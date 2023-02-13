https://ria.ru/20230213/rossiya-1851750692.html

Путин выразил уверенность в победе России

Путин выразил уверенность в победе России - РИА Новости, 13.02.2023

Путин выразил уверенность в победе России

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, который затронул тему борьбы с нацизмом, а также позицию Европы и США, выразил... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T17:05

2023-02-13T17:05

2023-02-13T17:59

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

геннадий зюганов

владимир путин

кпрф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, который затронул тему борьбы с нацизмом, а также позицию Европы и США, выразил уверенность, что Россия победит. "Но надеюсь...Мы обязаны победить и победим", - сказал Зюганов, говоря о действиях США и Европы, борьбе с нацистами и фашистами. "Так и будет", - сказал Путин. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Путин заявлял, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация.

https://ria.ru/20230209/rossiya-1850898938.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, геннадий зюганов, владимир путин, кпрф, ситуация в днр и лнр