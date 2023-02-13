https://ria.ru/20230213/putin-1851593816.html
В МИД заявили, что России и Индии не нужно доказывать миру прочность связей
В МИД заявили, что России и Индии не нужно доказывать миру прочность связей - РИА Новости, 13.02.2023
В МИД заявили, что России и Индии не нужно доказывать миру прочность связей
У лидеров России и Индии Владимира Путина и Нарендры Моди нет необходимости искусственно демонстрировать миру прочность связей двух стран, заявил в интервью РИА РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T05:40
2023-02-13T05:40
2023-02-13T10:05
россия
индия
нарендра моди
владимир путин
андрей руденко
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. У лидеров России и Индии Владимира Путина и Нарендры Моди нет необходимости искусственно демонстрировать миру прочность связей двух стран, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Лидерам не нужно искусственно демонстрировать прочность российско-индийских отношений, которые опираются на твердые исторические и культурные корни, взаимное уважение и учет интересов безопасности друг друга", - добавил он. Руденко заметил, что в 2022 году торгово-экономическое сотрудничество РФ и Индии получило мощный импульс, а взаимный товарооборот достиг отметки почти в 30 млрд долларов США. "Введенные Западом санкционные ограничения в отношении Москвы стали катализатором торговли с Индией, ускоряя процессы перехода на расчеты в национальных валютах и совместного развития самодостаточной транспортной и финансовой инфраструктуры. Уверен, что тенденция к росту сохранится и в текущем году", - заключил высокопоставленный дипломат. В конце прошлого года агентство Bloomberg сообщило, что Моди якобы отказался от встречи с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, комментируя публикацию, что "до конца года, собственно, никаких встреч и не планировалось, и никто ни от чего не отказывался, потому что не было запланированных контактов". Он добавил, что на следующий год график будет согласовываться. В МИД РФ, комментируя публикацию, также заявили, что считают недопониманием сообщения СМИ о том, что визит Моди в Россию в этом году был отменен, такого визита и не планировалось. Позже посол Индии в РФ Паван Капур заявил РИА Новости, что встреча Путина и Моди планируется в нынешнем году. По его словам, лидеры находятся в постоянном контакте друг с другом. Читайте полный текст интервью >>>
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россия, индия, нарендра моди, владимир путин, андрей руденко
Россия, Индия, Нарендра Моди, Владимир Путин, Андрей Руденко
05:40 13.02.2023 (обновлено: 10:05 13.02.2023)
В МИД заявили, что России и Индии не нужно доказывать миру прочность связей
МИД: Путину и Моди не нужно доказывать миру прочность связей между Россией и Индией
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. У лидеров России и Индии Владимира Путина и Нарендры Моди нет необходимости искусственно демонстрировать миру прочность связей двух стран, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Лидеры наших стран регулярно обсуждают актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Такая сверка часов проводится в различных форматах и тогда, когда это диктуется логикой особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии", - сказал Руденко.
"Лидерам не нужно искусственно демонстрировать прочность российско-индийских отношений, которые опираются на твердые исторические и культурные корни, взаимное уважение и учет интересов безопасности друг друга", - добавил он.
Руденко заметил, что в 2022 году торгово-экономическое сотрудничество РФ и Индии получило мощный импульс, а взаимный товарооборот достиг отметки почти в 30 млрд долларов США.
"Введенные Западом санкционные ограничения в отношении Москвы стали катализатором торговли с Индией, ускоряя процессы перехода на расчеты в национальных валютах и совместного развития самодостаточной транспортной и финансовой инфраструктуры. Уверен, что тенденция к росту сохранится и в текущем году", - заключил высокопоставленный дипломат.
В конце прошлого года агентство Bloomberg сообщило, что Моди якобы отказался от встречи с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил журналистам, комментируя публикацию, что "до конца года, собственно, никаких встреч и не планировалось, и никто ни от чего не отказывался, потому что не было запланированных контактов". Он добавил, что на следующий год график будет согласовываться. В МИД РФ, комментируя публикацию, также заявили, что считают недопониманием сообщения СМИ о том, что визит Моди в Россию в этом году был отменен, такого визита и не планировалось.
Позже посол Индии в РФ Паван Капур заявил РИА Новости, что встреча Путина и Моди планируется в нынешнем году. По его словам, лидеры находятся в постоянном контакте друг с другом.