https://ria.ru/20230213/posobiya-1851687650.html

Минтруд продолжит учитывать наличие имущества при назначении пособий

Минтруд продолжит учитывать наличие имущества при назначении пособий - РИА Новости, 13.02.2023

Минтруд продолжит учитывать наличие имущества при назначении пособий

Критерий наличия собственности не может не учитываться при назначении единого пособия на детей для семей с низкими доходами, заявил замминистра труда и... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T13:46

2023-02-13T13:46

2023-02-13T13:46

общество

андрей пудов

госдума рф

кпрф

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

россия

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Критерий наличия собственности не может не учитываться при назначении единого пособия на детей для семей с низкими доходами, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов. На заседании комитета Госдумы по социальной политике его спросили о предложении депутата Нины Останиной (КПРФ) исключить из критериев нуждаемости наличие собственности при назначении единого пособия на детей семьям с низкими доходами. "Этот фактор не может не учитываться", - сказал Пудов. Единое пособие назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер выплаты на ребенка составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей, для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие будет составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.

https://ria.ru/20230208/posobie-1850492935.html

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общество, андрей пудов, госдума рф, кпрф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия