от Украины? Я этим заявлениям давно не верю, они ничем не обоснованы. Иногда, что им приснится, они и рассказывают как явь", — сказал сенатор РИА Новости.По мнению Джабарова, нужно спокойно относиться к заявлениям украинских политиков и "делать свое дело".Украинский министр ранее анонсировал на 23 и 24 февраля "великие события, которые запомнит Россия". Как пояснил Кулеба, речь идет о политических и дипломатических решениях, включая санкции.Ранее источники сообщили РИА Новости об обсуждении в Генассамблее ООН предложенного западными странами проекта резолюции о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине". Голосование по инициативе ожидается во время чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи, возобновляющей работу 22 февраля.Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что условия, заложенные в выдвигаемых Киевом инициативах по прекращению огня, заведомо неприемлемы. По его словам, "мирный план Зеленского" — это просто насмешка. Постпред назвал такие проекты, "будь то некая "формула мира" или "саммит мира", очевидными пустышками, направленными исключительно на пропагандистский эффект.
https://ria.ru/20230212/zelenskiy-1851443578.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783200495_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_25c30991dec56764b2a168918750e789.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, мид украины, совет федерации рф, дмитрий кулеба, владимир джабаров, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, МИД Украины, Совет Федерации РФ, Дмитрий Кулеба, Владимир Джабаров, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:09 13.02.2023 (обновлено: 11:25 13.02.2023)
 
В Совфеде предположили, какое "великое событие" может произойти 23 февраля

Сенатор Джабаров предположил, что "великим событием" 23 февраля станет капитуляция Украины

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Владимир Джабаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Капитуляция Киева может стать тем "великим событием" для России, о котором говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Может быть, капитуляция от Украины? Я этим заявлениям давно не верю, они ничем не обоснованы. Иногда, что им приснится, они и рассказывают как явь", — сказал сенатор РИА Новости.
По мнению Джабарова, нужно спокойно относиться к заявлениям украинских политиков и "делать свое дело".
Украинский министр ранее анонсировал на 23 и 24 февраля "великие события, которые запомнит Россия". Как пояснил Кулеба, речь идет о политических и дипломатических решениях, включая санкции.
Ранее источники сообщили РИА Новости об обсуждении в Генассамблее ООН предложенного западными странами проекта резолюции о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине". Голосование по инициативе ожидается во время чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи, возобновляющей работу 22 февраля.
Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что условия, заложенные в выдвигаемых Киевом инициативах по прекращению огня, заведомо неприемлемы. По его словам, "мирный план Зеленского" — это просто насмешка. Постпред назвал такие проекты, "будь то некая "формула мира" или "саммит мира", очевидными пустышками, направленными исключительно на пропагандистский эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
Вчера, 08:00
Зеленский определил судьбу Украины одной фразой
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМИД УкраиныСовет Федерации РФДмитрий КулебаВладимир ДжабаровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала