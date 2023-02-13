https://ria.ru/20230213/reyting-1851582168.html
Названы регионы — лидеры по качеству жизни
Названы регионы — лидеры по качеству жизни - РИА Новости, 13.02.2023
Названы регионы — лидеры по качеству жизни
Москва, Санкт-Петербург и Московская область по-прежнему занимают лидирующие позиции в рейтинге по качеству жизни среди регионов РФ, а замыкают рейтинг Тува,... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T00:23
2023-02-13T00:23
2023-02-13T00:23
россия
общество
чукотка
архангельская область
федеральная служба государственной статистики (росстат)
центральный банк рф (цб рф)
риа рейтинг
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Московская область по-прежнему занимают лидирующие позиции в рейтинге по качеству жизни среди регионов РФ, а замыкают рейтинг Тува, Ингушетия и Еврейская автономная область, свидетельствует исследование РИА Новости*. Эксперты РИА Новости подготовили одиннадцатый по счету рейтинг качества жизни населения в российских регионах. Рейтинг строился на основе комплексного учета 67 показателей, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На их основе рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов. Лидеры сохранили позицииПервые три места в рейтинге по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сводный рейтинговый балл у которых превышает 75 (возможный диапазон от 1 до 100). Самый высокий рейтинговый балл у Москвы – 83, у Санкт-Петербурга – 82,3, у Московской области – 78,2. Эксперты отмечают, что эта тройка регионов возглавляет рейтинг в течение многих лет, и по рейтинговому баллу по-прежнему существенно опережает следующие за ними субъекты РФ. У региона, занимающего четвертое место, рейтинговый балл уже на 6,5 пунктов ниже. В первую десятку также входят: Республика Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Ленинградская область, Калининградская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Самарская область. По сравнению с предыдущим годом состав первой двадцатки практически не изменился, отмечают аналитики. В первую двадцатку вошла Республика Башкортостан, которая поднялась с 26 места в рейтинге (в 2021 году) до 20 (в 2022), а покинула первую десятку Курская область, которая опустилась с 19 места на 23. При этом эксперты отмечают, что рейтинговый балл Курской области повысился, а следовательно, снижение ее позиций в рейтинге было обусловлено не ухудшением показателей, а опережающим ростом у других регионов. Согласно исследованию, регионы первой двадцатки характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них в целом приходится более 60% суммарного ВРП субъектов РФ. В этих регионах проживает 70,2 миллиона человек или 48% всего населения России. В рейтинге социально-экономического положения регионов, ежегодно рассчитываемом экспертами РИА Новости, большинство из них устойчиво занимают высокие позиции. Нижний полюс рейтинга по сравнению с предыдущим годом также практически не изменился. Последние места занимают Архангельская область, Курганская область, Республика Калмыкия, Республика Алтай, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Республика Ингушетия, Республика Тыва. В рейтинге регионов по качеству жизни за 2021 год большинство этих регионов также входили в последнюю десятку. Исключением является только Архангельская область, которая в предыдущем рейтинге занимала 72 место. Северная Осетия покинула последнюю десятку, поднявшись на две позиции и заняв в текущем рейтинге 74 место. Общими факторами, влияющими на состав последней десятки в рейтинге, эксперты называют: невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам населения, высокий уровень безработицы. Значение сводного рейтингового балла у всех регионов из последней десятки ниже 40, что значительно ниже среднего по стране уровня. При этом аналитики обращают внимание, что у всех регионов в нижней части рейтинга значение рейтингового балла повысилось, что свидетельствует о наличии позитивных тенденций в данной сфере. Изменения за годСогласно исследованию, сводный рейтинговый балл вырос у всех регионов за исключением Чукотки, где зафиксировано незначительное снижение (минус 0,1 пункта). Медианное значение рейтингового балла всех регионов РФ выросло с 48,1 (в 2021 году) до 51 (в 2022), а среднее значение – с 48,3 до 51,3. Лидером по росту рейтингового балла стали Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария, у которых он повысился на 9,6 и 9,3 пункта соответственно. Более чем на 5 пунктов рейтинговый балл вырос у Чечни и Северной Осетии. Эксперты отмечают, что распределение