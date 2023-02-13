https://ria.ru/20230213/putin-1851668385.html

Путин в понедельник будет готовиться к посланию, сообщил Песков

Путин в понедельник будет готовиться к посланию, сообщил Песков - РИА Новости, 13.02.2023

Путин в понедельник будет готовиться к посланию, сообщил Песков

Президент России Владимир Путин в понедельник будет готовиться к посланию Федеральному Собранию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T12:37

2023-02-13T12:37

2023-02-13T12:58

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

кпрф

лдпр

геннадий зюганов

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник будет готовиться к посланию Федеральному Собранию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Уже полным ходом идет подготовка к предстоящему 21-го числа посланию президента Федеральному Собранию Российской Федерации. Сегодня у президента запланировано несколько внутренних совещаний и встреч", - сказал он журналистам.Песков также напомнил, что в начале второй половины дня президент встретится с руководителем КПРФ Геннадием Зюгановым и ЛДПР - Леонидом Слуцким.Также, отвечая на вопросы журналистов, Песков сообщил, что в подготовке послания задействованы все подразделения администрации президента."Задействованы очень многие подразделения. Как правило, и администрации президента, и правительства ведут свои ежедневные контакты, поэтому это рутинный процесс и мы никогда его не показываем, потому что он растянут по суткам и, как правило, мы не показываем", - сказал Песков.Кроме того, на вопрос о том, какую часть в документе займет тема спецоперации, Песков рекомендовал дождаться дня послания - 21 февраля."Подождите, давайте дождемся 21 числа, президент выступит и озвучит послание", - добавил он.

https://ria.ru/20230212/poslanie-1851559826.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, кпрф, лдпр, геннадий зюганов