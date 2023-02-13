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Пасечник сообщил о возвращении десяти бойцов ЛНР из украинского плена - РИА Новости, 13.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/plennye-1851818150.html
Пасечник сообщил о возвращении десяти бойцов ЛНР из украинского плена
Пасечник сообщил о возвращении десяти бойцов ЛНР из украинского плена - РИА Новости, 13.02.2023
Пасечник сообщил о возвращении десяти бойцов ЛНР из украинского плена
Десять бойцов из ЛНР вскоре вернутся из украинского плена к родным, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T21:40
2023-02-13T21:40
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
леонид пасечник
украина
россия
виктория сердюкова
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ЛУГАНСК, 13 фев – РИА Новости. Десять бойцов из ЛНР вскоре вернутся из украинского плена к родным, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник. Врио главы ЛНР добавил, что освобожденные из плена получили первоочередную медицинскую и психологическую помощь на территории России и вскоре увидят родных и близких в сопровождении омбудсмена ЛНР Виктории Сердюковой. Пасечник отдельно поблагодарил ведомства Российской Федерации и республики, которые принимают участие в работе по освобождению военнопленных. Министерство обороны РФ 4 февраля сообщило, что из украинского плена в результате переговоров освобождены 63 российских военных. В заявлении Минобороны РФ говорилось, что часть российских военных относилась к "чувствительной категории" и была освобождена благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов.
https://ria.ru/20230212/voennoplennye-1851573402.html
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в мире, луганская народная республика, леонид пасечник, украина, россия, виктория сердюкова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Украина, Россия, Виктория Сердюкова
21:40 13.02.2023
 
Пасечник сообщил о возвращении десяти бойцов ЛНР из украинского плена

Пасечник сообщил о скором возвращении десяти бойцов ЛНР из украинского плена

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник
Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 фев – РИА Новости. Десять бойцов из ЛНР вскоре вернутся из украинского плена к родным, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник.
"Еще десять военнослужащих Луганской Народной Республики после долгих месяцев плена возвращаются домой! Эти бойцы стали участниками очередного этапа обмена между Российской Федерацией и Украиной, который состоялся 4 февраля", - сообщил Пасечник в своем телеграм-канале.
Врио главы ЛНР добавил, что освобожденные из плена получили первоочередную медицинскую и психологическую помощь на территории России и вскоре увидят родных и близких в сопровождении омбудсмена ЛНР Виктории Сердюковой. Пасечник отдельно поблагодарил ведомства Российской Федерации и республики, которые принимают участие в работе по освобождению военнопленных.
Министерство обороны РФ 4 февраля сообщило, что из украинского плена в результате переговоров освобождены 63 российских военных. В заявлении Минобороны РФ говорилось, что часть российских военных относилась к "чувствительной категории" и была освобождена благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов.
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