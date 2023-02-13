https://ria.ru/20230213/sobytie-1851617523.html

В Совфеде предположили, какое "великое событие" может произойти 23 февраля

В Совфеде предположили, какое "великое событие" может произойти 23 февраля - РИА Новости, 13.02.2023

В Совфеде предположили, какое "великое событие" может произойти 23 февраля

Капитуляция Киева может стать тем "великим событием" для России, о котором говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, заявил первый замглавы международного... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T10:09

2023-02-13T10:09

2023-02-13T11:25

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

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совет федерации рф

дмитрий кулеба

владимир джабаров

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Капитуляция Киева может стать тем "великим событием" для России, о котором говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. "Может быть, капитуляция от Украины? Я этим заявлениям давно не верю, они ничем не обоснованы. Иногда, что им приснится, они и рассказывают как явь", — сказал сенатор РИА Новости.По мнению Джабарова, нужно спокойно относиться к заявлениям украинских политиков и "делать свое дело".Украинский министр ранее анонсировал на 23 и 24 февраля "великие события, которые запомнит Россия". Как пояснил Кулеба, речь идет о политических и дипломатических решениях, включая санкции.Ранее источники сообщили РИА Новости об обсуждении в Генассамблее ООН предложенного западными странами проекта резолюции о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине". Голосование по инициативе ожидается во время чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи, возобновляющей работу 22 февраля.Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что условия, заложенные в выдвигаемых Киевом инициативах по прекращению огня, заведомо неприемлемы. По его словам, "мирный план Зеленского" — это просто насмешка. Постпред назвал такие проекты, "будь то некая "формула мира" или "саммит мира", очевидными пустышками, направленными исключительно на пропагандистский эффект.

https://ria.ru/20230212/zelenskiy-1851443578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, мид украины, совет федерации рф, дмитрий кулеба, владимир джабаров, ситуация в днр и лнр