https://ria.ru/20230213/rakety-1851647892.html
США не смогут ускорить выпуск высокоточных ракет, заявили в Совфеде
США не смогут ускорить выпуск высокоточных ракет, заявили в Совфеде - РИА Новости, 13.02.2023
США не смогут ускорить выпуск высокоточных ракет, заявили в Совфеде
Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сказал правду о дефиците высокоточных ракет у США, заявил глава оборонного комитета Совфеда РФ Виктор... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T11:51
2023-02-13T11:51
2023-02-13T11:51
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сказал правду о дефиците высокоточных ракет у США, заявил глава оборонного комитета Совфеда РФ Виктор Бондарев, отметив, что США не смогут ускорить выпуск этих боевых единиц. Ранее Макгрегор сообщил YouTube-каналу Judging Freedom, что ресурсы США и их союзников, снабжающих киевский режим боеприпасами, стремительно сокращаются. "Макгрегор сказал правду о дефиците ракет. И эта правда должна была бы сподвигнуть американское правительство прекратить материально-техническую поддержку киевского режима", - написал Бондарев в своем телеграм-канале. Он также отметил, что "в отличие от России, рекордно быстро нарастившей производство военной техники, США не обладают достаточными мощностями для того, чтобы интенсифицировать выпуск данных боевых единиц и восполнить брешь в собственном, стремительно опустошаемом ими же самими арсенале". "Они (США – ред.) пытаются переложить ответственность на европейские страны за обеспечение Киева оружием и техникой, однако те тоже истощили свои запасы", - добавил Бондарев. Сенатор подчеркнул, что поддержка киевского режима должна была остановиться, "если бы власть предержащие, принимающие решения государственные деятели в США обладали бы разумом". "К сожалению, об этом сегодня речь не идёт", - заключил Бондарев. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, виктор бондарев, сергей лавров, дмитрий песков, совет федерации рф, министерство обороны сша, нато, в мире
Россия, США, Украина, Виктор Бондарев, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Совет Федерации РФ, Министерство обороны США, НАТО, В мире
США не смогут ускорить выпуск высокоточных ракет, заявили в Совфеде
Глава оборонного комитета Совфеда Бондарев: запасы высокоточных ракет у США сокращаются
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.
Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сказал правду о дефиците высокоточных ракет у США, заявил
глава оборонного комитета Совфеда РФ Виктор Бондарев, отметив, что США не смогут ускорить выпуск этих боевых единиц.
Ранее Макгрегор сообщил YouTube-каналу Judging Freedom, что ресурсы США и их союзников, снабжающих киевский режим боеприпасами, стремительно сокращаются.
"Макгрегор сказал правду о дефиците ракет. И эта правда должна была бы сподвигнуть американское правительство прекратить материально-техническую поддержку киевского режима", - написал Бондарев в своем телеграм-канале.
Он также отметил, что "в отличие от России, рекордно быстро нарастившей производство военной техники, США не обладают достаточными мощностями для того, чтобы интенсифицировать выпуск данных боевых единиц и восполнить брешь в собственном, стремительно опустошаемом ими же самими арсенале".
"Они (США – ред.) пытаются переложить ответственность на европейские страны за обеспечение Киева
оружием и техникой, однако те тоже истощили свои запасы", - добавил Бондарев.
Сенатор подчеркнул, что поддержка киевского режима должна была остановиться, "если бы власть предержащие, принимающие решения государственные деятели в США обладали бы разумом".
"К сожалению, об этом сегодня речь не идёт", - заключил Бондарев.
Россия ранее направила странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине
. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.