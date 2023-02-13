https://ria.ru/20230213/rls-1851597737.html

Киев перебросил американские РЛС на купянское направление, заявили в ЛНР

Киев перебросил американские РЛС на купянское направление, заявили в ЛНР - РИА Новости, 13.02.2023

Киев перебросил американские РЛС на купянское направление, заявили в ЛНР

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко утверждает, что Киев перебросил американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T07:39

2023-02-13T07:39

2023-02-13T07:39

специальная военная операция на украине

киев

сша

луганская народная республика

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 13 фев – РИА Новости. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко утверждает, что Киев перебросил американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 на купянский участок фронта. Ранее Минобороны РФ сообщили об уничтожении американской РЛС AN/TPQ-50 на херсонском направлении. "Отмечено прибытие на купянское направление новых радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - рассказал РИА Новости Марочко. AN/TPQ-50 – произведенный США радар артиллерийской разведки. Станция предназначена для обнаружения пуска снарядов минометных установок, систем РСЗО, полевых и самоходных артиллерийских установок.

https://ria.ru/20230208/kontrataka-1850524607.html

киев

сша

луганская народная республика

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киев, сша, луганская народная республика, андрей марочко