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ВСУ пытались поджечь лес, чтобы затруднить продвижение российских войск - РИА Новости, 13.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/podzhog-1851602009.html
ВСУ пытались поджечь лес, чтобы затруднить продвижение российских войск
ВСУ пытались поджечь лес, чтобы затруднить продвижение российских войск - РИА Новости, 13.02.2023
ВСУ пытались поджечь лес, чтобы затруднить продвижение российских войск
Украинские силовики в районе Серебрянского лесничества попытались поджечь лес с целью затруднения продвижения российских войск, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T08:34
2023-02-13T08:34
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Украинские силовики в районе Серебрянского лесничества попытались поджечь лес с целью затруднения продвижения российских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Используя бочки с горючей смесью и сухой валежник, предварительно рассчитав розу ветров, украинские боевики попытались поджечь зажигательными боеприпасами лес с таким расчетом, чтобы огонь двигался по направлению к нашим позициям. Ввиду большой влажности и снежного покрова, задумка поджигателей не удалась, и после непродолжительного горения пламя погасло" - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html
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в мире, луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
08:34 13.02.2023
 
ВСУ пытались поджечь лес, чтобы затруднить продвижение российских войск

Марочко: ВСУ пытались поджечь лес, чтобы затруднить продвижение российских войск

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Украинские силовики в районе Серебрянского лесничества попытались поджечь лес с целью затруднения продвижения российских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Используя бочки с горючей смесью и сухой валежник, предварительно рассчитав розу ветров, украинские боевики попытались поджечь зажигательными боеприпасами лес с таким расчетом, чтобы огонь двигался по направлению к нашим позициям. Ввиду большой влажности и снежного покрова, задумка поджигателей не удалась, и после непродолжительного горения пламя погасло" - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
08:00
В США задумались о передаче Украине ядерного оружия
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаАндрей Марочко
 
 
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