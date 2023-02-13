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Минтруд продолжит учитывать наличие имущества при назначении пособий - РИА Новости, 13.02.2023
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Минтруд продолжит учитывать наличие имущества при назначении пособий
Минтруд продолжит учитывать наличие имущества при назначении пособий - РИА Новости, 13.02.2023
Минтруд продолжит учитывать наличие имущества при назначении пособий
Критерий наличия собственности не может не учитываться при назначении единого пособия на детей для семей с низкими доходами, заявил замминистра труда и... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T13:46
2023-02-13T13:46
общество
андрей пудов
госдума рф
кпрф
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Критерий наличия собственности не может не учитываться при назначении единого пособия на детей для семей с низкими доходами, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов. На заседании комитета Госдумы по социальной политике его спросили о предложении депутата Нины Останиной (КПРФ) исключить из критериев нуждаемости наличие собственности при назначении единого пособия на детей семьям с низкими доходами. "Этот фактор не может не учитываться", - сказал Пудов. Единое пособие назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер выплаты на ребенка составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей, для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие будет составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.
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общество, андрей пудов, госдума рф, кпрф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия
Общество, Андрей Пудов, Госдума РФ, КПРФ, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Россия
13:46 13.02.2023
 
Минтруд продолжит учитывать наличие имущества при назначении пособий

Минтруд не согласен убрать имущественный критерий при назначении единого пособия

© Фото : Unsplash/Maria ZieglerДевушка держит ключи в руках
Девушка держит ключи в руках - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© Фото : Unsplash/Maria Ziegler
Девушка держит ключи в руках. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Критерий наличия собственности не может не учитываться при назначении единого пособия на детей для семей с низкими доходами, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.
На заседании комитета Госдумы по социальной политике его спросили о предложении депутата Нины Останиной (КПРФ) исключить из критериев нуждаемости наличие собственности при назначении единого пособия на детей семьям с низкими доходами.
"Этот фактор не может не учитываться", - сказал Пудов.
Единое пособие назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер выплаты на ребенка составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей, для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие будет составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.
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ОбществоАндрей ПудовГосдума РФКПРФМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Россия
 
 
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