https://ria.ru/20230213/samolety-1851720962.html

Столтенберг рассказал об ожиданиях от встречи глав Минобороны стран НАТО

Столтенберг рассказал об ожиданиях от встречи глав Минобороны стран НАТО - РИА Новости, 13.02.2023

Столтенберг рассказал об ожиданиях от встречи глав Минобороны стран НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что вопрос поставок военных самолетов Украине будет подниматься в ходе встречи глав минобороны стран альянса 14-15... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T15:48

2023-02-13T15:48

2023-02-13T15:48

в мире

украина

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что вопрос поставок военных самолетов Украине будет подниматься в ходе встречи глав минобороны стран альянса 14-15 февраля.Он также добавил, что "на данном этапе приоритетом остается поставка Украине уже обещанного военного оборудования", в том числе бронетехники.

https://ria.ru/20230212/evrosoyuz-1851547686.html

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в мире, украина, йенс столтенберг, нато