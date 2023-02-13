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Киев перебросил американские РЛС на купянское направление, заявили в ЛНР - РИА Новости, 13.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/rls-1851597737.html
Киев перебросил американские РЛС на купянское направление, заявили в ЛНР
Киев перебросил американские РЛС на купянское направление, заявили в ЛНР - РИА Новости, 13.02.2023
Киев перебросил американские РЛС на купянское направление, заявили в ЛНР
Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко утверждает, что Киев перебросил американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T07:39
2023-02-13T07:39
специальная военная операция на украине
киев
сша
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 13 фев – РИА Новости. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко утверждает, что Киев перебросил американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 на купянский участок фронта. Ранее Минобороны РФ сообщили об уничтожении американской РЛС AN/TPQ-50 на херсонском направлении. "Отмечено прибытие на купянское направление новых радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - рассказал РИА Новости Марочко. AN/TPQ-50 – произведенный США радар артиллерийской разведки. Станция предназначена для обнаружения пуска снарядов минометных установок, систем РСЗО, полевых и самоходных артиллерийских установок.
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киев
сша
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киев, сша, луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Киев, США, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
07:39 13.02.2023
 
Киев перебросил американские РЛС на купянское направление, заявили в ЛНР

Марочко: Киев перебросил американские РЛС на купянский участок фронта

© AP Photo / Roman ChopВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Roman Chop
Военнослужащий ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 фев – РИА Новости. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко утверждает, что Киев перебросил американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 на купянский участок фронта.
Ранее Минобороны РФ сообщили об уничтожении американской РЛС AN/TPQ-50 на херсонском направлении.
"Отмечено прибытие на купянское направление новых радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - рассказал РИА Новости Марочко.
AN/TPQ-50 – произведенный США радар артиллерийской разведки. Станция предназначена для обнаружения пуска снарядов минометных установок, систем РСЗО, полевых и самоходных артиллерийских установок.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеКиевСШАЛуганская Народная РеспубликаАндрей Марочко
 
 
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