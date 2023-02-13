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Пасечник сообщил о возвращении десяти бойцов ЛНР из украинского плена

Пасечник сообщил о возвращении десяти бойцов ЛНР из украинского плена - РИА Новости, 13.02.2023

Пасечник сообщил о возвращении десяти бойцов ЛНР из украинского плена

Десять бойцов из ЛНР вскоре вернутся из украинского плена к родным, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T21:40

2023-02-13T21:40

2023-02-13T21:40

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

леонид пасечник

украина

россия

виктория сердюкова

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ЛУГАНСК, 13 фев – РИА Новости. Десять бойцов из ЛНР вскоре вернутся из украинского плена к родным, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник. Врио главы ЛНР добавил, что освобожденные из плена получили первоочередную медицинскую и психологическую помощь на территории России и вскоре увидят родных и близких в сопровождении омбудсмена ЛНР Виктории Сердюковой. Пасечник отдельно поблагодарил ведомства Российской Федерации и республики, которые принимают участие в работе по освобождению военнопленных. Министерство обороны РФ 4 февраля сообщило, что из украинского плена в результате переговоров освобождены 63 российских военных. В заявлении Минобороны РФ говорилось, что часть российских военных относилась к "чувствительной категории" и была освобождена благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов.

https://ria.ru/20230212/voennoplennye-1851573402.html

луганская народная республика

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в мире, луганская народная республика, леонид пасечник, украина, россия, виктория сердюкова