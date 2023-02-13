11:53 13.02.2023 (обновлено: 11:56 13.02.2023)
Экс-глава Пентагона заявил, что поставлять Patriot на Украину уже поздно
Экс-министр обороны США Эспер: Белый дом опоздал с поставками Patriot на Украину
© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Администрация США слишком медлила с поставками комплексов Patriot, сейчас их поставлять уже поздно, они нужны были Украине месяц назад, заявил бывший министр обороны США Марк Эспер.
"Я в некоторой степени критиковал президента Байдена за то, что он слишком медлит с поставками оружия и не хочет предоставлять определенные виды вооружения. Я много раз пытался поднять вопрос по поводу комплексов ATACMS. Хорошо, что комплексы Patriot будут поставлять в скором времени, но уже слишком поздно", - сказал он в опубликованном разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
"Я думаю, что Украине следует продолжать запрашивать то, что нужно стране. Полагаю, что это просто вопрос времени, которое должно пройти, чтобы эта администрация Байдена была к этому готова. Я бы настоял на поставках ATACMS", - добавил Эспер.
Он отметил, что его беспокоит то, что ракеты Patriot не поступят на Украину еще 6-8 месяцев. "Я не знаю, что говорит администрация Байдена, но уже слишком поздно, они были нужны сейчас, в прошлом месяце", - подчеркнул он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.