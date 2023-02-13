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Столтенберг рассказал об ожиданиях от встречи глав Минобороны стран НАТО - РИА Новости, 13.02.2023
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Столтенберг рассказал об ожиданиях от встречи глав Минобороны стран НАТО
Столтенберг рассказал об ожиданиях от встречи глав Минобороны стран НАТО - РИА Новости, 13.02.2023
Столтенберг рассказал об ожиданиях от встречи глав Минобороны стран НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что вопрос поставок военных самолетов Украине будет подниматься в ходе встречи глав минобороны стран альянса 14-15... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T15:48
2023-02-13T15:48
в мире
украина
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что вопрос поставок военных самолетов Украине будет подниматься в ходе встречи глав минобороны стран альянса 14-15 февраля.Он также добавил, что "на данном этапе приоритетом остается поставка Украине уже обещанного военного оборудования", в том числе бронетехники.
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в мире, украина, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО
15:48 13.02.2023
 
Столтенберг рассказал об ожиданиях от встречи глав Минобороны стран НАТО

Столтенберг ожидает, что главы Минобороны стран НАТО обсудят тему поставок самолетов Киеву

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что вопрос поставок военных самолетов Украине будет подниматься в ходе встречи глав минобороны стран альянса 14-15 февраля.
"Я ожидаю, что этот вопрос будет подниматься", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
Он также добавил, что "на данном этапе приоритетом остается поставка Украине уже обещанного военного оборудования", в том числе бронетехники.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
Вчера, 18:17
ЕС перешел черту, предложив Киеву членство в НАТО, заявил экс-еврокомиссар
 
В миреУкраинаЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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