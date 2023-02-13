Рейтинг@Mail.ru
В Казахстане девятиклассник ранил трех учеников ножом и топором - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230213/petropavlovsk-1851599241.html
В Казахстане девятиклассник ранил трех учеников ножом и топором
В Казахстане девятиклассник ранил трех учеников ножом и топором - РИА Новости, 13.02.2023
В Казахстане девятиклассник ранил трех учеников ножом и топором
Ученик девятого класса школы в Петропавловске (административный центр Северо-Казахстанской области) ранил топором и ножом трех учеников, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T08:09
2023-02-13T11:02
казахстан
северо-казахстанская область
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767470697_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_39d2b064cef45cf10fc9f302b7c21022.jpg
АЛМА-АТА, 13 фев — РИА Новости. Ученик девятого класса школы в Петропавловске (административный центр Северо-Казахстанской области) ранил топором и ножом трех учеников, сообщила пресс-служба городской администрации. Всех пострадавших доставили в детскую областную больницу, они находятся в сознании, уточнили в областной прокуратуре.Злоумышленника задержали сотрудники полиции, возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". По предварительным данным, совершивший нападение несовершеннолетний состоит на психиатрическом учете. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия. Ведомство также планирует проверить действия администрации школы.
https://ria.ru/20230121/avtomobil-1846463625.html
казахстан
северо-казахстанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767470697_77:0:854:583_1920x0_80_0_0_2ff8341232d512c18e58e12281c10262.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, северо-казахстанская область, в мире
Казахстан, Северо-Казахстанская область, В мире
08:09 13.02.2023 (обновлено: 11:02 13.02.2023)
 
В Казахстане девятиклассник ранил трех учеников ножом и топором

В казахстанском Петропавловске девятиклассник ранил трех учеников ножом и топором

© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в медиабанкСотрудники полиции на одной из улиц в Алма-Ате
Сотрудники полиции на одной из улиц в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции на одной из улиц в Алма-Ате. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 13 фев — РИА Новости. Ученик девятого класса школы в Петропавловске (административный центр Северо-Казахстанской области) ранил топором и ножом трех учеников, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Тринадцатого февраля 2023 года, в 7:30 часов (4:30 мск. — Прим. ред.), ученик 9 класса средней школы № 4 города Петропавловска пришел на занятие, принеся в сумке топор и нож", — рассказала пресс-служба в социальных сетях.

Всех пострадавших доставили в детскую областную больницу, они находятся в сознании, уточнили в областной прокуратуре.
Злоумышленника задержали сотрудники полиции, возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
По предварительным данным, совершивший нападение несовершеннолетний состоит на психиатрическом учете.
Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия. Ведомство также планирует проверить действия администрации школы.
Спички - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 15:19
В Омске два школьника по заказу подожгли автомобиль
 
КазахстанСеверо-Казахстанская областьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала