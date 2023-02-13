https://ria.ru/20230213/posobiya-1851687650.html
Минтруд продолжит учитывать наличие имущества при назначении пособий
Минтруд продолжит учитывать наличие имущества при назначении пособий - РИА Новости, 13.02.2023
Минтруд продолжит учитывать наличие имущества при назначении пособий
Критерий наличия собственности не может не учитываться при назначении единого пособия на детей для семей с низкими доходами, заявил замминистра труда и... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T13:46
2023-02-13T13:46
2023-02-13T13:46
общество
андрей пудов
госдума рф
кпрф
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1796955655_0:26:2728:1560_1920x0_80_0_0_dcf3c6205f68185f0e833f27741e8a02.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Критерий наличия собственности не может не учитываться при назначении единого пособия на детей для семей с низкими доходами, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов. На заседании комитета Госдумы по социальной политике его спросили о предложении депутата Нины Останиной (КПРФ) исключить из критериев нуждаемости наличие собственности при назначении единого пособия на детей семьям с низкими доходами. "Этот фактор не может не учитываться", - сказал Пудов. Единое пособие назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер выплаты на ребенка составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей, для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие будет составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.
https://ria.ru/20230208/posobie-1850492935.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1796955655_0:0:2728:2046_1920x0_80_0_0_064317ee6dd7b7e0e4091af231e4d972.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, андрей пудов, госдума рф, кпрф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия
Общество, Андрей Пудов, Госдума РФ, КПРФ, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Россия
Минтруд продолжит учитывать наличие имущества при назначении пособий
Минтруд не согласен убрать имущественный критерий при назначении единого пособия