https://ria.ru/20230213/petropavlovsk-1851599241.html

В Казахстане девятиклассник ранил трех учеников ножом и топором

В Казахстане девятиклассник ранил трех учеников ножом и топором - РИА Новости, 13.02.2023

В Казахстане девятиклассник ранил трех учеников ножом и топором

Ученик девятого класса школы в Петропавловске (административный центр Северо-Казахстанской области) ранил топором и ножом трех учеников, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T08:09

2023-02-13T08:09

2023-02-13T11:02

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АЛМА-АТА, 13 фев — РИА Новости. Ученик девятого класса школы в Петропавловске (административный центр Северо-Казахстанской области) ранил топором и ножом трех учеников, сообщила пресс-служба городской администрации. Всех пострадавших доставили в детскую областную больницу, они находятся в сознании, уточнили в областной прокуратуре.Злоумышленника задержали сотрудники полиции, возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". По предварительным данным, совершивший нападение несовершеннолетний состоит на психиатрическом учете. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия. Ведомство также планирует проверить действия администрации школы.

https://ria.ru/20230121/avtomobil-1846463625.html

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северо-казахстанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

казахстан, северо-казахстанская область, в мире