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Киев перебросил американские РЛС на купянское направление, заявили в ЛНР
Киев перебросил американские РЛС на купянское направление, заявили в ЛНР - РИА Новости, 13.02.2023
Киев перебросил американские РЛС на купянское направление, заявили в ЛНР
Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко утверждает, что Киев перебросил американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T07:39
2023-02-13T07:39
2023-02-13T07:39
специальная военная операция на украине
киев
сша
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 13 фев – РИА Новости. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко утверждает, что Киев перебросил американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 на купянский участок фронта. Ранее Минобороны РФ сообщили об уничтожении американской РЛС AN/TPQ-50 на херсонском направлении. "Отмечено прибытие на купянское направление новых радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - рассказал РИА Новости Марочко. AN/TPQ-50 – произведенный США радар артиллерийской разведки. Станция предназначена для обнаружения пуска снарядов минометных установок, систем РСЗО, полевых и самоходных артиллерийских установок.
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киев, сша, луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Киев, США, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
Киев перебросил американские РЛС на купянское направление, заявили в ЛНР
Марочко: Киев перебросил американские РЛС на купянский участок фронта