регионов в рейтинге не претерпело значительных изменений по сравнению с предыдущим годом. Верхний и нижний полюсы остались практически прежними. В середине списка произошли некоторые движения, однако позиции большинства регионов существенно не изменились. Более чем на пять мест изменились позиции только у 11 регионов, из которых у шести позиции улучшились и у пяти снизились. В целом же, по сравнению с предыдущим годом, у 33 регионов позиции улучшились, у 37 снизились и у 15 регионов не изменились. При этом, как было отмечено ранее, рейтинговый балл снизился только у одного региона. Таким образом, снижение позиций регионов эксперты объясняют ростом рейтингового балла и не ухудшением показателей, а тем фактором, что у ряда других регионов показатели, учитываемые при составлении рейтинга, улучшились более существенно, что привело к заметному росту у них рейтингового балла и перераспределению позиций. Согласно исследованию, шесть регионов улучшили свои позиции более чем на пять мест по сравнению с прошлым годом. Это Кабардино-Балкария, поднявшаяся на десять мест, Оренбургская область, Красноярский край и Чечня, которые улучшили свои позиции на семь мест, а также Башкортостан и Чувашия, переместившиеся наверх рейтинга на шесть мест. Более чем на пять мест ухудшили свои позиции пять регионов: Рязанская область, Орловская область, Камчатский край, Тамбовская область и Чукотка. Однако у всех названных субъектов РФ, за исключением Чукотки, позиции ухудшились на фоне роста рейтингового балла, поэтому эксперты считают, что они опустились в рейтинге из-за того, что у ряда других регионов показатели, учитываемые при составлении рейтинга, улучшились существеннее. Как считали рейтингПри расчете рейтинга проводился анализ 67 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры. Позиции субъектов РФ в итоговом рейтинге определялись на основании интегрального рейтингового балла, который рассчитывался путем агрегирования рейтинговых баллов регионов РФ по всем анализируемым группам. Рейтинговый балл группы определялся путем агрегирования рейтинговых баллов показателей, входящих в группу. При составлении рейтинга использованы данные Росстата, Минздрава, Минфина России, ЦБ РФ, другие открытые источники. При составлении рейтинга использовались последние доступные на момент расчета данные – показатели 2021-2022 годов.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
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https://ria.ru/20230210/reyting-1851283583.html
https://ria.ru/20230209/reyting-1850900551.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, чукотка, архангельская область, федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф), риа рейтинг
Россия, Общество, Чукотка, Архангельская область, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), РИА Рейтинг
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Московская область по-прежнему занимают лидирующие позиции в рейтинге по качеству жизни среди регионов РФ, а замыкают рейтинг Тува, Ингушетия и Еврейская автономная область, свидетельствует исследование РИА Новости*.
Эксперты РИА Новости подготовили одиннадцатый по счету рейтинг качества жизни населения в российских регионах. Рейтинг строился на основе комплексного учета 67 показателей, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На их основе рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов.
Первые три места в рейтинге по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сводный рейтинговый балл у которых превышает 75 (возможный диапазон от 1 до 100). Самый высокий рейтинговый балл у Москвы – 83, у Санкт-Петербурга – 82,3, у Московской области – 78,2. Эксперты отмечают, что эта тройка регионов возглавляет рейтинг в течение многих лет, и по рейтинговому баллу по-прежнему существенно опережает следующие за ними субъекты РФ. У региона, занимающего четвертое место, рейтинговый балл уже на 6,5 пунктов ниже.
В первую десятку также входят: Республика Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Ленинградская область, Калининградская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Самарская область.
По сравнению с предыдущим годом состав первой двадцатки практически не изменился, отмечают аналитики. В первую двадцатку вошла Республика Башкортостан, которая поднялась с 26 места в рейтинге (в 2021 году) до 20 (в 2022), а покинула первую десятку Курская область, которая опустилась с 19 места на 23. При этом эксперты отмечают, что рейтинговый балл Курской области повысился, а следовательно, снижение ее позиций в рейтинге было обусловлено не ухудшением показателей, а опережающим ростом у других регионов.
