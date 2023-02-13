https://ria.ru/20230213/rabota-1851675481.html

В Курганской области рассказали о свободных рабочих местах в ОПК

В Курганской области рассказали о свободных рабочих местах в ОПК - РИА Новости, 13.02.2023

В Курганской области рассказали о свободных рабочих местах в ОПК

Более 3 тысяч сотрудников не хватает на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Курганской области, ситуация отрабатывается властями региона в ручном... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T13:07

2023-02-13T13:07

2023-02-13T13:10

экономика

технологии

курганская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728048404_211:26:3199:1707_1920x0_80_0_0_34c564ee1662fe07a38bc13e77bee6de.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 13 фев – РИА Новости. Более 3 тысяч сотрудников не хватает на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Курганской области, ситуация отрабатывается властями региона в ручном режиме, сообщил заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов. "Остается острым вопрос по обеспечению кадрами предприятий. Прежде всего на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Если посмотреть по потребности на данные предприятия, сейчас в регионе более 3 тысяч вакансий. Правительством с работодателями налажено взаимодействие. Еженедельно проходят оперативные совещания. Задача серьезная. Отрабатываем в ручном режиме", - сказал он во время прямого эфира с жителями области на странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте". Он добавил, что за предприятиями закреплены кураторы, кадровые консультанты из числа специалистов службы занятости. Вакансии размещены на единой цифровой платформе, с гражданами ведется работа – это реклама, ярмарки вакансий, с гражданами, работающими за пределами региона, сокращаемыми работники предприятий, также ведется активная работа по привлечению студентов для прохождения практики, сказал Архипов. Что касается заработной платы, то сейчас практически по всем предприятиям промышленного сектора области идет индексация – где-то 20%, где-то 30%, есть и 40%, и в настоящее время заработная плата на предприятиях составляет 65-70 тысяч рублей в месяц, пояснил замгубернатора. По его данным, индекс промпроизводства 102,5%, в настоящее время в регионе реализуется 619 проектов с инвестициями на общую сумму 90 миллиардов рублей с созданием порядка 9 тысяч рабочих мест. Также губернатором региона поставлена задача по ускоренной индустриализации, так, уже создано 5 индустриальных парков, где ведут свою деятельность 40 резидентов, строится еще 2 аналогичных парка. Среди предприятий ОПК в Курганской области - ОАО "Курганмашзавод", ОАО НПО "Курганприбор".

https://ria.ru/20230209/rabota-1850713165.html

https://ria.ru/20230118/pobeda-1845760041.html

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, курганская область