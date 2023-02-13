10:09 13.02.2023 (обновлено: 11:25 13.02.2023)
В Совфеде предположили, какое "великое событие" может произойти 23 февраля
Сенатор Джабаров предположил, что "великим событием" 23 февраля станет капитуляция Украины
Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Капитуляция Киева может стать тем "великим событием" для России, о котором говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Может быть, капитуляция от Украины? Я этим заявлениям давно не верю, они ничем не обоснованы. Иногда, что им приснится, они и рассказывают как явь", — сказал сенатор РИА Новости.
По мнению Джабарова, нужно спокойно относиться к заявлениям украинских политиков и "делать свое дело".
Украинский министр ранее анонсировал на 23 и 24 февраля "великие события, которые запомнит Россия". Как пояснил Кулеба, речь идет о политических и дипломатических решениях, включая санкции.
Ранее источники сообщили РИА Новости об обсуждении в Генассамблее ООН предложенного западными странами проекта резолюции о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине". Голосование по инициативе ожидается во время чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи, возобновляющей работу 22 февраля.
Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что условия, заложенные в выдвигаемых Киевом инициативах по прекращению огня, заведомо неприемлемы. По его словам, "мирный план Зеленского" — это просто насмешка. Постпред назвал такие проекты, "будь то некая "формула мира" или "саммит мира", очевидными пустышками, направленными исключительно на пропагандистский эффект.
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