https://ria.ru/20230213/putin-1851593816.html

В МИД заявили, что России и Индии не нужно доказывать миру прочность связей

В МИД заявили, что России и Индии не нужно доказывать миру прочность связей - РИА Новости, 13.02.2023

В МИД заявили, что России и Индии не нужно доказывать миру прочность связей

У лидеров России и Индии Владимира Путина и Нарендры Моди нет необходимости искусственно демонстрировать миру прочность связей двух стран, заявил в интервью РИА РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T05:40

2023-02-13T05:40

2023-02-13T10:05

россия

индия

нарендра моди

владимир путин

андрей руденко

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. У лидеров России и Индии Владимира Путина и Нарендры Моди нет необходимости искусственно демонстрировать миру прочность связей двух стран, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Лидерам не нужно искусственно демонстрировать прочность российско-индийских отношений, которые опираются на твердые исторические и культурные корни, взаимное уважение и учет интересов безопасности друг друга", - добавил он. Руденко заметил, что в 2022 году торгово-экономическое сотрудничество РФ и Индии получило мощный импульс, а взаимный товарооборот достиг отметки почти в 30 млрд долларов США. "Введенные Западом санкционные ограничения в отношении Москвы стали катализатором торговли с Индией, ускоряя процессы перехода на расчеты в национальных валютах и совместного развития самодостаточной транспортной и финансовой инфраструктуры. Уверен, что тенденция к росту сохранится и в текущем году", - заключил высокопоставленный дипломат. В конце прошлого года агентство Bloomberg сообщило, что Моди якобы отказался от встречи с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, комментируя публикацию, что "до конца года, собственно, никаких встреч и не планировалось, и никто ни от чего не отказывался, потому что не было запланированных контактов". Он добавил, что на следующий год график будет согласовываться. В МИД РФ, комментируя публикацию, также заявили, что считают недопониманием сообщения СМИ о том, что визит Моди в Россию в этом году был отменен, такого визита и не планировалось. Позже посол Индии в РФ Паван Капур заявил РИА Новости, что встреча Путина и Моди планируется в нынешнем году. По его словам, лидеры находятся в постоянном контакте друг с другом. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20221216/indiya-1839154765.html

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россия, индия, нарендра моди, владимир путин, андрей руденко