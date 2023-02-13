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В Казани в день рождения Шаляпина откроют мемориальную доску

В Казани в день рождения Шаляпина откроют мемориальную доску - РИА Новости, 13.02.2023

В Казани в день рождения Шаляпина откроют мемориальную доску

Торжественное богослужение, экскурсия по знаменитому "Шаляпинскому маршруту", открытие мемориальной доски и концертная программа состоятся в Казани в день... РИА Новости, 13.02.2023

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2023-02-13T00:33

2023-02-13T10:30

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КАЗАНЬ, 13 фев – РИА Новости. Торжественное богослужение, экскурсия по знаменитому "Шаляпинскому маршруту", открытие мемориальной доски и концертная программа состоятся в Казани в день рождения великого русского певца Федора Шаляпина 13 февраля, сообщает министерство культуры Татарстана. В этом году 13 февраля исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося оперного певца, уроженца Казани Федора Ивановича Шаляпина (1873-1938). В рамках празднования 150-летия в Татарстане проходят фестивали, концерты, лекции, выставки, спектакли. "Праздничная программа начнется с торжественного богослужения в Богоявленском соборе Казани, где 14 февраля 1873 года был крещен Федор Шаляпин. Затем состоится возложение цветов к памятнику артисту на пешеходной улице Баумана, откуда начнется экскурсия по знаменитому "Шаляпинскому маршруту", - говорится в сообщении. В этот день на доме №10 по улице Пушкина будет торжественно открыта мемориальная доска Федору Шаляпину с участием главы (раиса) Татарстана Рустама Минниханова. Именно во флигеле этого дома появился на свет и провел часть своего детства будущий оперный певец. В Музее А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина откроется выставка "Шаляпин – 3Т: труд, творчество, талант и вдохновенье", организованная совместно с Государственным центральным театральным музеем имени А.А. Бахрушина. Здесь можно будет ознакомиться с полной шаляпинской мемориальной коллекцией и принять участие в презентации каталога "Шаляпинские реликвии в Казани", куда вошли все 185 предметов коллекции. Вечером в Государственном большом концертном зале имени С. Сайдашева состоится праздничный концерт "Казань – Шаляпинская муза. Ожидаются выступления одного из лучших пианистов мира Бориса Березовского и солиста "Новой оперы" и Пермского театра оперы и балета имени Чайковского Василия Ладюка. В ходе концерта будет объявлен лауреат Шаляпинской стипендии 2023 года. А в рамках XLI Международного оперного фестиваля имени Ф.И. Шаляпина, проходящего на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени М. Джалиля, в этот день по традиции будет представлена опера "Борис Годунов".

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казань, пушкин, федор шаляпин, рустам минниханов, борис березовский, новая опера