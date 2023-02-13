https://ria.ru/20230213/plennye-1851818150.html
Пасечник сообщил о возвращении десяти бойцов ЛНР из украинского плена
Пасечник сообщил о возвращении десяти бойцов ЛНР из украинского плена - РИА Новости, 13.02.2023
Пасечник сообщил о возвращении десяти бойцов ЛНР из украинского плена
Десять бойцов из ЛНР вскоре вернутся из украинского плена к родным, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T21:40
2023-02-13T21:40
2023-02-13T21:40
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
леонид пасечник
украина
россия
виктория сердюкова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795722404_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_264ec54ee8b10183f4d0ca2dc6000b21.jpg
ЛУГАНСК, 13 фев – РИА Новости. Десять бойцов из ЛНР вскоре вернутся из украинского плена к родным, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник. Врио главы ЛНР добавил, что освобожденные из плена получили первоочередную медицинскую и психологическую помощь на территории России и вскоре увидят родных и близких в сопровождении омбудсмена ЛНР Виктории Сердюковой. Пасечник отдельно поблагодарил ведомства Российской Федерации и республики, которые принимают участие в работе по освобождению военнопленных. Министерство обороны РФ 4 февраля сообщило, что из украинского плена в результате переговоров освобождены 63 российских военных. В заявлении Минобороны РФ говорилось, что часть российских военных относилась к "чувствительной категории" и была освобождена благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов.
https://ria.ru/20230212/voennoplennye-1851573402.html
луганская народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795722404_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_c2a8674926c344e86a3363d629a9e35d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, леонид пасечник, украина, россия, виктория сердюкова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Украина, Россия, Виктория Сердюкова
Пасечник сообщил о возвращении десяти бойцов ЛНР из украинского плена
Пасечник сообщил о скором возвращении десяти бойцов ЛНР из украинского плена