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Столтенберг рассказал об ожиданиях от встречи глав Минобороны стран НАТО
Столтенберг рассказал об ожиданиях от встречи глав Минобороны стран НАТО - РИА Новости, 13.02.2023
Столтенберг рассказал об ожиданиях от встречи глав Минобороны стран НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что вопрос поставок военных самолетов Украине будет подниматься в ходе встречи глав минобороны стран альянса 14-15... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T15:48
2023-02-13T15:48
2023-02-13T15:48
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йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что вопрос поставок военных самолетов Украине будет подниматься в ходе встречи глав минобороны стран альянса 14-15 февраля.Он также добавил, что "на данном этапе приоритетом остается поставка Украине уже обещанного военного оборудования", в том числе бронетехники.
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в мире, украина, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг рассказал об ожиданиях от встречи глав Минобороны стран НАТО
Столтенберг ожидает, что главы Минобороны стран НАТО обсудят тему поставок самолетов Киеву