Согласно исследованию, регионы первой двадцатки характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них в целом приходится более 60% суммарного ВРП субъектов РФ. В этих регионах проживает 70,2 миллиона человек или 48% всего населения России. В рейтинге социально-экономического положения регионов, ежегодно рассчитываемом экспертами РИА Новости, большинство из них устойчиво занимают высокие позиции.
Нижний полюс рейтинга по сравнению с предыдущим годом также практически не изменился. Последние места занимают Архангельская область
, Курганская область
, Республика Калмыкия
, Республика Алтай
, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Бурятия
, Забайкальский край
, Еврейская автономная область
, Республика Ингушетия
, Республика Тыва
. В рейтинге регионов по качеству жизни за 2021 год большинство этих регионов также входили в последнюю десятку. Исключением является только Архангельская область, которая в предыдущем рейтинге занимала 72 место. Северная Осетия покинула последнюю десятку, поднявшись на две позиции и заняв в текущем рейтинге 74 место.
Общими факторами, влияющими на состав последней десятки в рейтинге, эксперты называют: невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам населения, высокий уровень безработицы. Значение сводного рейтингового балла у всех регионов из последней десятки ниже 40, что значительно ниже среднего по стране уровня. При этом аналитики обращают внимание, что у всех регионов в нижней части рейтинга значение рейтингового балла повысилось, что свидетельствует о наличии позитивных тенденций в данной сфере.
Согласно исследованию, сводный рейтинговый балл вырос у всех регионов за исключением Чукотки
, где зафиксировано незначительное снижение (минус 0,1 пункта). Медианное значение рейтингового балла всех регионов РФ
выросло с 48,1 (в 2021 году) до 51 (в 2022), а среднее значение – с 48,3 до 51,3.
Лидером по росту рейтингового балла стали Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария, у которых он повысился на 9,6 и 9,3 пункта соответственно. Более чем на 5 пунктов рейтинговый балл вырос у Чечни и Северной Осетии.
Эксперты отмечают, что распределение регионов в рейтинге не претерпело значительных изменений по сравнению с предыдущим годом. Верхний и нижний полюсы остались практически прежними. В середине списка произошли некоторые движения, однако позиции большинства регионов существенно не изменились. Более чем на пять мест изменились позиции только у 11 регионов, из которых у шести позиции улучшились и у пяти снизились. В целом же, по сравнению с предыдущим годом, у 33 регионов позиции улучшились, у 37 снизились и у 15 регионов не изменились. При этом, как было отмечено ранее, рейтинговый балл снизился только у одного региона. Таким образом, снижение позиций регионов эксперты объясняют ростом рейтингового балла и не ухудшением показателей, а тем фактором, что у ряда других регионов показатели, учитываемые при составлении рейтинга, улучшились более существенно, что привело к заметному росту у них рейтингового балла и перераспределению позиций.
Согласно исследованию, шесть регионов улучшили свои позиции более чем на пять мест по сравнению с прошлым годом. Это Кабардино-Балкария, поднявшаяся на десять мест, Оренбургская область
, Красноярский край
и Чечня, которые улучшили свои позиции на семь мест, а также Башкортостан и Чувашия, переместившиеся наверх рейтинга на шесть мест.
Более чем на пять мест ухудшили свои позиции пять регионов: Рязанская область
, Орловская область
, Камчатский край
, Тамбовская область
и Чукотка. Однако у всех названных субъектов РФ, за исключением Чукотки, позиции ухудшились на фоне роста рейтингового балла, поэтому эксперты считают, что они опустились в рейтинге из-за того, что у ряда других регионов показатели, учитываемые при составлении рейтинга, улучшились существеннее.
При расчете рейтинга проводился анализ 67 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.
Позиции субъектов РФ в итоговом рейтинге определялись на основании интегрального рейтингового балла, который рассчитывался путем агрегирования рейтинговых баллов регионов РФ по всем анализируемым группам. Рейтинговый балл группы определялся путем агрегирования рейтинговых баллов показателей, входящих в группу.
При составлении рейтинга использованы данные Росстата
, Минздрава, Минфина России, ЦБ
РФ, другие открытые источники. При составлении рейтинга использовались последние доступные на момент расчета данные – показатели 2021-2022 годов.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.