https://ria.ru/20230213/podzhog-1851602009.html

ВСУ пытались поджечь лес, чтобы затруднить продвижение российских войск

ВСУ пытались поджечь лес, чтобы затруднить продвижение российских войск - РИА Новости, 13.02.2023

ВСУ пытались поджечь лес, чтобы затруднить продвижение российских войск

Украинские силовики в районе Серебрянского лесничества попытались поджечь лес с целью затруднения продвижения российских войск, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T08:34

2023-02-13T08:34

2023-02-13T08:34

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Украинские силовики в районе Серебрянского лесничества попытались поджечь лес с целью затруднения продвижения российских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Используя бочки с горючей смесью и сухой валежник, предварительно рассчитав розу ветров, украинские боевики попытались поджечь зажигательными боеприпасами лес с таким расчетом, чтобы огонь двигался по направлению к нашим позициям. Ввиду большой влажности и снежного покрова, задумка поджигателей не удалась, и после непродолжительного горения пламя погасло" - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.

https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика, андрей марочко