https://ria.ru/20230213/petropavlovsk-1851599241.html
В Казахстане девятиклассник ранил трех учеников ножом и топором
В Казахстане девятиклассник ранил трех учеников ножом и топором - РИА Новости, 13.02.2023
В Казахстане девятиклассник ранил трех учеников ножом и топором
Ученик девятого класса школы в Петропавловске (административный центр Северо-Казахстанской области) ранил топором и ножом трех учеников, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T08:09
2023-02-13T08:09
2023-02-13T11:02
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в мире
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АЛМА-АТА, 13 фев — РИА Новости. Ученик девятого класса школы в Петропавловске (административный центр Северо-Казахстанской области) ранил топором и ножом трех учеников, сообщила пресс-служба городской администрации. Всех пострадавших доставили в детскую областную больницу, они находятся в сознании, уточнили в областной прокуратуре.Злоумышленника задержали сотрудники полиции, возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". По предварительным данным, совершивший нападение несовершеннолетний состоит на психиатрическом учете. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия. Ведомство также планирует проверить действия администрации школы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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казахстан, северо-казахстанская область, в мире
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08:09 13.02.2023 (обновлено: 11:02 13.02.2023)
В Казахстане девятиклассник ранил трех учеников ножом и топором
В казахстанском Петропавловске девятиклассник ранил трех учеников ножом и топором
АЛМА-АТА, 13 фев — РИА Новости. Ученик девятого класса школы в Петропавловске (административный центр Северо-Казахстанской области) ранил топором и ножом трех учеников, сообщила пресс-служба городской администрации.
"Тринадцатого февраля 2023 года, в 7:30 часов (4:30 мск. — Прим. ред.), ученик 9 класса средней школы № 4 города Петропавловска пришел на занятие, принеся в сумке топор и нож", — рассказала пресс-служба в социальных сетях.
Всех пострадавших доставили в детскую областную больницу, они находятся в сознании, уточнили в областной прокуратуре.
Злоумышленника задержали сотрудники полиции, возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
По предварительным данным, совершивший нападение несовершеннолетний состоит на психиатрическом учете.
Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия. Ведомство также планирует проверить действия администрации школы.