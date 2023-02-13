https://ria.ru/20230213/reyting-1851582168.html

Названы регионы — лидеры по качеству жизни

Названы регионы — лидеры по качеству жизни - РИА Новости, 13.02.2023

Названы регионы — лидеры по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург и Московская область по-прежнему занимают лидирующие позиции в рейтинге по качеству жизни среди регионов РФ, а замыкают рейтинг Тува,... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T00:23

2023-02-13T00:23

2023-02-13T00:23

россия

общество

чукотка

архангельская область

федеральная служба государственной статистики (росстат)

центральный банк рф (цб рф)

риа рейтинг

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Московская область по-прежнему занимают лидирующие позиции в рейтинге по качеству жизни среди регионов РФ, а замыкают рейтинг Тува, Ингушетия и Еврейская автономная область, свидетельствует исследование РИА Новости*. Эксперты РИА Новости подготовили одиннадцатый по счету рейтинг качества жизни населения в российских регионах. Рейтинг строился на основе комплексного учета 67 показателей, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На их основе рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов. Лидеры сохранили позицииПервые три места в рейтинге по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сводный рейтинговый балл у которых превышает 75 (возможный диапазон от 1 до 100). Самый высокий рейтинговый балл у Москвы – 83, у Санкт-Петербурга – 82,3, у Московской области – 78,2. Эксперты отмечают, что эта тройка регионов возглавляет рейтинг в течение многих лет, и по рейтинговому баллу по-прежнему существенно опережает следующие за ними субъекты РФ. У региона, занимающего четвертое место, рейтинговый балл уже на 6,5 пунктов ниже. В первую десятку также входят: Республика Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Ленинградская область, Калининградская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Самарская область. По сравнению с предыдущим годом состав первой двадцатки практически не изменился, отмечают аналитики. В первую двадцатку вошла Республика Башкортостан, которая поднялась с 26 места в рейтинге (в 2021 году) до 20 (в 2022), а покинула первую десятку Курская область, которая опустилась с 19 места на 23. При этом эксперты отмечают, что рейтинговый балл Курской области повысился, а следовательно, снижение ее позиций в рейтинге было обусловлено не ухудшением показателей, а опережающим ростом у других регионов. Согласно исследованию, регионы первой двадцатки характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них в целом приходится более 60% суммарного ВРП субъектов РФ. В этих регионах проживает 70,2 миллиона человек или 48% всего населения России. В рейтинге социально-экономического положения регионов, ежегодно рассчитываемом экспертами РИА Новости, большинство из них устойчиво занимают высокие позиции. Нижний полюс рейтинга по сравнению с предыдущим годом также практически не изменился. Последние места занимают Архангельская область, Курганская область, Республика Калмыкия, Республика Алтай, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Республика Ингушетия, Республика Тыва. В рейтинге регионов по качеству жизни за 2021 год большинство этих регионов также входили в последнюю десятку. Исключением является только Архангельская область, которая в предыдущем рейтинге занимала 72 место. Северная Осетия покинула последнюю десятку, поднявшись на две позиции и заняв в текущем рейтинге 74 место. Общими факторами, влияющими на состав последней десятки в рейтинге, эксперты называют: невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам населения, высокий уровень безработицы. Значение сводного рейтингового балла у всех регионов из последней десятки ниже 40, что значительно ниже среднего по стране уровня. При этом аналитики обращают внимание, что у всех регионов в нижней части рейтинга значение рейтингового балла повысилось, что свидетельствует о наличии позитивных тенденций в данной сфере. Изменения за годСогласно исследованию, сводный рейтинговый балл вырос у всех регионов за исключением Чукотки, где зафиксировано незначительное снижение (минус 0,1 пункта). Медианное значение рейтингового балла всех регионов РФ выросло с 48,1 (в 2021 году) до 51 (в 2022), а среднее значение – с 48,3 до 51,3. Лидером по росту рейтингового балла стали Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария, у которых он повысился на 9,6 и 9,3 пункта соответственно. Более чем на 5 пунктов рейтинговый балл вырос у Чечни и Северной Осетии. Эксперты отмечают, что распределение регионов в рейтинге не претерпело значительных изменений по сравнению с предыдущим годом. Верхний и нижний полюсы остались практически прежними. В середине списка произошли некоторые движения, однако позиции большинства регионов существенно не изменились. Более чем на пять мест изменились позиции только у 11 регионов, из которых у шести позиции улучшились и у пяти снизились. В целом же, по сравнению с предыдущим годом, у 33 регионов позиции улучшились, у 37 снизились и у 15 регионов не изменились. При этом, как было отмечено ранее, рейтинговый балл снизился только у одного региона. Таким образом, снижение позиций регионов эксперты объясняют ростом рейтингового балла и не ухудшением показателей, а тем фактором, что у ряда других регионов показатели, учитываемые при составлении рейтинга, улучшились более существенно, что привело к заметному росту у них рейтингового балла и перераспределению позиций. Согласно исследованию, шесть регионов улучшили свои позиции более чем на пять мест по сравнению с прошлым годом. Это Кабардино-Балкария, поднявшаяся на десять мест, Оренбургская область, Красноярский край и Чечня, которые улучшили свои позиции на семь мест, а также Башкортостан и Чувашия, переместившиеся наверх рейтинга на шесть мест. Более чем на пять мест ухудшили свои позиции пять регионов: Рязанская область, Орловская область, Камчатский край, Тамбовская область и Чукотка. Однако у всех названных субъектов РФ, за исключением Чукотки, позиции ухудшились на фоне роста рейтингового балла, поэтому эксперты считают, что они опустились в рейтинге из-за того, что у ряда других регионов показатели, учитываемые при составлении рейтинга, улучшились существеннее. Как считали рейтингПри расчете рейтинга проводился анализ 67 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры. Позиции субъектов РФ в итоговом рейтинге определялись на основании интегрального рейтингового балла, который рассчитывался путем агрегирования рейтинговых баллов регионов РФ по всем анализируемым группам. Рейтинговый балл группы определялся путем агрегирования рейтинговых баллов показателей, входящих в группу. При составлении рейтинга использованы данные Росстата, Минздрава, Минфина России, ЦБ РФ, другие открытые источники. При составлении рейтинга использовались последние доступные на момент расчета данные – показатели 2021-2022 годов.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20230213/kachestvo_zhizni-1850749274.html

https://ria.ru/20230210/reyting-1851283583.html

https://ria.ru/20230209/reyting-1850900551.html

https://ria.ru/20221202/lenoblast-1835796232.html

https://ria.ru/20221124/putin-1834003861.html

россия

чукотка

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россия, общество, чукотка, архангельская область, федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф), риа рейтинг